Devatenáct tipů kam na slavné i méně známé výlovy rybníků

Výlovy rybníků patří k tradičním podzimním akcím a vždy přilákají tisíce návštěvníků. Rybáři vytahují sítě plné ryb, předvádějí své řemeslo v praxi a pomalu se loučí se sezonou, ve vzduchu se rybina mísí s vůní grogu a svařeného vína, k ochutnání se nabízejí rybí speciality, nechybí atrakce pro děti a prodej čerstvých úlovků. To všechno dělá z výlovů vděčný divácký zážitek.

Že zájem diváků občas předčí očekávání, o tom svědčí stoupající návštěvnost – například loni na výlov Rožmberka přijelo neuvěřitelných 59 tisíc lidí. V našem seznamu vám proto nabízíme jak místa, která nepochybně přitáhnou spousty diváků, tak komorní akce, kde možná budete jen vy a rybáři.

Výlovy rybníků na Třeboňsku

Hlavním lákadlem rybářů z Třeboňska je největší český rybník Rožmberk.

Více než 500 rybníků, z toho 75 rybníků s rozlohou větší než 15 hektarů a jako zlatý hřeb největší český rybník Rožmberk – to jsou hlavní lákadla rybářů z Třeboňska. Právě slavnostním výlovem Rožmberku série jihočeských rybářských událostí začíná. Akce s doprovodným programem začíná již v pátek 9. října a bude pokračovat až do neděle 11. října.

Od pondělí 26. do pátku 30. října bude probíhat výlov Horusického velkého rybníku u Veselí nad Lužnicí, od pondělí 2. listopadu do pátku 6. listopadu chystá výlov rybník Dvořiště u Lomnice nad Lužnicí. Ve stejné době bude probíhat výlov Spolského rybníku u Spolí jihozápadně od Třeboně a od pondělí 16. listopadu do pátku 20. listopadu přijde na řadu Bošilecký rybník. Na všech pět zmíněných výlovů zve Rybářství Třeboň nejširší veřejnost, začíná se vesměs v 7.00 hodin ráno.

Další jihočeské rybníky

Pro Rybářství Hluboká bude hlavní událostí výlov rybníka Bezdrev, který leží západně od Hluboké nad Vltavou; výlov začíná v pondělí 26. a končí ve čtvrtek 29. října. Na jeho hrázi se ve středu 28. října budou konat Jihočeské rybářské slavnosti. Na rybník Blatec u Dívčic přijde řada v pondělí 9. listopadu, naopak Vlhavský rybník u Vlhav zažije letošní výlov už v pondělí a úterý 12. a 13. října.

Na pátek a sobotu 13. a 14. listopadu chystá Městské rybářství ve Vodňanech výlov rybníka Dřemliny. Kromě toho můžete přijet v úterý 27. října na výlov Hliněného rybníka, v pátek 30. října na výlov rybníků Velká Rýdlovka a Honzíkovského, v úterý 3. listopadu se chystá výlov rybníka Malá Podvinice, ve čtvrtek 5. listopadu dojde na rybník Hluboký, v úterý 10. listopadu na Příbramovský rybník a ve čtvrtek 19. listopadu můžete být svědky výlovu rybníka Podveský.

...a rybníky jinde

Portál Kudy z nudy vás zve jak na místa, kam přijedou tisíce diváků, tak na výlovy, kde možná budete jen vy a rybáři.

Na výlovy se samozřejmě chystají i rybáři v dalších koutech Čech a Moravy. Například Rybářství Tovačov zve na slavnostní výlov Hradeckého rybníka, který proběhne o víkendu 17. a 18. října. K tradičním akcím rovněž patří výlov rybníka Olšovec spojený s oblíbeným jarmarkem řemesel, konaný o víkendu 24. a 25. října v Jedovnici v Moravském krasu, a výlov Bohdanečského rybníka na Pardubicku, který proběhne ve středu 28. října.