Déšť a bláto, pěkná dovolená

Zastavení první: plavčíci

Severočeská koupaliště například hlásí až statisícové ztráty. Kvůli chladnému počasí chybí uprostřed léta návštěvníci. Ti poslední sem přišli začátkem prázdnin. Od té doby ale neustále prší a koupaliště zejí prázdnotou. "Strašné. Tři neděle prší. Nechci přehánět, ale stotisícové škody už máme. Tohle už do konce sezony nedoženeme. Ztráty maximálně snížíme," uvedl nájemce libereckého koupáliště Vápenka Jan Skalník. "Za posledních devět let byl jen jeden rok horší. Opravdu plno jsme měli pouze koncem června. To přicházelo téměř čtyři sta lidí. Poslední návštěvníky jsme pak měli čtvrtého července. To jich tady bylo sedmnáct. Od té doby nic."

Obdobné starosti mají i v Českém Dubu. "Je to katastrofální. Počasí nám nepřeje. Blízko jsou tři tábory, a tak sem normálně chodí i sto padesát lidí denně. Teď však samozřejmě ne. Tohle však neovlivníme. Musíme čekat, až se počasí vybere," řekla nájemkyně místního koupaliště Milena Fialová. Nic jiného nezbývá ani provozovatelům koupaliště Sluníčko v Chrastavě. "Všechno je mrtvé. Když je hezky, máme tržbu v průměru tisíc až patnáct set korun denně. O podobné peníze nyní přicházíme. Na deštivý červenec jsme ale zvyklí. Ten je ubrečený každým rokem," poznamenal nájemce koupaliště Josef Kuba.

Zastavení druhé: rekreanti

Co mohou lidé dělat, když je během rekreace u Máchova jezera zastihne chladné a deštivé počasí jako nyní? Skoro nic. Na výběr toho mnoho nemají. Doksy totiž stále spoléhají jen a jen na krásné léto. "Pokud nepřestává pršet, k přijemnému využití času rekreantům a návštěvníkům toho moc neporadím, na nepříznivé počasí tato oblast není připravená," přiznala Jitka Kapounová z Městského informačního střediska v Doksech. Jak dodal její kolega Jiří Halbych, turisté věří, že se sluníčko ještě objeví. "Místo koupáním tráví čas poznáváním regionu, hodně jezdí po památkách, zejména cizinci míří i do vzdálenějších měst." Bezradní hosté v informačním středisku dostanou několik tipů na výlety a popis jednotlivých tras. "Stále častěji se zajímají o cyklostezky, zdejší kraj je pro vyjížďky na kole přímo předurčen," mínil Halbych.

"V nabídce máme několik cyklovýletů a lidé je i za horšího počasí absolvují." Hotely, kempy a penziony v okolí Máchova jezera jsou zaplněny ani ne z poloviny. Mnoho zájemců odřeklo a zrušilo své již zaplacené pobyty. "Zvažujeme, zda odjet domů, nebo čas prosedět na pokojích, v restauracích, popíjet, hrát karty nebo Člověče nezlob se," sdělil své pocity jeden z rekreantů, Karel Prokeš ze Svitavska.

Se zimou a deštěm se vyprázdnily i chaty a kempy, s rekreanty odjely i nemnohé atrakce jako kolotoče. Máchovo jezero brázdí jen výletní lodě. "Lidé si plavbu dopřejí i za horšího počasí, z Doks jsme jako novinku zahájili i pravidelnou lodní přepravu na Borný," řekl Zdeněk Kraus ze společnosti Regio Máchova kraje. "Kempy jsou kvůli dešti prázdné, vše je tady zaměřené jen na pěkné počasí, kdy se lidé mohou koupat a slunit," potvrdil Kraus.

Podobná situace jako u Máchova jezera panuje i v Českém ráji. "Kemp je skoro prázdný. Začátkem července přijelo poměrně hodně lidí, ale hned po svátcích začalo pršet a většina jich odjela domů," uvedla recepční autokempu u Jinolických rybníků v Českém ráji Tamara Vonková. V populárním kempu jsou obsazeny pouze dlouho dopředu objednané chatky a na promoklých loukách kolem rybníků se krčí jen třicet stanů a posledních deset karavanů se zahraničními turisty. "Ti si většinou zaplatí pobyt jen na noc a teprve pak se rozhodnou, jestli u nás zůstanou, nebo budou pokračovat v cestě," dodala Vonková.

Podobně jsou na tom i provozovatelé autokempů v Krkonoších a v Orlických horách. "Koncem června byl kemp zaplněn do posledního místečka, ale od začátku prázdnin kvůli špatnému počasí návštěvnost hodně poklesla," konstatovala Radka Hartmannová z autokempu ve Špindlerově Mlýně. Plocha pod Medvědínem je podle ní v současné době zaplněna jen asi z jedné čtvrtiny. "Včera k ránu tu bylo jen pět nad nulou. Nedivím že, že lidé se stany kvůli takové zimě a dešti odjíždějí.

Největší kemping na Královéhradecku Stříbrný rybník je nyní obsazen zhruba z třiceti procent. "Lidé, co byli na dovolené pod stanem s malými dětmi, to už vzdali a odjeli. Zůstávají především hosté v chatkách a v karavanech," řekl správce kempu Herbert Gottwald, který se pro zbylé hosty snaží připravit alespoň zábavný program. "Otevřeli jsme velké tee-pee, ve středu a v pátek pořádáme taneční zábavy." Třebaže u přehrady Rozkoš nedaleko České Skalice stanují jen skalní táborníci, pracovníci autokempu si příliš nestěžují. Přes deštivé počasí se v kempu ubytovalo kolem tisíce návštěvníků.