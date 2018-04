Devět tipů, kam na velká i malá vinobraní a slavnosti vína v Čechách

Roudnické vinobraní

V Roudnici nad Labem vítají návštěvníky chlebem a solí.

V sobotu 12. září se bude vinobraní slavit v Roudnici nad Labem, a to v centru města a v zámeckém areálu s rozlehlými zahradami. Stánky s vínem, burčákem a občerstvením doplní tři hudební scény, desítky pouťových atrakcí, loutková představení, projížďky na koni, ukázky řemesel a sokolnictví, dětské koutky, malování na obličej, vystoupení šermířů, soutěže a řada doprovodných programů. Můžete například navštívit tradiční výstavu historických vozidel, která se poté vydají na spanilou jízdu regionem, anebo festival komorní hudby Roudnické konsonance. Během vinobraní také zve k prohlídce většina přístupných památek ve městě. Základní vstupenka na vinobraní stojí 150 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Vinobraní v Botanické zahradě v Praze

O víkendu 12 a 13. září nabídne přehlídku vín osmi předních českých i moravských vinařů a samozřejmě víno z trojské vinice pražská vinice sv. Kláry. Znalí cestovatelé samozřejmě dávno vědí, že vinice je součástí Botanické zahrady v Praze-Troji a že z terasy viničního domu se otevírá nádherný výhled na Prahu – o to hezčí, když se můžete rozhlížet se sklenkou vína v ruce a k tomu hraje hudba různých žánrů. Vstupenka na vinobraní v Botanické zahradě stojí 150 Kč a v sobotu 12. 9. bude platná také na vinobraní v Trojském zámku a naopak. Během soboty i neděli také můžete navštívit expozici výroby vína s průvodcem, ale je nutná rezervace míst předem.

Kuks letos nenabízí jen prohlídky obnoveného Hospitalu s expozicí Českého farmaceutického muzea, Galerie českých vín anebo znovuzrozené bylinkové zahrádky za Hospitalem, ale láká také na vinobraní. V sobotu 12. září můžete být svědky nevšední podívané, kdy po kaskádách podél schodiště místo léčivé vody poteče víno tak, jako za dob hraběte Šporka. Kromě vín a burčáku si vychutnáte také ukázky lidových řemesel a kulturní program, pro děti jsou připraveny nejrůznější atrakce. Na vinobraní vás dovezou speciální autobusové linky z Hradce Králové, Trutnova, Broumova a ze Dvora Králové nad Labem, využít můžete i rychlíky, které budou výjimečně zastavovat ve stanici Kuks. Vstupenka stojí 95 Kč, děti do 150 cm mají vstup zdarma.

Vinobraní na zámku Kačina

Už počtvrté zve na obnovené slavnosti vinobraní a dožínek zámek Kačina u Kutné Hory. Vedle vín od českých, moravských i zahraničních vinařů ochutnáte také vína z vinice Na Borku, která se nachází přímo v zámeckém areálu. Velkou atrakcí je bezedná vinná fontána na nádvoří zámku, těšit se můžete i na řemeslné trhy, výstavu zemědělských strojů, výstavu domácích zvířat s ukázkami hipoterapie, ukázky jezdectví, koncerty, pohádky v zámeckém divadle, degustace hroznů a čerstvé šťávy nebo soutěž v poznávání odrůd vín. Cestu na Kačinu vás usnadní kyvadlová doprava z Kutné Hory a z Čáslavi. Základní vstupenka stojí 100 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 220 Kč.

Mělnické vinobraní

Třídenní slavnosti vína, vinařů a dobré zábavy chystají od pátku 18. září do neděle 20. září v Mělníku. Na Mělnickém vinobraní ochutnáte burčák a vína místních vinařů, a zároveň poznáte starobylé město nad soutokem Labe a Vltavy s jeho historickými a vinařskými tradicemi. Multižánrový program nabízí tradiční průvod Karla IV., divadelní scénky, pouliční divadla, koncerty, pohádky, gastronomické speciality, přehlídku dobových řemesel, výtvarné dílny i pouťové atrakce. Vyvrcholením programu bude sobotní noční ohňostroj. Základní vstupenka na třídenní program stojí 150 Kč.

Litoměřické vinobraní

Na vinobraní v Litoměřicích uvidíte kostýmovaný historický průvod v čele s králem Karlem IV.

Stejný termín a podobná náplň jako v Mělníku, jen místo dění o několik desítek kilometrů dál, to je pozvánka na Litoměřické vinobraní. Na náměstích a v ulicích historického centra Litoměřic v pátek a v sobotu 18. a 19. září ochutnáte vína a burčáky ze všech vinařských oblastí v Česku. Vinobraní zároveň láká na bohatý kulturní program s koncerty a divadly pro malé i velké návštěvníky, řemeslný jarmark, rytířský turnaj, ohňostroj a další kratochvíle, nesmí chybět ani kostýmovaný historický průvod v čele s králem Karlem IV. Vstupné je zdarma.

Vinobraní na Pražském hradě

Jak funguje klasický vinařský lis uvidíte na jubilejním desátém Vinobraní na Pražském hradě.

Na ochutnávku vín na Pražský hrad se během září můžete vypravit dokonce dvakrát. První akcí je jubilejní desátý ročník Vinobraní v Královské zahradě Pražského hradu, který o víkendu 19. a 20. září nabídne moravský burčák, čerstvou hroznovou šťávu a ochutnávku vín. V sobotu i v neděli si také můžete prohlédnout produkční zahrady, kde se pěstují tisíce orchidejí, anturií a gerber pro výzdobu Pražského hradu při protokolárních akcích. Akci doprovází vystoupení folklorních souborů a šermířů, pro rodiny s dětmi je připravena soutěžní poznávací procházka Hradem, inspirovaná příběhem o korunovačních klenotech; start a cíl je na severním dvorku u Starého královského paláce.

Vstup na Vinobraní a do produkčních zahrad je zdarma, vstupenka na degustaci vín v Míčovně stojí 80 Kč a originální sklenička vám zůstane na památku. Během víkendu můžete také za zvýhodněnou poloviční cenu navštívit stálou expozici Svatovítského pokladu v Kapli sv. Kříže a výstavu Má vlast v Jízdárně Pražského hradu.

Svatováclavské vinobraní v Praze

Svatováclavské vinobraní se koná na Svatováclavské vinici, jedné z nejstarších a nejhezčích vinic v Čechách.

Podruhé se na Pražský hrad vypravte o týden později, v sobotu a v neděli 27. a 28. září, kdy se na Svatováclavské vinici, jedné z nejstarších a nejhezčích vinic v Čechách, pořádá Svatováclavské vinobraní. Říká se, že jedinečný svah na východním konci Pražského hradu si pro pěstování vinné révy vybral na počátku 10. století sám kníže Václav a po svém zakladateli také nese vinice jméno – Svatováclavská. Při vinobraní ochutnáte zdejší vína i vína dalších výrobců, uvidíte autentický ruční lis na lisování hroznů a při sklence vína si vychutnáte neopakovatelný výhled na historické jádro Prahy.

Karlštejnské vinobraní

Vinařskou slavnost se středověkou atmosférou si užijete na konci září v Karlštejně při Karlštejnském vinobraní. Vyvrcholením obou dnů, soboty i neděle 26. a 27. září, bývá slavnostní historický průvod v čele s císařem římským a králem českým Karlem IV., jeho chotí Eliškou Pomořanskou a několika sty členy císařského dvora, který kráčí od vinic k hradu Karlštejn. Slavnosti doprovází ochutnávky vín, široká nabídka nejrůznějších dobrot, rytířský turnaj, gotická módní přehlídka či vystoupení mágů. Na vinobraní vás dovezou speciální vlaky z nádraží Praha-Smíchov.