Dešti se nepovedlo hosty vyhnat z hor

- Přestože červenec přinesl nebývale chladné a deštivé počasí, turistů v Krkonoších oproti předcházejícím sezonám neubylo. "Hory se zaplnily velice slušně. Letos přibylo hlavně klasických turistů, kteří v devadesátých letech z horských center postupně mizeli - s baťůžky vyrážejí na túry, nevadí jim trocha deště a nemají pocit, že musí všude dojet autem. Většinou jsou to Češi," vysvětlil Petr Bůžek z harrachovské cestovní kanceláře Harrachtour. Podobná je situace i v nedaleké Rokytnici nad Jizerou. "Je tu dvakrát víc lidí, než loni. I za ošklivého počasí se vydávají na půldenní výlety, doporučujeme jim například návštěvu muzeí ve Vysokém a v Pasekách nebo okružní túry v okolí Rokytnice," potvrdil Vlastislav Hlava z cestovní kanceláře Roktour. Jak dodal, často jsou to ovšem turisté, kteří netráví v Krkonoších celou dovolenou. "Přijedou třeba jenom na den z Českého ráje nebo na kratší pobyt. Takže v privátech a menších penzionech nabito určitě není." Ve velkých hotelích ovšem odliv ubytovaných hostů nezaznamenali. "Celý červenec jsme byli plně obsazeni. Nestalo se, že by někdo zrušil objednávku," prohlásila recepční harrachovského hotelu Šedý vlk. "A nemám pocit, že by se hosté nudili - využívají hotelový bazén, jezdí si zahrát squash, bowling nebo tenis. Cestují po Krkonoších." Také Luděk Černík z hotelu Kubát na Benecku je s průběhem sezony spokojen. "O turisty musíme prostě bojovat tak, jako jinde ve světě. To už jiné nebude. Koho zaskočí počasí, asi dlouho v branži nevydrží," poznamenal Černík. Jak uvedl, letos se podařilo hotelu získat na ubytování jednu tuzemskou tenisovou školu. "Přes specializovanou cestovku jsme zase zaháčkovali holandské motorkáře - ti mají už z domova rozplánované čtyři celodenní výlety a nějaký déšť je neodradí," vysvětlil Černík. "Ostatním hostům doporučujeme výpravy do Českého ráje, Adršpachu, východních Krkonoš, jedna rodina měla velký zájem navštívit dokonce i Kutnou Horu." Podle Černíka je už nyní jisté, že letošní sezona bude lepší než ta předchozí. "Od dubna platí pro podnikatele v turistickém ruchu snížená sazba daně z přidané hodnoty. Místo dvaadvaceti procent odvádíme nyní už jenom pět procent," vysvětlil. "Konečně tak po letech zbydou nějaké peníze na vylepšování služeb. A Krkonoše to už opravdu potřebovaly."