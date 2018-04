Deskové hry, strašidla a tipy, kam s dětmi o podzimních prázdninách

Vedle akcí na pár hodin, na půl dne či jednodenních vám nabízíme i takové, které trvají déle a můžete si z programu vybrat to, co vás nebo děti zrovna zajímá. Příkladem je Deskohraní. Co se za zvláštním názvem skrývá?

Deskohraní v Praze pod Petřínem

Rodiny, které propadly hraní deskových her dobře ví a ostatní možná tuší, že Deskohraní je festival plný deskových a karetních her, předváděček, turnajů, volného hraní a jiných atrakcí. Je určený všem hravým lidem, malým i velkým, expertům i amatérům.

Na konci října se letos naposled můžete podívat do podzemí pevnosti Josefov, znovu se otevře až na jaře.

Od soboty 22. října až do neděle 30. října si zkrátka do Tyršova domu v Praze můžete přijít zahrát deskové hry známé i neznámé, moderní i prastaré. Program pamatuje na děti i dospělé, na mistry i začínající hráče, nechybí ani prostor, kde si můžete všechny hry prohlédnout, naučit se je a hned si je vyzkoušet. Důležité je, že děti do dvanácti let sem mohou jen v doprovodu dospělých, že festival je otevřen denně od 9 do 22 hodin s výjimkou poslední neděle, kdy se končí v 17 hodin a že v pondělí, úterý a středu je vstup zdarma.

Na zbývající dny stojí vstupenka pro dospělé na jeden den 70 Kč, pro studenty a seniory 50 Kč a pro děti do 15 let 30 Kč, můžete si ale koupit také permanentku na celou dobu Deskohraní; pro dospělé za 300 Kč, pro studenty a seniory za 200 Kč a pro děti za 120 Kč. A protože Tyršův dům stojí na Újezdě kousek od dolní stanice petřínské lanovky, není nic snazšího než si udělat přestávku a vyjet se podívat na Petřín, k zrcadlovému bludišti a na rozhlednu!

Se strašidly do ZOO Dvůr Králové, ZOO Zlín i jinam

V královédvorské zoo začíná v sobotu 22. října Týden duchů, strašidla si tu užijete až do neděle 30. října.

Kdo by si nechtěl užít zoologickou zahradu po setmění v tajuplné atmosféře, kdy na vás ze všech koutů budou pomrkávat zářící oči vydlabaných dýní? Právě takovou procházku nabízí každý podzim královédvorská Zoo, kde v sobotu 22. října začíná tradiční Týden duchů, strašidla pak budou v zoo vládnout až do neděle 30. října. Na výzdobě se můžete podílet i vy, stačí vytvořit vlastní dýňové strašidlo na jednom z dlabacích stanovišť a najít mu v zoo nejkrásnější místo.

Navíc v restauraci U Lemura ochutnáte dýňové speciality, každý den bude na některá zvířata čekat dýňové překvapení a pro děti se chystá strašidelná stezka s živými strašidly a stezkou odvahy. Pokladny budou otevřeny denně do 18 hodin, ale tajemnou zoo i pavilony si můžete užívat až do pozdních hodin a odejít dle libosti automatickými turnikety.

Strašit se bude i v jiných zoologických zahradách, třeba při Halloweenu v Zoo Zlín o víkendu 29. a 30. října, zábavné podzimní programy pravidelně chystá také Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, Zoo Děčín anebo ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

Akce na pátek a na sobotu 28. a 29. října

V pátek 28. října projde podvečerní Olomoucí lampionový průvod.

Hledáte program na pátek 28. října? S dětmi se vypravte třeba do na Havířské šprýmování do Hornického muzea v Příbrami, kde v areálu Ševčinského dolu připravili zábavný program inspirovaný prací, běžným životem i radovánkami příbramských havířů. Na konci října se také naposled můžete podívat do podzemí pevnosti Josefov, na pátek 28. října tu chystají slavnostní ukončení letošní turistické sezony. Podvečerní Olomoucí projde lampionový průvod a na zámku v Novém Městě nad Metují chystají páteční Zámecké strašidlení, tradiční akci pro rodiny s dětmi.

Nudit se nebudete ani v sobotu 29. října, například v parku Komenského ve Zlíně, kde se chystá odpolední Dýňobraní. Pro děti i rodiče bude připravena strašidelná stezka s úkoly, dlabání halloweenských dýní, výroba dýňových lampiček, malování na obličej a strašidelná diskotéka, strašidelné kostýmy jsou samozřejmě vítány!

V Terezíně chystají netradiční prohlídky, při nichž za svitu svíček poznáte strašidla zdejší pevnosti.

Do Terezína se můžete vydat na Dušičkový speciál, kdy při netradiční prohlídce muzea za svitu svíček poznáte strašidla zdejší pevnosti, odvážné děti vyšlete na stezku odvahy Kunratickým lesem a ty starší zhruba od deseti let třeba na pražský Vítkov na Zombie Night Run, nejděsivější a nejstrašidelnější běh na světě. Nezapomeňte si čelovku, tu zombíci nemají rádi! Závod odstartuje v sobotu 29. října v 17.30 hodin.