Devět kouzelných míst, kde si užijete letošní Čarodějnice

Najít někoho, kdo by věřil, že se právě tuto noc prohánějí povětřím čarodějnice na košťatech, by se rovnalo zázraku. Je to zkrátka svátek a příležitost k setkávání, opékání špekáčků a oblékání více či méně strašidelných kostýmů. A samozřejmě je to noc, kdy děti mohou zůstat dlouho vzhůru a užít si všelijaké hry a soutěže.

Jednou z největších akcí s bohatým programem pro malé i velké bývají čarodějnice na Ladronce v Praze

Nejlepší a největší čarodějnice v Praze

Mezi největší oslavy v Praze a možná v celém Česku patří Slet Čarodějnic na Ladronce. Ve známém parku Ladronka s nejdelší osvětlenou in-line dráhou v hlavním městě se opět po roce můžete těšit na ohně a opékání buřtů, koncerty, divadla, sportovní aktivity a umělecké dílny.

Začíná se v sobotu 30. dubna ve 12 a končí ve 21 hodin, vstup je zdarma a doprovodný program tradičně hýří nápady – chystají se například klání o nejkrásnějšího čaroděje a čarodějnici, závod Čarodějnice na kolečkách, soutěž o nejhezčí vyrobenou čarodějnici nebo hru Na koštěti kolem světa. Organizátoři navíc letos na Ladronce nachystali Food Festival a lákají na jídlo ze všech koutů světa. Od pravého poledne tu ochutnáte třeba tradiční gruzínské a peruánské speciality, mexické zmrzliny, francouzské palačinky, sladké i slané vafle a další pochoutky.

Některé čarodějnice si na svém outfitu dávají opravdu záležet

Čarodějnice na bobové dráze

Pálení čarodějnic, opékání buřtů, hry a soutěže, ve kterých se neztratí ani ti nejmenší, připravili na odpoledne 30. dubna také na bobové dráze na pražském Proseku. Od 15 hodin tu budou pro děti připraveny kreativní i sportovní hry a pro nejmenší čarodějnické omalovánky.

Těšit se můžete třeba na let zručnosti čarodějnic na koštěti, vyrábění kouzelných amuletů anebo zkoušky hbitosti jazyka čarodějů a čarodějnic. Za splněné úkoly děti dostanou buřty na opékání (vyhrává každý!) a kolem 19 hodin pak vzplane hlavní oheň. Chybět nebude ani dobré jídlo a grilované speciality z restaurace Bobovka.

Na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí se tradičně scházejí všechny čarodějnice, kouzelníci, bludičky a další kouzelné bytosti

...a čarodějnice jinde

Čarodějnice se samozřejmě budou pálit i jinde, například u Chodovské tvrze. V sobotu 30. dubna v 15 hodin začíná Čarodějné odpoledne pro rodiny s dětmi s turnajem ve famfrpálu, spoustou pohádek a samozřejmě s ohněm a opékáním dobrot. Dobrodružné putování tajemným podzemím, divadla, koncerty, dílny a čarodějné lekce slibuje magický den Čarodění ve Valdštejnské lodžii v Jičíně, pálení čarodějnic chystají také v Duchcově a v Lomnici nad Lužnicí. Tady se tradičně koncem dubna scházejí všichni čarodějové a čarodějnice, bludičky a další kouzelné bytosti na Reji čarodějnic na Farské louce. Program začíná stavěním májky v sobotu 30. dubna v 16 hodin.

Jedna zabíjačka a dva svátky Beltine

Poslední dubnový den se na hradě Trosky koná Čarodějnická zabijačka

V Českém ráji na hradě Trosky na 30. dubna nachystali coby první letošní oživení klasické prohlídky Čarodějnickou zabíjačku, spojenou s výrobou a prodejem tradičních zabijačkových pochoutek. Jen kousek odtud, v areálu Školicího a rekreačního střediska Trosky v Semíně, ve stejný den ve 14 hodin začíná Beltine pod Troskami, keltská oslava ohně a jara.

Jedinečný hudební a zážitkový festival nabídne keltskou hudbu, irské tance, ohně, skvělé jídlo a pití i hry pro děti, k vidění bude i keltská vesnička a ukázky řemesel i běžného života našich předků. Beltine samozřejmě slaví i na zámku Nižbor, který slouží jako informační centrum keltské kultury; oslavy plné soutěží, zábavy, hudby a tance začínají 30. dubna ve 12 hodin na zámeckém nádvoří!