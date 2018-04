Děti potřebují do Chorvatska souhlas rodičů v angličtině

Čtěte aktuální zprávu!

Chorvatsko opatření pro děti zmírní

Informace o tom, že požadovaný doklad musí být přeložený soudním překladatelem, vydalo v úterý odpoledne chorvatské Ministerstvo vnitra.

"Takovým přístupem jsme opravdu rozhořčeni. Již od pátku chorvatské ministerstvo žádáme, aby nám poskytlo nějaký předpis či vysvětlení, jak má souhlas pro nezletilé cestující do Chorvatska vypadat, ale bez odezvy," uvedl pro iDNES.cz Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Podle nového nařízení totiž musí všichni nezletilí Češi do 18 let, kteří letos pojedou do Chorvatska s plnoletou osobou (babička, strýc, cizí dospělý člověk, kamarád), jež není zákonným zástupcem (rodičem), mít úředně ověřený souhlas zákonného zástupce (rodiče).

Tento doklad o souhlasu, který musí být ověřen u veřejného notáře nebo jiného orgánu, a musí obsahovat celou řadu osobních údajů:

osobní údaje o zákonných zástupcích nezletilého

osobní údaje o plnoleté osobě, v jehož doprovodu nezletilý přijíždí nebo odjíždí

prohlášení o souhlasu

důvod pobytu

doba pobytu

doba platnosti souhlasu

podpis zákonných zástupců

"Takové omezení může mnoho českých turistů před cestou do Chorvatska zbytečně odradit," řekl iDNES.cz Tomio Okamura. "Naše asociace rezolutně odmítá jakékoliv zpřísnění pohybu českých turistů do Chorvatska," zdůrazňuje.

Podle Ministerstva zahraničních věcí ČR se nejedná o nestandardní krok. "Každá země má právo si svou legislativu a své směrnice upravit tak, jak chce," sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva Zuzana Opletalová.

Problém ale spatřuje v tom, že chorvatská strana o chystané změně neinformovala s dostatečným předstihem. "Běžně nás informují předem, tentokrát asi pozapomněli a informaci jsme se dozvěděli náhodou až na konci dubna," uvedla Opletalová.

Do Chorvatska na dovolenou každý rok zamíří téměř 800 tisíc Čechů.

Prodražení dovolené o další tisícikorunu

Nepřjemná je i zpráva o prodražení cesty na Jadran. Češi, kteří sem v létě pojedou autem, totiž budou muset od 1. července zaplatit za dálniční známku na území Slovinska.

I když na trase z České republiky do Chorvatska řidiči musí projet od rakouské státní hranice Šentilj - Maribor – Gruškovje (hraniční přechod s Chorvatskem) pouze 15 kilometrů po slovinské dálnici, každý automobil bude muset mít dálniční známku.

Minimální cena jedné dálniční známky je 35 euro, tedy zhruba 900 Kč. "Vzhledem k průměrné ceně dovolené v Chorvatsku se tak jedná o výrazné zdražení dovolených," upozorňuje Tomio Okamura.

Pokuty za jízdu bez dálniční známky budou ve výši minimálně 300 euro (od 7500 Kč).

Dálniční známku budou muset mít od 1. 7. 2008 všechny osobní automobily a motocykly ve Slovinsku nejen za používání dálnic, ale i dálničních obchvatů a rychlostních silnic.

Známky minimálně na půl roku

Dálniční nálepky určené osobním automobilům a motocyklům budou mít půlroční nebo roční platnost s tím, že známky na kratší období zatím nebudou k dispozici.

Zavedení dálničních známek za používání dálnic a rychlostních silnic nově přináší i zpoplatnění dálničních obchvatů (například Lublaň, Celje či Maribor), jejichž používání bylo dosud zdarma. Pro minibusy, autobusy i kamiony pro letošní rok zůstává zachován dosavadní způsob přímé úhrady mýtného na dálničních mýtnicích, tedy úhrada za konkrétní projeté úseky.

Od roku 2010 by měl být ve Slovinsku zaveden systém automatického odečítání mýtného prostřednictvím satelitu.