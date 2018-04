Dinosauři, Leonardo a Hurvínek: šest tipů kam s dětmi na výstavu

Zajímavé projekty pravidelně chystá například Sladovna v Písku; vedle stálých expozic věnovaných dětským ilustracím se tu pořádají zážitkové výstavy pro rodiny s dětmi – a ani letos nebudete zklamáni!

Do Písku za Leonardem

Až do 30. dubna 2017 hostí písecká Sladovna velkou osobnost dějin lidstva – renesančního malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce a konstruktéra Leonarda da Vinci. Nevšední interaktivní výstava dětem otevře svět da Vinciho vynálezů, umění a vědecké práce. Děti si tu mohou osahat modely Leonardových vynálezů, hrát si v jeho válečném tanku, postavit přenosný most nebo digitálně přetvořit vlastní tvář do podoby Mony Lisy.

V zámku ve Zlíně je až do konce roku k vidění unikátní výstava Orbis Pictus Play.

Až do 5. února můžete navštívit také druhou interaktivní výstavu nazvanou Loutková akademie a menším dětem zaručeně nebude vadit, když je necháte vyhrát ve stálé herní expozici Pilařiště, inspirované obrázky Radka Pilaře. Sladovna je otevřená denně kromě pondělí, vstupenka do všech prostor stojí 120 Kč dospělé, 90 Kč děti od 3 do 15 let, studenty a seniory, za rodinné vstupné zaplatíte 290 Kč.

Do Pilařiště je nutné se objednat předem na konkrétní čas, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně přímo na recepci Sladovny.

Do Brna za dinosaury

Na úžasnou výstavu Dinosauři na řetězu s více než šedesáti modely dinosaurů v životní velikosti zve rodiny s dětmi až do 15. března 2017 Technické muzeum v Brně. Na pozadí druhohorní přírody si budete moci prohlédnout robotické ještěry, osahat dokonalou imitaci kůže, kterou používá triková tvorba v americkém filmovém průmyslu, objevit v písku na paleohřišti kostru dávného tvora nebo navštívit 3D kino.

Dinosauři jako živí se zabydleli v Technickém muzeu v Brně až do 15. března.

Těšit se můžete i na světelné, zvukové a pachové efekty! Vstupné 130 Kč pro dospělé a 70 Kč pro děti, studenty a seniory zahrnuje jak prohlídku výstavy, tak všech expozic muzea, do nichž je výstava částečně zakomponována; otevřeno je denně kromě pondělí.

Do Valdštejnské jízdárny v Praze za Karlem IV.

Valdštejnská jízdárna v Praze se až do konce prosince proměnila ve středověké město z doby Karla IV. Na výstavě Architektura pro korunu v něm děti doprovází průvodce, dvorní architekt Karla IV. Petr Parléř. Společně navštíví například malíře a sochaře, zajdou do obchodu a do kláštera, ke krejčímu, navštíví lázně a také stavební huť nebo kapli sv. Kříže na Karlštejně. Seznámí se s architekturou, stavitelstvím, uměním a životem lidí té doby, s panovníkem, jeho rodinou a přáteli.

Součástí výstavy je rovněž úkol, který děti průběžně řeší, a „praktická“ část, tedy ateliér a dílny, kde si děti vyzkouší některé výtvarné činnosti. Otevřeno je denně, základní vstupné stojí 100 Kč, děti od 6 do 16 let, studenti a senioři od 65 let zaplatí 50 Kč a rodinné vstupné vás vyjde na 200 Kč.

Do Zlína na výstavu Orbis Pictus Play

Unikátní výstava Orbis Pictus Play ve Zlíně nabízí dětem i dospělým soubor více než 60 interaktivních objektů, které rozvíjejí imaginaci a fantazii. Inspirací pro putovní výstavu, která v různých obměnách projela už celý svět, se stala kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, autorem umělecké koncepce je zlínský rodák a výtvarník Petr Nikl s dalšími autory. Výstava je až do konce prosince k vidění v prostorách zlínského zámku; otevřeno je denně kromě pondělí, základní vstupné stojí 119 Kč, snížené 59 Kč a rodinné 199 Kč.

Do Prahy za Hurvínkem

Hurvínkovy 90. narozeniny oslavíte na výstavě v Muzeu hlavního města Prahy.

Hurvínek slaví 90. narozeniny a vy je můžete přijít oslavit společně s ním. Kam? Do hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy na výstavu Ať žije Hurvínek! Muzeum ji připravilo ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka jako symbolickou oslavu 90. narozenin nejmenšího Čecha.

Až do 19. února budou děti mít možnost doslova vstoupit do Hurvínkových dárků, navržených formou velkých krabic. Co místnost, to dárek – jeden od Spejbla, druhý od Máničky a třetí dárek od Bábinky. Stěny krabic pokrývají společné vzpomínky, samozřejmě nechybí různé interaktivní prvky ani slavné loutky Spejbla, Hurvínka, Máničky, Bábinky i Žeryka, s nimiž se můžete společně vyfotografovat. Otevřeno je denně kromě pondělí, základní vstupné do celého muzea včetně stálých expozic stojí 120 Kč, snížené 50 Kč a rodinné 200 Kč.

Na brněnský Špilberk za obrázky Pavla Čecha

Letošní zimní výstava na Špilberku zavede děti do kouzelných světů ilustrátora Pavla Čecha.

Muzeum města Brna pořádá každý rok zimní výstavu pro děti. Letos se do druhého patra západního křídla na Špilberku můžete vypravit za tajemnými příběhy ilustrátora a autora dětských knížek Pavla Čecha. Držitel ceny Muriel 2010 a Muriel 2013 za nejlepší původní komiks, Magnesia Litera 2013 a Zlaté stuhy 2014 bude na hradě vystavovat až do 26. února.

Otevřeno je denně kromě pondělí, základní vstupné stojí 90 Kč, snížené 50 Kč a rodinné 205 Kč. Doprovodnou akcí k výstavě jsou Tajemné Vánoce na Špilberku, tradiční adventní akce pro děti; letos jste na ni zváni v sobotu 10. prosince!