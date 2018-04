Design věku mobilních telefonů

Přesvědčení, že vznik každého produktu je možný teprve ve chvíli, kdy je po něm poptávka, přijali za své mnozí mladí tvůrci. Co pojem global tools znamená pro současné výtvarníky, se snaží zprostředkovat expozice ve vídeňském Künstlerhausu. Především se jedná o všechny technické vymoženosti postmoderní společnosti: mobilní telefony, SMS, šeky, či platební karty, které pro nás představují spojení se světem informací a zboží.

Výstava se snaží zkoumat kořeny touhy dnešního člověka po určitých produktech. Jednotliví autoři k tomuto tématu přistupují na základě pojmů, jako například: tranzit, školení, kmenové buňky, infuze a další. Základní myšlenkou expozice je přesvědčení, že technický pokrok je podmíňován procesy ve společnosti. Tuto tezi se snaží současní výtvarníci dokázat na příkladě designu. Do jaké míry přesvědčivě, máte nyní v Künstlerhausu možnost posoudit sami.

Užitečné informace

Künstlerhaus se nachází na náměstí Karlsplatz 5, v 1. vídeňském obvodu. Výstava potrvá od 11. července do 9. září. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek až do 21 hodin. Parkovat lze v garážích Karlsplatz, v ulici Mattiellistrasse 2-4. Více informací na internetové adrese: www.kuensterhaus.at