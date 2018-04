Diplomat neexistující země není žádný zločinec

Více než půl roku trvalo policistům a státnímu zástupci, než dospěli k závěru, že se Petr Suchý nedopustil žádného trestného činu, když v říjnu loňského roku přistoupil k pasovému odbavení na ruzyňském letišti s cestovním dokladem v hnědých deskách a nápisem "Diplomatický pas státu Hutt River".

"Zastavuji trestní stíhání pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny. Není důvodu neveřit výpovědi obviněného, že předložil předmětný pas v žertu, se záměrem vyzkoušet pozornost pracovníků cizinecké policie, aniž tím sledoval získání nějakých výhod, což při mizivé společenské nebezpečnosti vede k závěru, že k naplnění skutkové podstaty stíhaného ani jiného trestného činu nedošlo," píše se v usnesení státní zástupkyně, které Suchého definitivně očistilo.

Suchý získal diplomatický pas neexistující země před čtyřmi lety. S panovníkem knížetem Leonardem se sešel na svých toulkách po Africe. Na jedné soukromé farmě britského usedlíka, kde si Suchý vydělával na pobyt v Keni, právě pobýval samovládce Huttovy řeky - kníže Leonardo. Jeden večer si oba muži při sklence dobré whisky plácli. Petr Suchý bude oficiálním zástupcem knížete Leonarda v České republice. Za nějakou dobu dostal Suchý diplomatický pas a pověřovací listiny, které vloni na jaře odeslal na ministerstvo zahraničí. Odpověď přišla z Černínského paláce po více než roce, a to až minulý týden: "Ministerstvo zahraničních věcí ČR po prostudování všech dostupných informací o oblasti, která se nazývá Hutt River Province, neshledává možnost jejího uznání jako samostatného subjektu mezinárodního práva, a to jak de facto, ta de iure," napsal Suchému v zastoupení ministrta Kavana náměstek Hynek Kmoníček. Zároveň v dopise odmítl Suchého žádost o schůzku s ministrem zahraničí.

Hutt River - samozvané knížectví na západním pobřeží Austrálie vzniklo před třiceti lety. Majitel rozsáhlé farmy se nepohodl s federální vládou o limitech na výkup pšenice od soukromých farmářů. V dubnu 1970 proto založil majitel necelých osmdesáti kilometrů čtverečních nezávislý stát Huttova řeka. Dodnes tuto zemi žádný stát na světě neuznal. Kníže Leonardo v roce 1977 vyhlásil dokonce Austrálii třídenní válku, což mu zajistilo, že Austrálie podle anglického právního řádu nemohla samozvaného území obsadit. Za závazný dokument považuje kníže Leonardo dopis z federálního ministerstva dopravy, který byl adresován hlavě státu Huttova Řeka.

Suchý na svůj diplomatický pas země, kterou žádný jiný stát na světě neuznal, odjel vloni na podzim do Afriky. Předložil jej postupně v Keni, Tanzanii a na Zanzibaru. "Keňský úředník se sice zeptal, kde ta země je. Ale když jsem mu řekl, že v Austrálii, klidně do pasu dal razítko a pustil mě do Keni," vzpomíná na historku Suchý. Při zpáteční cestě do Prahy se pasem vykázal na londýnském letišti Heathrow. Úřednice cestovní dokument odmítla s odůvodněním, že Británie takovou zemi neuznala. Suchý tedy předložil český pas a bez problémů byl odbaven. V Praze na ruzyňském letišti se již s takovou benevolencí úřadů nesetkal. Po předložení svého dokumentu byl zadržen, několik hodin strávil na cele předběžného zadržení a několikrát jej čeští policisté vyslíchali. Až den po svém příletu z Keni byl z policie propuštěn s obviněním, že padělal úřední dokument. Suchý se celou dobu hájil tím, že nic nepadělal, pouze použil pas neexistující země. Když letos na jaře odcestoval na cestu po Asii, hrozili mu čeští policisté, že na něj vydají mezinárodní zatykač a nechají ho zpět do republiky předvést Interpolem.

"Pro mě je překvapující, že se tímto banálním případem tak dlouho zabývali policisté a státní zástupce," komentoval půl rok trvající obtíže Suchý, který tvrdí, že v budoucnu již v Praze svůj diplomatický pas nepoužije. "Budu obezřetnější. Ale v cizině bych nemusel mít takové problémy," dodává muž, který se právě chystá na cestu do KLDR.