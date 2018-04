Detroit vzdává dík panu Cadillakovi

Detroit byl nejprve střediskem obchodu s kožešinami, ale byl to především automobil, který toto město proslavil po celém světě. Detroit v severoamerickém Michiganu dnes sní o znovuzískání lesku, který město zažívalo až do 50. let.

V době automobilového boomu, na kterém Chrysler, General Motors a Ford vybudovaly svou reputaci, přišli hledat do města práci početní přistěhovalci z Jižní Ameriky, východní Evropy a Středního východu. Detroit neměl nikdy tolik obyvatel jako v roce 1955, kdy zde žily asi dva miliony lidí. Avšak s programem výstavby dálnic zahájeným začátkem 50. let se postupně mnozí nově příchozí i obyvatelé Detroitu odstěhovali do přilehlých oblastí s cílem najít více klidu.

V místech, kde domy architekta automobilového průmyslu Alberta Kahna byly chloubou města, jsou nyní v centru celé bloky opuštěné a požírány přírodou, která se opět hlásí ke svým právům. V 90. letech má město již jen milion obyvatel. Podle posledního sčítání tvoří Detroit z 82 procent černoši a je v něm největší muslimská obec ve Spojených státech.

Turističtí průvodci popisují světovou metropoli automobilů jako "nebezpečnou, šedivou, kde bolí pohled na rez", jako město "považované za národní symbol městského úpadku". Komplex méněcennosti je v Detroitu natolik silný, že všichni viní město pokaždé, když nějaká hvězda amerického fotbalu nebo basketbalu odmítne podepsat smlouvu s jejich mužstvy Detroit Lions nebo Detroit Tigers.

Tento zvyk nedávno vedl jednoho novináře k napsání, že lze považovat za štěstí, že zakladatel města se nerozhlížel příliš kolem, když zde v červenci 1701 vybudoval předsunutou pozici Francouzů. "Je to dobře, že Antoine de la Mothe Cadillac se rozhodl rychle pro své nové obydlí," napsal Drew Sharp v deníku Detroit Free Press. "Musíme v Detroitu obnovit střední vrstvu," soudí Anne Mastersonová, mluvčí výboru pro nový ekonomický rozvoj města Detroit Renaissance Inc. Naděje však přetrvává. Šéfové podniků a urbanisté shodně tvrdí, že město prožívá obnovu, především s výstavbou třech velkých heren a dvou nových velkých stadionů.