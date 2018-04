Deštné: mekka skibobistů, dobrý funpark a rodinná pohoda

A nemyslete si, že Deštné ve světě nikdo nezná. Alespoň pro ty, kdo fandí skibobům, je to jeden z pupků světa. Tady se už pravidelně každým rokem konají závody Světového poháru. Skiboby tu mají velkou tradici. Právě v Deštném vyrostla asi vůbec nejlepší skibobistka světa Irena Francová, která získala na 30 titulů mistryně světa.

Deštné je také mezi prvními deseti středisky v republice, která mají 100% pokrytí umělým sněhem. Teď tu začínají nově instalovat moderní děla vyhlášené jihotyrolské firmy Techno Alpin. Na zbytku tratí jsou pak děla tyčová.

A ještě jednou věc tu mají dobrou. Večerní lyžování na červené i modré sjezdovce (dohromady přes 2 km) denně od 18 do 21 hodin. Výhodné to je zejména pro spádovou oblast Hradec Králové, odkud si mohou přijet večer zalyžovat lidé po práci.

Profilují se tu jako středisko pro rodiny s dětmi, ale nabízejí přes čtyři kilometry tratí různých obtížností s převýšením kolem 200 metrů, nejvyšší bod je 883 metry nad mořem, nejnižší 650 metrů. Mezi pěti sjezdovkami je nejdelší turistická, měří téměř 1300 m, pak červená 900 m, černá má 850 m. Víkendové fronty jsou, ale nijak závratné, u dvousedačky do patnácti minut.

Středisko je rozděleno do dvou částí. Sportovnější Marta I a rodinnější Marta II, které jsou však vzájemně propojeny. Možná už v příštím roce by navíc měl být do střediska organicky zapojen i poslední vlek s kratší sjezdovkou schovaný za zdejší černou tratí, který má jiného majitele.

V plánu je čtyřsedačka

Toho, kdo už prolyžoval kus Česka i Alp, hned napadne, že by potřebovali modernější lanovky. Zatím mají pouze jednu dvousedačku Doppelmayer, dvě kotvy a pak teleskopické vleky. V plánu je už ale čtyřsedačka. Jak říká jeden z provozovatelů Petr Prouza, nikoli kvůli zvýšení kapacity, o tu prý až tolik nestojí, ale hlavně kvůli zvýšení pohodlí lyžařů.

Středisko se v neposlední řadě pyšní velmi dobrým fun areálem Gravity park, vklíněným mezi červenou a modrou sjezdovku. Má 15 překážek včetně 4 skoků. Na 13. března, kdy se bude vládce Orlických hor Rampušák loučit se zimou, plánují velkou freestylovou lyžařskou show. Právě uplynulý pátek přebrali i novou rolbu Kässbohrer 400 Parkbully za šest milionů, která si kromě sjezdovky umí poradit i s fun parkem.

Brzy zjistíte, že nenáročnému lyžaři v Deštném nic zásadně nechybí. Je tu dobrá dostupnost, silnice se pravidelně prohrnuje od Rychnova i od Dobrušky. Z Hradce Králové to zabere 40 minut autem. Před areálem mají velká parkoviště, která jsou na rozdíl od mnoha jiných míst u nás bezplatná. Záchody jsou zděné s fotobuňkami a to jak pod Martou I, tak i pod Martou II.

Moderní velké alpské stravovací zařízení nenajdete, ale lze si vybrat mezi několika kiosky s běžnou nabídkou a dostupnými slušnými restauracemi. Doporučit je možné určitě dvě - rekonstruovaný Hotel Alba, kde se dá krásně najíst do stovky, nebo kanadský srub Karolína nabízející o něco dražší minutky. Někde v Deštném také určitě dostanete i proslulý Pavlišovský řízek, místní specialitu. Smažený řízek s houskovým knedlíkem a zelím. Odvážná kombinace!

Deštné přitahuje i běžkaře. Středisko dnes upravuje na 45 km stop a ty jsou pak napojeny na síť s celkovým počtem 120 km. Tři kratší běžecké okruhy jsou natočeny přímo v městečku.

Skicentrum Deštné Nadmořská výška: 610-850 m

Počet lanovek/vleků: 1/10

Sjezdové tratě: 4 km

Běžecké tratě: 69,5 km

Přepravní kapacita: 6800 lidí/hodinu

Zasněžování: 4 km, (100%)

Ceny skipasů dospělí/děti:

1 den - 420 Kč/320 Kč

půlden - 270 Kč/190 Kč

2 dny - 770 Kč/580 Kč

