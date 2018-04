DesignSUPERMARKET 2014: vybírejte z více než 80 značek v centru Prahy

designSUPERMARKET je mezinárodní festival současného designu v Praze. Od roku 2007 dává příležitost nastupující generaci umělců vystavit a prodat svou nezávislou tvorbu. Letošní 8. ročník se uskuteční od 11. do 14. prosince v renesančním domě U Minuty na rozhraní Staroměstského a Malého náměstí.

SHOWROOM, místo s tím nejlepším na prodej

Designérské kousky jednotlivých autorů najdete na SHOWROOMU, prodejní přehlídce, která je hlavní programovou náplní festivalu. Více než 80 českých i světových značek představí kolekce oblečení včetně dětského, pánských i dámských módních doplňků, hodinek, obuvi, šperků, diářů i bytových doplňků.

Festivalový SHOWROOM, prodejní výstava produktů českých a světových designérů

Inspirujte se přednáškami a workshopy

Zajímá-li vás design více, informace čerpejte na doprovodných přednáškách a workshopech. Jeden z nich povede i úspěšné návrhářské duo z Izraele Muslin Brothers. Jejich móda je velmi hravá, ironická a nekonvenční. Nenajdete zde různé velikosti ani rozdělení podle genderu. Na jejich workshop můžete vyrazit denně v pravé poledne, na přednášku pak v sobotu od 18 hodin do Richterova domu.

Jedním z dalších témat letošních výstav je modrotisk v podání mladých designérů. Uvidíte záznam a praktické výstupy z workshopu, který uspořádal festival designSUPERMARKET společně s módní designérkou a lektorkou Alicí Klouzkovou během listopadového víkendu ve Strážnici na jižní Moravě.

Současný design versus folklór

Vedle toho máte možnost zhlédnout několik výstav. Vliv folklóru a tradic na současný design představuje mezinárodní projekt Roots of European. Zapojuje autory ze sedmi evropských zemí a ptá se po významu kulturní identity v jejich tvorbě. Letos se projektu účastní designéři z Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Rumunska, Albánie a České republiky.

Láká-li vás spíše design interiéru, zkuste expozici Verschiebung s podtitulem "německý nábytek jinak". Výstava představuje 15 mladých design studií z Německa, jejichž produkty posouvají představu o nábytku do nové roviny. Chcete-li se setkat s kurátory a vystavujícími autory, příležitost budete mít ve čtvrtek od 18 hodin.

Holandští designéři přivezou módní kolekce

Letošní designSUPERMARKET zpestří také ozvěny prestižního módního festivalu FASHIONCLASH se sídlem v Maastrichtu. České barvy na něm letos reprezentovalo několik předních českých designérů a nyní se holandský módní talent představí u nás.

Ozvěny módního festivalu FASHIONCLASH představí kolekce holandských autorů

Do Prahy dorazí pětice mladých autorů, kteří zazářili na letošním ročníku a současně vybere české designéry pro účast na příštím FASHIONCLASH festivalu 2015. V české premiéře, která bude navíc plně prodejní, představí holandští autoři kolekce obuvi, textilu, šperků i doplňků.

Denně od 16 hodin budou hrát na festivalu DJ’s a každý večer zakončí party s předními českými hudebními projekty.

designSUPERMARKET můžete navštívit ve čtvrtek a v pátek mezi 12. a 21. hodinou, v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 19 hodin. Základní vstupenka na celé čtyři dny vás vyjde na 120 korun, snížená na rovnou stovku a děti do 12 let mají vstupné zdarma. Kromě toho vám je denně mezi 12. a 16. hodinou bezplatně pohlídají. O zábavu pro nejmenší se postará kreativní prostor v režii české značky Devoto.