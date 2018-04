Na tento akvadukt byste nevstoupili. Děti na Jávě tudy jezdí do školy

12:19 , aktualizováno 12:19

Mnozí dospělí by si na tento provizorní most nejspíš ani netroufli vstoupit. Děti v Indonésii ale riskují každý den, aby se po něm dostaly do školy. Akvadukt, který vede skoro sto metrů nad zemí, spojuje vesnice Suro a Plempungan na ostrově Jáva.