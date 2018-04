Díra, kde se cítíte jako v ráji

Tohle je strašlivá díra. Přesně to musí člověka napadnout, když po čtyřech a půl hodinách cesty v mexickém vedru rozhrkaným autobusem dorazí až sem. Vede sem kamenitá cesta, jmenuje se to tu Xcalak, a když to místní vyslovují, zní to jako iškalak. Je to pár dřevěných domků, jedna hospoda, děravá silnice a smradlavé přístaviště.