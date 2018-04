Děti poznávají v muzeu zvyky předků

Chlapci a děvčata zhlédnou lití olova a výrobu svíček, pečení vánočních ozdob i oplatků. Poznají, jak na Valašsku vypadala štědrovečerní tabule a jak se zdobil stromeček.

V sobotu připravují muzejníci pro veřejnost lidový jarmark. "Pozvali jsme kolem šedesát valašských řemeslníků, zvyky připomenou též Mikuláši, čerti, Lucky a koledníci," uvedl ředitel muzea Koukal.

Dospělým návštěvníkům je v tomto týdnu zpřístupněno v rožnovském muzeu Dřevěné městečko. V kostelíku svaté Anny si prohlédnou historický dřevěný betlém a ve valašských domech pak další betlémy a vánoční výzdobu.

Dřevěné městečko je otevřeno do 23. prosince a poté od 26. do 31. prosince denně od 9 do 16 hodin.