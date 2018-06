Zájem o službu „Nedoprovázené děti“ v Česku každoročně roste. Zvláště pak před sezonou. České aerolinie ji nabízejí pro děti od pěti do sedmnácti let a loni jich bez doprovodu rodičů přepravily téměř devět set, číslo vzrostlo oproti roku 2016 o dvacet procent.

„Děti mladší pěti let samy cestovat nemohou. Naopak děti ve věku od 12 let již mohou na linkách provozovaných Českými aeroliniemi cestovat samostatně bez doprovodu dospělé osoby - s výjimkou některých zemí, jejichž legislativa stanovuje vyšší věkovou hranici. Nejčastější věková kategorie nedoprovázených dětí, které jsme přepravili na našich linkách, je tedy logicky pět až dvanáct let,“ uvedl tiskový mluvčí ČSA Daniel Šabík.

Nejčastěji děti bez rodičů cestují po Evropě. „Mezi pět destinací, do nebo ze kterých s námi nedoprovázené děti cestují, patří nejčastěji Brusel, Kyjev, Paříž, Birmingham a Nice v uvedeném pořadí. V případě Bruselu a Nice se jedná o směr Praha – destinace – Praha, u Kyjeva, Paříže a Birminghamu je to naopak: nedoprovázené děti začínají svoji cestu v destinaci, letí do Prahy, a pak se vracejí zpět,“ upřesnil Šabík.

Pokud máte zájem dítě vypravit na letošní prázdniny samotné, budete muset vybírat dopravce. Ne všechny aerolinky totiž tuto službu nabízejí. „Děti do šestnácti let nemohou s Ryanair létat bez doprovodu dospělého,“ řekl iDNES.cz mluvčí irské nízkonákladové společnosti Ryanair Robin Kiely.

Odbavit, nastoupit, vystoupit, předat

Jak to vlastně na letišti chodí? O děti bez doprovodu rodičů se stará asistent, ovšem ne z letiště, ale z řad pozemního personálu jednotlivých aerolinek. „Služby spojené s cestováním dětí bez dospělého doprovodu řeší pro letecké společnosti jejich handlingoví partneři,“ potvrdil Roman Pacvoň z Letiště Praha.

Službu Nedoprovázené děti je třeba si vyžádat při nákupu letenky, nejpozději však 48 hodin před odletem. Aerolinky vám ji nejpozději 24 hodin od její rezervace potvrdí. Speciální formulář Nedoprovázené dítě najdete zde.

Za kolik bez rodičů Nedoprovázené děti platí u ČSA za letenku stejně jako dospělí - nevztahuje se na ně dětská sleva. Za službu si ČSA k celkové ceně letenky účtuje následující ještě poplatek 65 eur (asi 1670 korun) za každý úsek cesty v rámci Evropy a 85 eur (asi 2180 korun) za každý úsek z/do ostatních destinací, nebo odpovídající částku v místní měně.

Poplatek zahrnuje asistenci po celou dobu cesty a občerstvení na palubě - tedy dětské jídlo a teplé a studené nealkoholické nápoje dle přání dítěte. Limity pro bezplatnou přepravu zavazadel nedoprovázených dětí se řídí podle cenového balíčku, ve kterém byla jejich letenka zakoupena. Bližší informace najdete na stránkách ČSA. Zdroj: ČSA

„Při odbavení dítě vybavíme speciální kartičkou „Unaccompanied Minor“ (UM). Je na ní uvedeno číslo letu, celé jméno dítěte, jeho věk a jazyky, ve kterých je možné s dítětem mluvit. Kartičku vložíme do průhledného pouzdra, které bude mít nedoprovázené dítě po celou dobu letu zavěšené na krku,“ popsal mluvčí ČSA.

Při pobytu na letišti se o nedoprovázené dítě a jeho zavazadla postará vyškolený personál odbavení, který dítě doprovodí až na palubu letadla. Tam dítě i péči převezme od pracovníka odbavení palubní personál.

„Po příletu do destinace čeká u výstupu z letadla pracovník pozemního personálu (ve většině případů pracovník odbavení cestujících), který pomůže dítěti vyzvednout zavazadla, dovede jej až k výstupu z celního prostoru a tam jej předá předem určené osobě – nejčastěji rodinnému příslušníkovi,“ popsal průběh cesty bez rodičů mluvčí ČSA s tím, že na palubě se personál dítěti věnuje, a pokud letí jedním letem takových dětí více, posilují ČSA posádku o další letušku nebo stewarda. Zodpovědnost za dítě má během letu vedoucí kabiny.

Člověk, který dítě v cílové destinaci vyzvedává, se musí nechat letištním personálem identifikovat na základě dokladu s fotografií a podepíše speciální předávací formulář.

Doklady, hry a sluchátka

Co potřebuje dítě s sebou? Především vlastní doklady - cestovní pas, případně s potřebným vízem, a také zdravotní průkaz. Služba Nedoprovázené děti je zpoplatněna a poplatek zahrnuje i občerstvení na palubě, tedy dětské jídlo i studené a teplé nealkoholické nápoje dle přání dítěte. „Doporučujeme nedoprovázené dítě dle věku vybavit také oblíbenou hračkou, knížkou, omalovánky nebo sešitem na kreslení a pastelkami, případně mp3 přehrávačem, tabletem... jinými slovy předměty, které malého cestujícího zabaví a pomohou mu pomyslně zkrátit dobu letu,“ doplnil Šabík.

Zejména malé děti se mohou bez rodičů cítit špatně a budou mít tendenci cestu proplakat. Je dobré situaci předejít. Do letadla by děti neměly usedat hladové, vystresované, nemocné či ospalé. „Doporučujeme respektovat základní fyziologické potřeby dítěte a volit dobu letu podle toho, resp. jeho typologie. Pokud například dítě potřebuje v době letu spát a v dopravním prostředku neusne, je lepší let naplánovat v jeho bdělé fázi, necestovat pozdě večer či v noci nebo nad ránem,“ poradil mluvčí.

Pro cestu letadlem je vhodné zvolit příjemné a komfortní oblečení a menším cestovatelům pomůže i oblíbený plyšák, který mu dá pocit známého bezpečí.



Je dobré pamatovat i na to, že dítě bude mít kolem sebe omezený prostor. Takže oblíbené věci se hodí, ale například deky a polštáře oželte - to zařídí palubní personál. Také je dobré si uvědomit, že v letadle se nedá vyběhat a nejde zastavit - dítě na specifika cesty připravte.

Co dělat s křičícím dítětem?

Nemusí jít pouze o cestu dítěte bez doprovodu rodičů, na palubě letadla však občas dojde k situacím, kdy malý pasažér celý let propláče. A cesta na prázdniny nebo dovolenou se změní v peklo nejen pro něj, ale i pro okolní cestující. Dá se s tím něco dělat?

„Pokud nejste s cestováním v letadle spokojeni, vždy se nejdříve obraťte na palubní personál. V případě, že ve vaší blízkosti brečí dítě, může vám letuška nabídnout vzdálenější neobsazená sedadla, kde budete mít více klidu,“radí ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Ne vždy ale palubní personál cestujícím vyhoví. „Náš palubní personál rodičům takového dítěte poskytuje maximální součinnost od nápojů přes drobné pomůcky jako polštářky. Pokud to umožňuje kapacita a jsou volná místa, snažíme se cestujícího sedícího vedle dlouhodobě plačícího dítěte přesadit na jiné místo. Cestujícím však doporučuji si pro každý případ s sebou přibalit špunty do uší,“ vzkázal mluvčí ČSA.

Rodičům dětí pak šéf portálu Letuška.cz doporučuje: „Při výběru míst v letadle rezervujte sedadla v první řadě, kde budete mít víc místa pro věci, nebo u okénka. Tam se dítě zabaví sledováním okolí. Pokud cestujete s novorozencem nebo batoletem, určitě nezapomeňte dudlík. Dítěti můžete v letadle nechat ohřát i vlastní stravu, na kterou je zvyklé, v kojenecké lahvi.“

Na přepravu dětské stravy se ale vztahují přísná bezpečnostní pravidla a cestující musí počítat s tím, že budou personálem u odbavování vyzváni, aby ji ochutnali. „Cestujete-li z Letiště Václava Havla, projde dětská strava speciálními přístroji, které vyhodnotí, zda je závadná či nikoliv,“ doplnil Trejbal. Více o odbavování a kontrolách na letišti čtěte zde.