Deset výstav s překrásnými betlémy

Betlémy v Klementinu

Dřevěné betlémy z většiny nejznámějších betlémářských oblastí celého Česka od baroka až do konce druhé světové války jsou k vidění na výstavě Betlémy v Klementinu v Praze. Výstavu připravila Národní knihovna České republiky ve spolupráci s Muzeem betlémů v Karlštejně, a tak tu objevíte skutečné rarity – například historické betlémy z cukru, vosku, hlíny, sádry nebo dobové umělé hmoty.

Hlavním lákadlem výstavy betlémů v Muzeu Karlova mostu bývá slaměný betlém výtvarníka Andrzeje Wrzecionka.

Nechybí ani dílna, kde si zejména děti mohou podle vzorů nebo vlastní fantazie vyrobit figurku z marcipánu. Výstava končí v neděli 8. ledna a otevřeno je denně od 9 do 18 hodin, na Štědrý den a na Silvestra do 15 hodin. Základní vstupné stojí 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do pěti let mají vstup zdarma.

Tradičně netradiční betlémy v Muzeu Karlova mostu

Doslova jen pár kroků od Klementina narazíte na další výstavu betlémů, tentokrát v Muzeu Karlova mostu. Již poosmé uvidíte slaměný betlém výtvarníka Andrzeje Wrzecionka s postavami v nadživotní velikosti, kromě toho ale budou vystaveny další betlémy, hotové i rozpracované, dřevěné, keramické, tištěné i ručně malované.

Výstava potrvá do soboty 4. února; vstupné stojí 170 Kč pro dospělé a 70 Kč pro studenty a seniory, děti do šesti let mají vstup zdarma. Můžete také využít zvýhodněnou rodinnou vstupenku, která kromě výstavy a stálé expozice zahrnuje zimní plavbu pražskými Benátkami. Pro dva dospělé a dvě děti stojí 780 Kč a akce platí ve všední dny kromě pondělí 26. prosince, pátku 30. prosince, neděle 1. ledna a pátku 6. ledna. Výstava betlémů potrvá až do soboty 4. února.

Na betlémy k Panně Marii Sněžné

Do třetice se pohledem na pohádkové betlémy v Praze potěšíte na výstavě v areálu kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Vedle jesliček ryze současných z rozmanitých materiálů uvidíte i dobové kousky, chybět nebude ani obchod se suvenýry.

Spoustu nádherných betlémů si prohlédnete na výstavě v areálu kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

Velikostí vyniká zejména 4,5 metrů dlouhý mechanický betlém Jiřího Votruby nebo betlém postavený podle vzoru slavných betlémů z Třešti s figurami řezbáře J. Boudného, jeden z největších v Praze. Výstava končí ve středu 4. ledna a otevřeno je každý den od 10 do 18 hodin, na Štědrý den se zavírá v 16 hodin, na Silvestra v 15 hodin a v neděli 1. ledna je otevřeno od 13 do 18 hodin. Vstupné stojí 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti.

Skleněné betlémy v Železném Brodě

Kde jinde by měly být vystaveny skleněné betlémy než v Železném Brodě, městě s dávnými sklářskými tradicemi? V Městské galerii Vlastimila Rady uvidíte jak betlémy vytvořené nejrůznějším sklářskými technikami, tak jesličky z papíru a dřeva. Otevřeno je až do neděle 8. ledna denně kromě pondělí od 13 do 16 hodin, podívat se sem můžete i během všech vánočních svátků. Vstupné stojí 20 Kč, snížené 10 Kč.

Kam dál? Šluknov, Brno, Beroun nebo Polička?

Samostatně nebo v rámci prohlídky šluknovského zámku můžete navštívit výstavu betlémů ve Šluknově. Jesličky jsou většinou vyrobené z papíru, ale mají tu i betlém z cínu, háčkovaný, skleněný, keramický nebo řezaný. Otevřeno je do pátku 6. ledna denně včetně víkendů od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.

O dva dny déle bude trvat výstava betlémů v Brně v letohrádku Mitrovských; otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin, zavřeno je na Štědrý den, na Silvestra a na Nový rok, 25. a 26. prosince bude otevřeno od 13 do 17 hodin. Ve stejný den končí výstava betlémů v České Třebové; do Městského muzea se na ni můžete přijít podívat denně kromě pondělí od 8 do 18 hodin s malými výjimkami: 24. prosince je otevřeno od 8 do 11 hodin, 25. a 26. prosince od 13 do 18 hodin, 31. prosince je zavřeno a 1. ledna bude otevřeno od 13 do 18 hodin.

V muzeu v Poličce jsou k vidění betlémy z minulých staletí od amatérů i zkušených řezbářů.

Končí rovněž výstava betlémů v Muzeu Českého krasu v Berouně; zdejší raritou je například betlém v pařezu nebo v neckách. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.45 do 17 hodin, o nedělích a svátcích od 10 hodin. Na Štědrý den a na Silvestra je otevřeno od 10 do 16 hodin, 25. a 26. prosince od 10 do 17 hodin.

Na přehlídku betlémů, které během uplynulých tří set let vyráběli profesionální řezbáři i amatérští všeumělové z Poličky a okolí, zve výstava Narodil se Kristus Pán. Do Městského muzea a galerie se na ni můžete vypravit až do středy 18. ledna, a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

Na Štědrý den je otevřeno od 10 do 14 hodin, od neděle 25. do pátku 30. prosince od 10 do 16 hodin a zavřeno je 31. prosince a 1. ledna. Až do neděle 29. ledna potrvá Vánoční výstava ve Velvarech; otevřeno je o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.