DestinaCZe 2016: Kudy z nudy, zážitek pro celou rodinu

Ve třetí kategorii můžete mezi pěti finalisty, které vybrala odborná porota, vybrat to nejlepší místo pro rodinné zážitky. V této kategorii se utkají Květná zahrada v Kroměříži, skalní pevnost v Českém ráji Drábské světničky, naučná stezka Beskydské nebe, okolí řeky Lužnice a Labyrintárium Loučeň.

Květná zahrada Kroměříž

Původně neplodná a bažinatá půda byla po třicetileté válce přeměněna italskými architekty na půvabnou zahradu, která na jedné straně připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, ale na druhé straně má společné prvky se zahradami ve Versailles.

Květná zahrada neboli Libosad se tak stala jedním z celosvětově nejvýznamnějších děl zahradní architektury a významnou položkou na českém seznamu světového dědictví UNESCO. Během roku se v prostorách zahrady konají nejrůznější výstavy, koncerty a slavnosti.

Návštěvníci zde mohou objevovat sochařskou a malířskou výzdobu s antickými mytologickými výjevy, kyvadlo dokazující otáčení Země okolo své osy či téměř 250 metrů dlouhou kolonádu s překrásným výhledem.

Drábské světničky

Drábské světničky skýtají krásný výhled na lé okolí.

Oblíbeným cílem rodinných výletů je Chráněná krajinná oblast Český ráj a zejména bývalá skalní pevnost Drábské světničky, která si své návštěvníky získává díky výhledu do okolní krajiny. Skalní hrad, který byl na sedmi pískovcových blocích ve výšce 86 – 141 metrů nad údolím vybudován před stovkami let, byl do bitvy u Lipan obýván husity. Z pevnosti zbylo jen 18 světniček vytesaných do pískovce, které byly využívány především jako zásobárny. Chráněná krajinná oblast Český ráj, byla v roce 2005 vyhlášena geologickým parkem UNESCO.

Naučná stezka Beskydské nebe

Beskydské nebe se nachází na Horečkách, na pomezí Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm. Naučná stezka měří téměř dva kilometry a provede vás zajímavostmi ze světa dravců, expozicí Život v korunách stromů, která se nachází na dřevěné lávce nad roklí potoka Vlčáku. Celkem osm zastavení seznamuje návštěvníky s historickým a současným děním na Horečkách. Nejoblíbenější atrakce celé stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník ve tvaru podkovy, který začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru.

Řeka Lužnice

Okolí řeky Lužnice nabízí pohled na nádhernou přírodu.

Lužnice je nížinná vodáky velmi oblíbená řeka, jejíž nejlépe sjízdný úsek se line od Suchdola nad Lužnicí až k bodu, kde se potkává s Vltavou. Krásnou krajinu v okolí Lužnice si nejlépe vychutnáte při jednodenní plavbě právě ze Suchdola nad Lužnicí do Jemčiny, kde břehy lemují vrby a písčité plážičky vyzývají ke koupání. Pokud se vydáte do koryta Nové řeky, budete mít jedinečnou příležitost zažít neporušenou přírodu Novořeckých močálů. Zdatní vodáci, kterým by se nechtělo končit v Jemčině, mohou pokračovat až do Veselí, Tábora či Bechyně.

Labyrinty Loučeň

Labyrinty jsou staré přibližně jako lidstvo samo.

Zámek Loučeň se může pyšnit unikátem mezi labyrintárii, a to nejen v českém, ale i evropském měřítku. Anglický zámecký park nabízí návštěvníkům jedenáct labyrintů a bludišť, která se rozkládají na ploše velké 16 hektarů. Najít jedinou správnou cestu k vytyčenému cíli je zábava pro děti i dospělé, a že je to někdy cesta pořádně klikatá. O loučenských labyrintech se navíc tvrdí, že dodávají energii, což souvisí s faktem potvrzeným odborníky, že labyrinty stojí na energeticky velmi příhodných místech. A pokud zrovna na jevy, které se nedají objektivně změřit či jinak dokázat, nevěříte, můžete si užít alespoň neotřelý estetický zážitek.

Za poznáním do korun stromů.

Hlasovat pro svou nejoblíbenější DestinaCZi můžete celkem v pěti kategoriích. Další dvě vám portál Kudy z nudy představí v příštích týdnech. Pokud jste již nyní našli svého favorita, můžete mu věnovat svůj hlas nebo rovnou všech deset, které v soutěži máte.

Stačí navštívit stránku www.soutezdestinacze.cz, zaregistrovat se a přerozdělit svých deset hlasů. Každý hlasující se přitom může rozhodnout, zdali podpoří deset různých finalistů nebo všechny hlasy přidělí jen jedinému z nich.

Každý týden navíc budou tři z vás odměněni poukazy na služby u jednotlivých finalistů, dárkovými balíčky, vstupenkami či exkluzivní foto publikací Česko – země příběhů. Jednou měsíčně bude předána i hlavní výhra: 2x ubytování na zámku ve Žďáru nad Sázavou a 1x pobyt pro 2 osoby na dvě noci ve Welness hotelu Diana ve Velkých Losinách. Hlasování probíhá až do konce září.

Více informací o samotné soutěži a jednotlivých finalistech najdete na www.soutezdestinacze.cz.