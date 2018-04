Devět akcí, prohlídek, koncertů a vzpomínek na výročí 17. listopadu

Vzpomínkové akce, protestní shromáždění, koncerty, prohlídky i dny otevřených dveří – slavit se dá zkrátka všelijak, vážně i nevážně. Například na zámku Loučeň si v den státního svátku v úterý 17. listopadu můžete hrát s nápady, jak by to asi vypadalo, kdyby žádná sametová revoluce nebyla...? Zapomeňte na bludiště a labyrinty, Bílou paní s její třináctou komnatou a další oblíbené kratochvíle, tentokrát si užijete skutečnou jízdu zpátky časem až do osmdesátých let 20. století.

Coby kdyby aneb pivo za 1,70 Kč

Romantický zámek Loučeň v dobách totality sloužil jako školicí středisko.

Retroprohlídky aneb co by bylo, kdyby 17. 11. nebylo vás zavedou do dob hlubokého socialismu. Se soudruhem Vonáskem a soudružkou Kudlákovou si prohlédnete školicí středisko (jímž skutečně zámek ve 20. století býval, než se z něj zase stal zámek), zamáváte si mávátky a zavzpomínáte na Tuzex.

Na děti i dospělé čekají soudruzi ze Svazarmu se svojí střelnicí a nácvikem hodu granáty na cíl, zámecká restaurace Vtipná kaše pro ten den připraví oblíbená jídla restaurací II. a. III. cenové skupiny. A pokud chcete ochutnat pivo za 1,70 Kč, stačí se obléci jako pionýři, vzít si odznak nebo dobové oblečení z 80. let.

Listopad vážně...

Retroprohlídky si užijete i v Praze, a sice na Dni otevřených dveří Ministerstva dopravy. Budova na vltavském nábřeží s pozoruhodnou předválečnou i komunistickou historii, kde během totality sídlil Ústřední výbor KSČ, se poprvé otevřela pro veřejnost před dvěma lety a zájem předčil očekávání – ostatně kdo by nechtěl vidět třeba bývalý byt Gustáva Husáka či podzemní kryt? I letos si můžete ministerstvo projít individuálně po vyznačené trase či s průvodci Pražské informační služby, a to od 10.00 do 16.00 hodin.

Nahlédnout můžete i do Hrzánského paláce v Loretánské ulici, jednoho z nejstarších hradčanských domů. Patří Úřadu vlády České republiky, slouží k reprezentačním účelům předsedy vlády a i sem se dá nahlédnout jen občas. Nejbližší okamžik nastane právě v úterý 17. listopadu, kdy jste zváni na Den otevřených dveří – tedy prohlídku interiérů doprovázené odborným výkladem průvodců, a také na prohlídku dlouhodobé výstavy Symboly republiky a Můj stát.

...a listopad s nadsázkou

Prahou projde už počtvrté Sametové posvícení, alegorický průvod masek v nadživotní velikosti.

Přes Kampu a Karlův most v Praze projde už počtvrté Sametové posvícení, alegorický průvod masek v nadživotní velikosti. Tak trochu jinou oslavu 17. listopadu chystají nejrůznější občanské iniciativy a spolky, které pomocí masek zhmotňují nejrůznější společenské problémy.

Letošním ústředním motivem je loď bláznů, kterou chtějí organizátoři s nadsázkou a humorem zobrazit a komentovat současné vážné dění okolo uprchlické krize a přístup České republiky k ní. Můžete si dokonce vybrat, zda proplujete Prahou jako obyčejní námořníci v pruhovaných tričkách, sluníčkáři anebo konvičkáři.

Ruce plné revoluce, koncerty a vzpomínání

Vzpomínkou na sametovou revoluci a zároveň poctou Karla Kryla bude Krylovačka, koncert v refektáři Sázavského kláštera.

Knihovna Václava Havla v Praze uvede 17. listopadu v české premiéře dokumentární film Plné ruce revoluce, časosběrný dokument, zachycující vznik stejnojmenné divadelní hry režiséra Janka Lesáka a dramaturgyně Natálie Preslové. Inscenaci přesně před rokem uvedlo Slezské divadlo v Opavě a jde o unikátní zobrazení někdejších událostí očima dětí revoluce – oba autoři se totiž narodili právě v listopadu 1989. Chybět nebudou besedy s autory hry i dokumentu, historikem, revolucionářem a dokonce se záznamem celé hry.

Tichou vzpomínku na listopadové události se zapalováním svíček chystají například v Táboře, světlo pro 17. listopad, spojené s lampionovým průvodem, rozzáří Třebíč. Speciální vzpomínkou na sametovou revoluci a zároveň poctou Karla Kryla bude Krylovačka, koncert autorských úprav Krylových písní v podání sázavských muzikantů Milana Štědry, Jana Rejhona a Luboše Děťátkovského v refektáři Sázavského kláštera. Chcete být u toho? Přijďte v úterý 17. listopadu v 18.30 hodin; vstupenka pro dospělé stojí 70 Kč, děti nad 10 let, studenti a senioři zaplatí 50 Kč, děti do 10 let mají vstup zdarma.

Speciální prohlídka u železné opony

Jako v dobách totalitního režimu si budete připadat při prohlídce Muzea železné opony ve Valticích.

Místem, kde si připomenete totalitní režim lépe než kdekoliv jinde, je Muzeum železné opony ve Valticích. Speciální prohlídky expozice se svařákem – vzpomínku na nesvobodu – tady pořádají každý rok a letošní 17. listopad není výjimkou. Muzeum je otevřené od 10.00 do 17.00 hodin, u jmen obětí můžete zapálit svíčku.