Díky Magdaleně Dobromile láska k Litomyšli prochází žaludkem

Předchozí tři ročníky Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily Rettigové prokázaly, že kvalitní pokrmy české národní kuchyně nám stále chutnají. A letošní rok bude opravdu mimořádný, protože si připomínáme nejenom 230 let od narození nejslavnější české kuchařky (Všeradice 1785), ale také 170 let od jejího úmrtí (Litomyšl 1845).

Letos hrají hlavní roli zemčata a zelené věci

Letos uplyne 230 let od narození nejslavnější české kuchařky a zároveň 170 let od jejího úmrtí.

Zatímco loni gastronomickým slavnostem kralovaly „rozličné ryby a vodní žoužel“, jimž Rettigová ve své Domácí kuchařce věnovala celou kapitolu, letos bylo vyhlášeno ročníkové téma „zemčata a zelené věci“.

Zemčata jsou samozřejmě brambory a zelené věci netřeba vysvětlovat; u Rettigů v kuchyni se jim mimořádně dařilo, protože Magdalena Dobromila ráda experimentovala a to, co se jí urodilo na zahrádce nebo sehnala na trhu, dokázala využít do posledního drobečku – včetně natě ze zeleniny nebo brambor.

S M. D. Rettigovou po restauracích a školách

Jídla inspirovaná recepty Magdaleny Dobromily Rettigové nebo pokrmy moderní české kuchyně s tématem „zemčat a zelených věcí“ můžete ochutnávat už od pondělí 11. do pátku 22. května při putování po litomyšlských restauracích. Jejich seznam a také karty účastníků Gurmánské pouti získáte v informačním centru nebo v příslušných restauracích; do karty za každé jídlo dostanete razítko.

Rettigovi měli celkem jedenáct dětí, na Gastronomických slavnostech je proto vždy zařazen atraktivní program pro nejmenší návštěvníky.

Pokud v sobotu 23. května od 11.00 do 15.00 hodin v infostánku na Smetanově náměstí odevzdáte kartu s nejméně čtyřmi razítky, získáte zajímavé ceny – například roční předplatné novin, poukazy na slevy v restauracích, vstupenky na blížící se festival Smetanova Litomyšl a další.

Podobnou hru mimochodem hrají i děti a studenti ve školních jídelnách, kde od pondělí 11. do pátku 22. května bude vždy jeden chod označený logem slavností a strávníci obdrží razítko na soutěžní kartu. Vyhodnocení soutěže proběhne rovněž 23. května odpoledne v rámci hlavního programu Gastronomických slavností na Smetanově náměstí.

Jídelna s nejvyšším stropem

Kde ji najdete? Nikde jinde než na Smetanově náměstí, kde se v sobotu 23. května od 10.00 hodin budou vařit soutěžní kotlíkové guláše, profesionálové i amatéři se utkají v soutěžním klání o nejlepší svíčkovou a na všechny čeká zábavný kulinářský program, kuchařské prezentace i soutěž jedlíků bramborových knedlíků. V zámeckém infocentru si děti vyzkouší zdobení (vy)pečených magdalenek, tedy figurek z lineckého těsta a dřevěných vařeček.

Gastronomické slavnosti v Litomyšli provází každý rok soutěž o nejlepší, nejkrásnější nebo nejchutnější bábovku.

V neděli 24. května od 11.00 hodin si užijete Sousedskou husičku – společně servírovaný oběd v jídelně pod širým nebem, přesněji husí stehno s knedlíky, zelím a pivem. Poukaz je třeba zakoupit do 19. května v litomyšlském informačním centru, kavárně Pohádka nebo na internetových stránkách www.gastroslavnosti.cz.

V neděli v 11.00 hodin také začíná soutěž o nejlepší domácí bábovku. Pravidla jsou jednoduchá, bábovku stačí donést společně s receptem do stánku Sboru paní a dívek na Smetanovo náměstí. Přímo na místě ji můžete pocukrovat a těšit se, jestli vaše dobrota vyhraje kategorii nejhezčích, nejchutnějších nebo celkově nejlepších bábovek. Odměnu získají všichni účastníci, vítězové samozřejmě největší!

Kam v Litomyšli?

Nádherný renesanční zámek v Litomyšli je zařazen mezi památky UNESCO.

Zajímavých míst je tu celá řada, ať už si vyberete renesanční zámek, zařazený mezi památky UNESCO, Klášterní zahrady anebo muzeum grafika a spisovatele J. Váchala s unikátními malbami na stěnách, zvané Portmoneum.



Milovníky hudby možná přiláká bývalý zámecký pivovar, kde se v roce 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana (+1884), za vidění stojí i zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka. Stálou expozici v roce 2014 doplnilo Srdce pro Václava Havla, plastika Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, která vznikla k uctění památky Václava Havla.