Devět tipů, kde si letos v létě užijete hračky a dětské hry

Hračkobraní v Kamenici nad Lipou

Na zámku v Kamenici nad Lipou si prohlédněte stálou výstavu historických domečků a pokojíčků pro panenky.

Od středy 8. do neděle 12. července se můžete vydat do Kamenice nad Lipou na Hračkobraní, festival hraček z přírodních materiálů, který podobně jako v minulých letech probíhá na kamenickém zámku. Kromě výrobců a návrhářů hraček z přírodních materiálů si užijete spousty divadelních představení, přehlídku hračkářské tvorby ve stáncích na nádvoří a také řady tvůrčích dílen.



Každý den se tak můžete například učit skládat origami, vyrábět textilní maňásky nebo šperky z měděných drátků, malovat na textil, hrnečky, sklo i na obličej, odlévat cín anebo pracovat s hrnčířským kruhem. V programu se pravidelně představí účastníci žonglérské dílny a v pátek 10. července otevře v dolní části zámecké zahrady svou tvůrčí dílnu Muzeum strašidel z Pelhřimova.

Podobně jako v minulých letech i letošní desátý ročník Hračkobraní probíhá na kamenickém zámku.

Zpestřením vašeho výletu na Vysočinu může být stálá výstava domečků pro panenky, návštěva blízkého arboreta Johanka s indiánskou vesnicí anebo výlet vlakem po unikátní úzkokolejce; z Kamenice nad Lipou vás vlak doveze do Jindřichova Hradce a zpět.

Ve Velkých Losinách uvidíte, s čím si hrály zámecké děti

Na některých hradech a zámcích se na hračky šlechtických dětí můžete podívat celý rok, jinde se pořádají výstavy. Například v barokním křídle zámku Velké Losiny se až do konce září můžete podívat na historické hračky z let 1780 až 1930, zapůjčené ze sbírek Muzea technických hraček v Praze a Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, vstupné na výstavu stojí 60 Kč, pro děti a seniory 40 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 160 Kč.

Výlet můžete spojit s návštěvou termálního aquaparku, otevřeného letos na jaře, anebo ruční papírny, která ve Velkých Losinách pracuje nepřetržitě už od konce 16. století. V areálu papírny najdete restauraci Losín, dětské hřiště a dokonce si tu můžete vyzkoušet vlastnoruční výrobu papíru.

Letos v létě hračky zaplní muzeum v Chebu

Hračky pro holky a kluky vystavuje až do konce září také Muzeum v Chebu.

Hračky pro holky a kluky, vyráběné od konce 19. století do druhé poloviny 20. století, uvidíte až do konce září na výstavě hraček a panenek Aleny Pleslové v Muzeu v Chebu. S budováním své sbírky začala před 35 lety a ta se postupně rozrostla na několik set kusů. Společně s panenkami jsou vystaveny i nejrůznější doplňky, například oblečky, nádobíčko, pokojíčky s nábytkem, postýlky a kočárky. Chlapecké hračky zastupují různá vozítka, auta, medvědi, stavebnice a kostky.

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin, vstupenka na výstavu stojí 40 Kč, pro děti a seniory 20 Kč. Pokud byste zároveň chtěli navštívit stálé muzejní expozice s Valdštejnovým okruhem, vyjde vás vstupné pro dospělé na 70 Kč, pro děti, studenty a seniory na 35 Kč.

Kam s dětmi, které milují stavebnice LEGO?

Letos v létě můžete výstavy Lega navštívit na čtyřech místech, a to v jižních Čechách na Lipně, ve Šluknově, ve Frýdku-Místku anebo v Kladně.

Kostkománie na Lipně potrvá do 7. září, výstava Svět z kostek ve Frýdku-Místku do 25. září a výstava Svět kostiček na půdě šluknovského zámku do 30. září. Výstavy na Lipně a ve Šluknově mají otevřeno denně včetně víkendů; na Lipně od 9.30 do 19.00 hodin, ve Šluknově od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku je otevřené denně kromě pondělí, dospělí zaplatí za prohlídku výstavy 20 Kč, děti 10 Kč, děti do 6 let neplatí nic. Ve Šluknově zaplatí dospělí 50 Kč a děti 30 Kč, na Lipně stojí základní vstupné 200 Kč, děti do 15 let, studenti a senioři za lístek zaplatí 150 Kč, děti do 100 cm neplatí nic.

Zcela zdarma a až do konce roku se podíváte na výstavu Lega v Galerii kostek v kladenském obchodním a společenském středisku Central. Po celé pasáži jsou rozmístěny obrovské modely divů světa a památek světových metropolí, sestavené ze stavebnice LEGO.

V Rožmitálu pod Třemšínem a v Krnově uvidíte Igráčky

Na dvou místech můžete v létě vidět populární Igráčky. První výstava Fenomén IGRÁČEK je do 26. srpna k vidění v Krnově, v Městském informačním a kulturním středisku ve Flemmichově vile. Otevřeno je denně kromě pondělí od 8.00 do 18.00 hodin, lístek pro dospělé stojí 20 Kč, pro děti, studenty a seniory 15 Kč.

Druhou výstavu Fenomén IGRÁČEK hostí až do 30. října Podbrdské muzeum v Rožmitálu pod Třemšínem. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, vstupné včetně prohlídky expozice historických automobilů Aero stojí dospělé 90 Kč, děti, studenty a seniory 50 Kč.

