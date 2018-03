OBRAZEM: Život mezi kapkami deště. Kde na světě prší nejvíc?

Jsou místa, kam by bez deštníku vyrazil jen blázen. Dokážete odhadnout, kde na světě nejvíc prší a kde spadlo tolik srážek, že by zaplavily Buckinghamský palác? Vydejte se společně s námi i do nejdeštivější evropské metropole a na rekordní deštivé místo v Česku.