Disneyland aneb svět věčného dětství

A vzhledem k tomu, že Kalifornie je proslavená svým téměř vždy ideálně slunným počasím, může být návštěva Hollywoodu příležitostí pro rodinnou dovolenou v jakékoliv roční době.

Nedaleko říše filmu Hollywoodu se rozkládá říše pohádek a fantazie. Skoro by se dalo říci, že slavné postavičky, které Hollywood vytvořil, se od něj příliš daleko nedostaly - přesně 40 kilometrů. Zakotvily, jak jinak, v pohádkovém světě Disneyland.

Stejně tak jako ten náš skutečný, i svět Walta Disneyho, tvůrce nejslavnějších pohádkových postaviček, se skládá z mnoha různých zemí. Můžete tu procestovat Zemi Dobrodružství, Zemi Fantazie, Divoký Západ či Zemi Zítřka. Podíváte se do Města Mickey Mouseho, na Neworleánské náměstí a projdete si Hlavní třídu všech amerických měst z počátku století.

Z kabinky lanové dráhy, která vás přepraví po rozlehlém zábavním areálu, máte možnost shlédnout pohádkový svět z ptačí perspektivy. Uvidíte tu téměř vzdušné zámky, kotrbaté baráčky jako vystřižené z kreslených seriálů Mickey Mouse, ale i supermoderní železné konstrukce vysutých drah, z nichž se každých deset vteřin ozývá jekot návštěvníků. Mezi tím vším se procházejí Sněhurka, sedm trpaslíků, Kačer Donald a mnoho dalších pohádkových postaviček v životní velikosti. Můžete se s nimi nejenom vyfotografovat, ale i poobědvat a popovídat si.

JAK SE TAM DOSTAT: Disneyland se nachází asi 40 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles v městečku Anaheim.

KOLIK TO STOJÍ: Vstupné pro děti od tří do jedenácti let je na jeden den 29 dolarů, na dna dny 54 dolarů a na tři dny 75 dolarů. Dospělí zaplatí za jednodenní vstupenku 39 dolarů, dvoudenní 72 a třídenní 99 dolarů.

KDE SE UBYTOVAT: Přímo napojené na Disneyland jsou některé hotely, které nabízejí i disneyovské prostředí a navíc možnost navštívit zábavní park hodinu a půl před otevírací dobou, než jej zaplaví hordy ostatních návštěvníků. Kontaktujte Disneyland Hotel, 1150 West Cerritos Avenue, Anaheim, CA 92802, tel: 001-714-7786600, Disneyland Pacific Hotel, 1717 S. West Str., Anaheim, CA 92802, tel: 001-714-9990990.

DALŠÍ INFORMACE: Pracovníky Disneylandu zastihnete na tel. čísle 001-714-7814565, najít si můžete i internetovou stránku www.disneyland.com.