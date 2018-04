Diokleciánův palác láká turisty z celého světa

Procházka palácem

Katedrála sv. Dominia KATEDRÁLA

Katedrála svatého Dominia - původně Diokleciánovo mauzoleum byla vysvěcena v 7. století, poté co byly odstraněny Diokleciánovy pozůstatky. Stopy po Římanech jsou zde vidět dodnes: uvnitř se vypínají dvě řady korintských sloupů, u paty zvonice lze vidět starou sfingu z černé žuly.

V uličkách paláce ULIČKAMI PALÁCE

Palác protínají dvě hlavní "třídy": decumanus a cardo. Do nich se sbíhá mnoho malých uliček, které dnes lemují kavárny a obchůdky s keramikou či oblečením.

Socha sv. Řehoře SOCHA SVATÉHO ŘEHOŘE

Autorem sochy biskupa, který prosazoval mši v chorvatštině namísto latiny, je známý sochař Ivan Meštrovič. Kdo si sáhne na palec Řehořovy sochy, může mít jistotu, že se do Splitu vrátí.

Jupiterův chrám JUPITERŮV CHRÁM

Doba vzniku Jupiterova chrámu se datuje do 5. století. Vchod střeží černá žulová sfinga, která se dochovala bez hlavy. Pod chrámem se nalézá krypta, používaná druhdy jako svatostánek.

Zlatá brána ZLATÁ BRÁNA

Dříve to byl hlavní vchod do Diokleciánova paláce a patřil mezi nejpůsobivější v celém komplexu. Tato brána směřuje k Saloně, starověkému městu, které si za Římanů vydobylo pověst nejbohatšího města.

Náměstí u paláce NÁMĚSTÍ

Leží za branami Diokleciánova paláce a dostanete se sem Železnou bránou, nad kterou se tyčí věž s hodinami z 15. století. V tomto období si na náměstí nechala šlechta budovat přepychové paláce (na fotografii je vidět palác Cambiů). V jedné z budov je i Národopisné muzeum, které vystavuje lidová řemesla.

Podzemí paláce PODZEMÍ

Až do šedesátých let minulého století nikdo netušil, že se pod jižní částí paláce skrývají rozsáhlé sklepy ve tvaru nepravidelného čtverhranu. Sklepení se později stalo smetištěm, ve stropu byly vyhloubeny díry, kudy se házelo dolů smetí a výkaly. Místnosti ve sklepě odpovídaly velikosti a tvaru těch nahoře.