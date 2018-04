DestinaCZe 2016: Po stopách Karla IV.

V kategorii Po stopách Karla IV. soutěží místa související s působností a historickým odkazem panovníka Karla IV. Svůj hlas můžete udělit hradu Bezděz na Českolipsku či Karlštejnu ve středních Čechách, dále pak lázeňskému městu Karlovy Vary, severočeské Kadani s nejužší uličkou v České republice a samozřejmě mezi finalisty nemůže chybět ani matička Praha.

Bezděz

První zmínka o dnešní zřícenině hradu Bezděz se objevila v době Přemysla Otakara II, roku 1264. Jeho primárním úkolem tehdy bylo střežit obchodní stezku z Prahy do Žitavy. Do českých dějin se ale hrad zapsal zejména jako místo, kde byl vězněn pozdější král Václav II. a jeho žena Kunhuta. Roku 1348 jej do svého vlastnictví získal Karel IV., později se však majitelé hodně střídali a hrad sloužil také jako klášter. Pro mnohé je Bezděz známý především díky dílu Máj, ke kterému se zde inspiroval spisovatel Karel Hynek Mácha. Není divu, že je hrad a jeho romantické okolí nyní součástí Národní přírodní rezervace.

Karlštejn

Navštivte jubilejní dvacáté Karlštejnské vinobraní - 24-25.9.2016.

Karlštejn je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Jeho základní kámen byl položen v roce 1348, kdy se započalo s poměrně skromnou stavbou o jedné věži. Postupně se rozrůstal o části, určené ke střežení korunovačních klenotů. Kromě vlastních tří prohlídkových okruhů s průvodcem nabízí Karlštejn každoročně také celou řadu kulturních a společenských akcí - koncerty, divadla, výstavy, Karlštejnské kulturní léto, Královský průvod či tradiční Karlštejnské vinobraní. Známý je také díky divadelní hře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, která byla v roce 1973 zfilmována režisérem Zdeňkem Podskalským.

Karlovy Vary

Nejen lázně, film a Becherovka, ale také mnoho architektonických památek.

Nejnavštěvovanější lázeňské město České republiky jistě není potřeba zdlouhavě představovat. Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů, kde nechal na místě údajného pramene založit lázně nazvané Horké Lázně u Lokte, které byly později přejmenované na Karlovy Vary. Pramenů vřídelní vody je tu celkem dvanáct, někdy však lidé označují místní Becherovku za třináctý léčebný pramen. Tento tradiční český bylinný likér se vyrábí již od roku 1807 a nyní se vyváží téměř do 40 zemí světa. Karlovy Vary jsou ve světě známé také díky mezinárodnímu filmovému festivalu, který se tu pořádá. Letos v červenci se konal již 52. ročník a navštívili ho takové hvězdy jako Jean Reno, Willem Dafoe či Charlie Kaufman.

Kadaň

V Kadani nezapomeňte navštívit nejužší ulici na světě.

Na úchvatnosti města Kadaně má zásluhu Karel IV. Povýšil ji na královské město a zařadil mezi nezcizitelné královské statky. Dnes osmnáctitisícové město leží v severozápadních Čechách nedaleko od Chomutova. Za návštěvu stojí především tamní hrad, ve kterém Karel pobýval. Kadaň má však na kontě hned několik nej. Má nejdelší zachovalé opevnění v Čechách s Mikulovskou bránou, Katova ulička je zapsána v České knize rekordů jako naše nejužší ulice a františkánský klášter, který je zasvěcen Čtrnácti svatým pomocníkům, je nejstarším poutním místem na našem území.

Praha

Výhled z Vyšehradu na Pražský hrad.

České hlavní město se skutečným velkoměstem stalo už v roce 1348. Císař Karel IV. tehdy založil Nové Město pražské jako nové centrum Svaté říše římské. Toto rozsáhlé území rozprostírající se mezi Vyšehradem, Poříčím a Starým Městem je - tak jako další části Prahy - jedním z nejtajemnějších míst v Evropě. Tato historická čtvrť je opředena magickými pověstmi, v nichž se snoubí příběhy o dávných pokladech se zjeveními záhadných bytostí. Historické centrum města s unikátním panoramatem Pražského hradu a Hradčan je od roku 1992 památkovou rezervací UNESCO. Všeobecně je Praha brána jako jedno z nejkrásnějších historických měst v Evropě a nejen díky tomuto faktu patří mezi nejnavštěvovanější města Evropy.

Hlasovat pro svou nejoblíbenější DestinaCZi můžete celkem v pěti kategoriích. Další tři vám portál Kudy z nudy představí v příštích týdnech. Pokud jste již nyní našli svého favorita, můžete mu věnovat svůj hlas nebo rovnou všech deset, které v soutěži máte. Stačí navštívit stránku www.soutezdestinacze.cz, zaregistrovat se a přerozdělit svých deset hlasů.

Každý hlasující se přitom může rozhodnout, zdali podpoří deset různých finalistů nebo všechny hlasy přidělí jen jedinému z nich. Každý týden navíc budou tři z vás odměněni poukazy na služby u jednotlivých finalistů, dárkovými balíčky, vstupenkami či exkluzivní foto publikací Česko – země příběhů.

Jednou měsíčně bude předána i hlavní výhra: 2x ubytování na zámku ve Žďáru nad Sázavou a 1x pobyt pro 2 osoby na dvě noci ve Welness hotelu Diana ve Velkých Losinách. Hlasování probíhá až do konce září.

