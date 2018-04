Disneyland, továrna na dětské sny

Zpěv šílené nevěsty zní všude kolem, strašidelné přítmí se mění v temnotu a dveře tajemné komnaty bez oken se samy od sebe zavírají. Kdosi se frajersky zachechtá, ale pak legrace končí, když se hermeticky uzavřené místnosti podezřele protahují zdi...



"Tatí, podlaha se propadá!" sevře ratolest pevně ruku... Chce se bát a vy zjišťujete, že na tom nejste o nic lépe. Vítejte v Panství duchů! Tak začíná návštěva technicky nejpropracovanější atrakce pařížského Disneylandu, dokonalé továrny na dětské sny, která má na této planetě snad jen dvě důstojné konkurence - Disneyland na Floridě a Disneyland v Kalifornii. Jen poslyšte: Až do areálu jezdí francouzský rychlovlak TGV a z mezinárodní dálnice Paříž Remeš - Mannheim odbočuje čtyřproudá dálniční přípojka. Z Paříže tam dojedete rychlovlakem metra. Přímo na místě je pět hotelů, mamutí parkoviště, na čtyřicet restaurací, cukráren a občerstvení, desítky obchodů.

A teď to hlavní - uprostřed parku ční do výše zámek Šípkové Růženky, o kus dál se rozprostírá jezero s "kamennou" Hromovou horou, nedaleko vede celá ulice ve viktoriánském stylu, naproti nádraží z téže doby, na druhé straně mohutná Vesmírná hora s Verneovým dělem zaměřeným rovnou na Měsíc. A taky Nemův Nautilus, mohutný baobab s důmyslným obydlím v obrovské koruně, mississippský parník, pirátská loď... Tak honem rychle,parní vláček Disneylandské železnice na Main Street Station, Stanice Hlavní ulice, už houká. Tam vpředu je Frontierland, Hraniční země, neboli Divoký západ. Pohled z vláčku neklame. Támhle se válejí vybělené kosti krávy, která zdechla vysílením, nebo ji zadávili kojoti. Vpravo vagony míjejí Grand Canyon. Podél trati postávají tvorové, kteří vládnou této divoké pustině - puma, medvěd,vlk, mýval, jelen wapiti. "Tati, jsou vycpaný?" A nad kaňonem ke všemu zuří virtuální bouřka. Vlak vyjede z "Maroldova" tunelu a vjíždí do skutečného jehličnatého lesa. Sem tam pod stromy se mezi skutečnými šiškami pasou skuteční divocí králíci. A už je tu zastávka Hraniční země. Nepřipomíná to trochu western Tenkrát na Západě? V uších zní kvílení harmoniky a vy zase tak jako kdysi dostanete chuť hlavní svého koltu prohnat mouchy v zašlé čekárně. Ale není čas na hlouposti. S brilantním protočením na ukazováku nejrychlejší levačky v Arizoně vrátíte chladnou ocel do pouzdra. Zhoupnete se v bocích, otřete zaprášené ruce do kožených jezdeckých kalhot a stáhnete klobouk do čela.

"Tati, co je to támhle za horu? Kolem něco jezdí!" vykřikne malý traper po vašem boku. Je rozhodnuto, jde se na věc. Thunder Mountain, Hromová hora, nesnese odkladu. Brzy však zjistíte, že dostat se tam není jen tak, protože ji obklopuje jezero se supícím mississippským parníkem. Jediná cesta tam vede chodbami opuštěného dolu a jimi jezdí důlní vozíky proklatě rychle. Třiceti až čtyřicetiminutová fronta u vstupu by byla pěkně otravná, kdyby se had netočil v důlních prostorách. Je na co koukat. "Tady odkládejte nářadí!" hlásá cedule na dřevěné zdi vedle hornického kahanu. Všude jsou staré důlní stroje, bedny dynamitu, slyšíte rachot vozíků a zdálky pištění novodobých prospektorů, kteří se řítí kolem Hromové hory. Proplétáte se mezi starými rekvizitami. Dřevěné trámy jsou zašlé,iluze je dokonalá. I koše na odpadky vypadají jak z přelomu století. "Při sebemenším poranění ihned informujte předáka své směny," hlásá další cedule. "Směno, nasedat!" "Tati, honem, sem dopředu," volá malý prospektor a vás napadne, zda jste nezapomněli kahan a krumpáč. Důlní vozíky se nejprve zvolna noří do tmy podzemního labyrintu. Ale idyla netrvá dlouho. Přichází raketové zrychlení a pak vás to z podzemí vykopne na světlo boží přímo na úpatí Hromové hory. Vozík se řítí dolů a těsně podjíždí zpuchřelý trám, z něhož se chechtá mýval. Prudká zatáčka doprava, nahoru a zase dolů plnou rychlostí pořádnou louží vody. Kolem práskají výstřely to určitě desperáti chtějí přijít lacino k právě vykopaným valounům zlata. Horníci kolem vřeští. Pak přichází dramatická pauza. Vozíky zpomalí a zvolna skřípají do prudkého kopce kolem oprýskaných srubů. U jednoho kozel stahuje pracovní kalhoty ze šňůry na prádlo. A šílená horská dráha kolem Hromové hory pokračuje. V jedné z chodeb dochází k důlnímu výbuchu. Mohutné kameny kolem se za strašlivé exploze otřásají.

Vypotácíte se branou palisádové vojenské pevnosti Fort Comstock, aby vás vzápětí přivítal Advantureland - Říše dobrodružství. Nejdříve je tu Aladinovo pouštní městečko, pak zmíněný mamutí baobab,"stromový dům", v jehož spletitých větvích si robinsoni vybudovali komfortní útulek se vším, co se dalo zachránit ze ztroskotané lodi včetně pianina, postelí a knihoven. Vzápětí přichází dobrodružný Ostrov pokladů s labyrintem jeskyní, písečnou pláží s vrakem člunu a pirátským trojstěžníkem bezrukého kapitána Háka ve skutečné velikosti, který je od rána do večera ověšen bandou malých pirátů. Před branou do Chrámu nebezpečí - Temple of Peril - se usmívá hezká dívka v pouštním obleku s cedulkou a na ní jméno Lenka. Metr v jejích rukách však vyhlašuje zdrcující ortel malému dobrodruhovi chybí píď do potřebných 140 cm, aby mohl spolu s Indiana Jonesem absolvovat šílenou jízdu pozadu. "Nezlobte se...," omlouvá se Lenka francouzsky. "Ahoj Lenko, mluv česky, my jsme krajani." "Jé, dobrý den, víte bylo by to nebezpečné,jede se i hlavou vzhůru, dítě by mohlo vypadnout," vysvětluje kráska z Ostravy, která si zařídila prázdninovou brigádu v Disneylandu přes internet. Velký dobrodruh s úlevou říká, že to vůbec nevadí a že si vyzkouší něco jiného. "Tatí, na piráty!" dostává novou energii jeho malý druh, který už dopodrobna nastudoval plánek atrakcí. Piráti začínají vstupem skrz zatočené uličky kamenného městečka. Všechno se noří v pološeru, na chladných a mokrých zdech hoří louče, zdáli je slyšet lomoz a křik. Malá lodička pak vyrazí kolem romantické podzemní restaurace s palmami a bambusy. Zprvu to všechno vypadá nevinně,ale je to jenom trik - natahování na skřipec. Nejdříve se v kamenném podzemním průplavu objeví vraky lodí, po vodě plave bedna, na ní balancuje kočka. Hluk narůstá, za rohem se už míhají stíny šermujících pirátů a támhle šlehají plameny. A pak přijde pravá mela - bitva v kamenném městečku. Na lodi přímo vpředu se tyčí pirátský kapitán s třírohým kloboukem a tasenou šavlí. Na hladině vedle loďky vybuchují granáty. Do toho vzduchem sviští klení a výkřiky bukanýrů. A už je tu pirátská osada se vším všudy. Tři opilci, trh se slepicemi, ovocem a zeleninou. Na jedné straně se prodávají otrokyně, jinde prchá mladá dívka před dotěrným pirátem, vedle zase prohání rozzuřená žena s koštětem svého opilého námořníka. A támhle se bijí dva sokové v lásce o dívku, která je se sepjatýma rukama prosí, aby přestali. Načež přichází skutečná apokalypsa. Piráti jsou už opilí namol, všechno kolem hoří a zdi se válejí v troskách, strop nad kanálem se bortí. A ještě to není všechno. Po infernu přichází záhrobí říše pirátských duchů. Trosky lodí s rozházenými poklady a kostlivci. Jedním z vrcholných výjevů je "kapitánova kabina", kde kostra kapitána v posteli pohlíží na svět přes velkou lupu.

Se Zemí dobrodružství sousedí Fantasyland,barevná země pohádek, která je určena hlavně těm úplně nejmenším. Je tam přírodní Alenčino bludiště s pohádkovými postavami, zámky, let s Peterem Panem, Pinocchiova pouť, létající sloníci Dumbové, kolotoče, jízda na loďkách zemí Liliputánů, kouzelný větrný mlýn. Poslední je Discoveryland, Země objevů, s mohutnou autodráhou, palácem videoher či šíleným letem na Měsíc - horskou dráhou, kdy se letí ve tmě s několika loopingy. Pro někoho může být vrcholem prohlídka Verneova Nautilu, kde návštěvník čelí útoku obrovské krakatice nebo bláznivý simulovaný let rychlostí světla napříč galaktickým prostorem v duchu Lucasových Hvězdných válek. Mezi tím vším jsou čtyřikrát denně pohádkové parády myšáků a kačerů a nakonec jako ta třešnička na dortu v 11.00 v noci pohádkový ohňostroj nad zámkem Šípové Růženky. "Tatí, co se ti líbilo nejvíc. Mně asi piráti, pak důl. Nebo ne,Star Wars a pak piráti..."



Může se hodit



JAK SE TAM DOSTAT



Francouzský Disneyland leží prakticky na dálnici, po níž se jezdí na Prahu, asi půl hodinky jízdy od Paříže.Z města tam však lze pohodlně dojet i metrem.



KOLIK TO STOJÍ



Na den platí dospělý 220 Fr (cca 1200 Kč), dítě 150 Fr (cca 825 Kč). Atrakce se pak už neplatí. Parkování je zdarma.



CO JEŠTĚ VĚDĚT



Otevřeno je od 9 do 11 večer. Ideální je mít na Disneyland dva dny.Za jeden den nelze stihnout vše a je to hodně únavné.Počítejte, že hlavně o prázdninách a svátcích bývá v areálu hodně lidí a na většinu hlavních atrakcí se stojí fronty, někdy i kolem hodiny. Pomoci si můžete, když si u těch nejžádanějších zajistíte hned při vstupu takzvaný fast pass - rychlý vstup - (zdarma), který ale platí pouze v určitou hodinu. Pozor, na některé horské dráhy nemohou děti menší než 140 cm. Organizace nemá slabiny, je perfektní. Občerstvovat se lze přímo v parku nebo v restauracích v jeho blízkosti v areálu zvaném Disney village.