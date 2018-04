Deset výborných alpských středisek, která Češi míjejí

Opomíjeným střediskům obvykle stojí v cestě jiná, atraktivnější, relativně bližší nebo větší střediska. Nebo jsou to skicentra, která nemají zvučné jméno ani viditelný marketing. Do námi vytipovaných středisek se určitě vyplatí zajet, do některých bližších aspoň na prodloužený víkend.

Oberstdorf, Německo

Oberstdorf leží necelých 400 km od západních českých hranic a rychle ubíhající německá dálnice vás dovede do vzdálenosti půl hodiny od města. To je při cestě ze středu Čech časově srovnatelné s nejbližšími a nejdostupnějšími rakouskými středisky. Přesto tu jsou české značky na parkovištích mnohem větší vzácností.

Městské letovisko Oberstdorf je branou do tří lyžařských areálů, které mají dohromady "jen" 50 km sjezdovek, což ale může být akorát třeba na prodloužený víkend.

Přímo nad městem se tyčí menší, ale téměř vysokohorský Nebelhorn se sezonou až do května, obsloužený třemi sekcemi kyvadlové kabiny a dvěma sedačkami. Na druhé straně se šest kilometrů od města nastupuje do hlavního a největšího areálu Fellhorn, který přetéká až do rakouského údolí Kleinwalsertal. Je to příjemná houpačka s kratšími i delšími a pestře členitými tratěmi a s moderními pohodlnými lanovkami. Krajinově je Oberstdorf možná až překvapivě atraktivní, z Nebelhornu je za pěkného počasí vidět na 400 alpských vrcholů.

Bregenzerwald, Rakousko

Údolí vybíhá od Bodamského jezera směrem k prudce se vzdouvajícímu masivu Arlbergu a je tak díky německým dálnicím jedním z nejrychleji dostupných alpských středisek. Díky tomu, že hory vyrůstají z nížiny, dokážou i zdejší dvoutisícové pahorky působit jako horský monument. Návětří Arlbergu se pak stará o statisticky vysoce nadprůměrné množství sněhu, například středisko Damüls se chlubí v úhrnu více než devíti metry za rok, Warth pak dokonce 11 metry.

Největším lyžařským areálem je dvojstředisko Damüls Mellau, které před dvěma lety spojila nová kabinková lanovka v jeden celek s bezmála 100 km sjezdovek. V pahorkatém terénu převažují členité sjezdovky s převýšením do 500 m, páteřní lanovky jsou převážně expresní moderní 4 a 6sedačky, ale narazíte i na starší sedačky nebo vleky.

Damüls Mellau, Rakousko

Tajný tip domácích obyvatel Bregenzerwaldu, areál mezi vesničkami Warth a Schröcken, vyniká pestrou směsí sjezdovek na severně orientovaných bezlesých pláních, kde je veškerý prostor mezi tratěmi využitelný i pro jízdu ve volném terénu. Statistický úhrn 11 metrů sněhu ročně jej činí jedním ze sněhově nejbohatších středisek Alp. V blízkém budoucnu se areál propojí lanovkami se známým luxusním letoviskem Lech.

Hochkönig, Rakousko

Lyžařská oblast pod Hochkönigem je součástí hojně navštěvovaného skiregionu Ski Amadé, přesto sem míří relativně méně našich lyžařů než do okolních, atraktivnějších údolí. Hochkönig, dlouhý souvislý pás lanovek a sjezdovek táhnoucí se po bezmála dvoutisícovém hřebeni, v posledních letech rozšířil a modernizoval lanovkový park, a tak je nyní celá houpačka v obou směrech sjízdná bez sundání lyží.

Hochkönig, Rakousko

Nevýhodou oblasti zůstává, že nemá žádné centrum s větší koncentrací tratí, takže abyste mohli střídat hodně tratí, musíte být celý den na safari, tedy přesunovat se po hřebeni na větší vzdálenosti. Díky tomu je ale v místech vzdálenějších od letovisek Maria Alm, Dienten a Mühlbach na sjezdovkách poměrně málo živo.

Riesneralm, Rakousko

Riesneralm je malý kopec s velkými, dlouhými sjezdovkami nad střediskem Donnersbachwald v bočním údolí nedaleko štýrského Schladmingu. Nemá s ním však společný skipas (jen s nedalekým Tauplitzem), a tak je výrazně liduprázdnější než známý soused.

Pouhé tři sedačkové lanovky obsluhují 30 km sjezdovek, rozdělených do sedmi hlavních tratí a jejich drobných variant. Na kopci jsou přehledné carvingové i členitější červené, závodní černá sjezdovku a také freeride na odvráceně straně hory, která je porostlá rajským freeridovým lesem a místní mu říkají malý Arlberg.

Unikátní je právě převaha sjezdové plochy nad kapacitou lanovek, přičemž na většinu terénu si vystačíte dokonce jen se dvěma expresními a krytými sedačkovými lanovkami.

Reschenpass, Rakousko/Itálie

Průsmyk Reschenpass dělí rakouské Tyrolsko od italského Jižního Tyrolska a v jeho okolí leží tři méně nápadná lyžařská centra s celkem nezanedbatelnými 111 km sjezdovek. Nejsou ničím výjimečné, ale velmi dobré a propojené neustále pendlujícím skibusem.

Nauders je sympatická tyrolská vesnička se středně rozsáhlým areálem na svazích Bergkastelu a Tscheyecku, sahajícím do více než dvouapůltisícové výšky. Pestrá směs chráněných i bezlesých tratí všech náročností a moderní přepravní park z Nauders vytvářejí vděčný rodinný areál. Nevýhodou je nutnost krátkého dojíždění skibusem ze střediska k areálu.

Na italské straně Reschenpassu se nad přehradním jezerem, z něhož dodnes ční zatopená kostelní věž, vzpíná horský masiv s rozsáhlou luční plání zvanou Schöneben. Zde obhospodařují moderní pohodlné sedačky velmi široké modré až červené svahy, ale nechybí ani strmější, černé tratě. Nejvzdálenější areál Haider Alm má poněkud starší lanovky a vleky a de facto jen jednu hlavní větev sjezdovek. Bývá díky tomu obvykle liduprázdný.

San Martino di Castrozza, Itálie

Malé, ale relativně kompaktní středisko na jihozápadě Dolomit, je pro nás jedním z nejhůře dostupných a ne zrovna velkých středisek tohoto pohoří. Přesto San Martino di Castrozza mile překvapí podařenou směsí sjezdovek všech obtížností, v níž nechybí členité tratě ani přehledné magistrály. Nejsilnějším důvodem k návštěvě je ale kouzelná scenérie rozeklané skalní skupiny Pale, tyčící se přímo nad městem. Přepravní park je místy zastaralejší a ještě by pár nových lanovek snesl.

San Martino di Castrozza, Itálie

Hlavní areál se rozpíná nad městečkem do tvaru vějíře a sjezdovky směřují do všech světových směrů v parádně členitém terénu, díky čemuž působí větší, než je ve skutečnosti. Na opačné straně San Martina je ještě malý areálek Col Verde, z něhož lze lanovkou vyjet na parádní vyhlídku pod vrchol Rosetta.

Skipas pokrývá ještě Passo Rolle, dostupné skibusem. Jedinou skutečně atraktivní sjezdovkou je černá Paradiso s další červenou variantou, vše ostatní jsou lehké modré variace, i když s prvotřídními výhledy, zvláště za soumraku.

Tarvisio, Itálie

Tarvisio, město pod Julskými Alpami na italsko-rakousko-slovinské hranici, má nadprůměrně sportovní svahy s podprůměrnou návštěvností. Lákavě působí nedávno modernizovaný areál s atraktivními tratěmi i expresními lanovkami a nemalými plány do budoucna. Na přitažlivosti mu naopak ubírá nepříliš velká známost a ne zrovna zajímavé letovisko s několika hotely na svém úpatí.

Sjezdovky jsou rozmístěné po vrcholech Monte Florianca a Monte Lussari, nicméně i přes nemalou vzdálenost jsou přímo propojené přejezdovými cestami. Hlavní a jediná sjezdovka, směřující z Monte Lussari do údolí, se vyrovná i těm nejlákavějším v Dolomitech – je široká, s proměnlivým, plus minus červeným sklonem a přitom je dálničně přehledná, homologovaná i pro Světový pohár.

Tarvisio, Itálie

Na vrcholu Monte Lussari, odkud startuje, leží unikátní malá osada s poutním kostelíkem, nejbližší budovy u sjezdovek pak slouží jako restaurace. Z areálu Florianca, přístupném přímo z Tarvisia, spadá strmá černá trať do údolí, horním patrem vede vděčná a přehledná červená sjezdovka.

Při delším pobytu se vyplatí Tarvisio kombinovat přinejmenším s nedalekým přeshraničním areálem Sella Nevea Bovec, případně s korutanským Nassfeldem.

Údolí Maurienne, Francie

Hluboce zařezané savojské údolí Maurienne není zcela neznámé, přesto je v jasném stínu zájmu sousedních Tří údolí. V Maurienne najdete menší střediska jako Val Cenis, Valfrejus nebo La Norma, ale i obry jako třeba Valmeinier Valloire se 150 km a zejména Les Sybelles s 310 km sjezdovek. A co pak teprve propojení Orelle na dně údolí s Val Thorens s 600 km tratí celých Tří údolí.

Valmeinier Valloire, Francie

Většina středisek v Maurienne je z mladší generace lyžařských resortů a disponuje prostornějšími apartmány, lidštějšími rozměry komplexů a pohlednou kamenno-dřevěnou architekturou vůbec. Cenově jsou přitom ve francouzském podprůměru, a tak při rozloze areálů od 55 do 310 km sjezdovek nabízejí zřejmě nejlepší cenu za kilometr sjezdovky. Samozřejmostí je i typicky francouzské pohodlí v podobě sjezdovky před domem.

Nejsympatičtější je Valmeinier Valloire – dostatečně velké, přitom nepůsobí jako továrna. Tradiční vesnička Valloire je pak i pohlednou kombinací původního živého centra s moderní apartmánovou zástavbou na periferii v blízkosti stanic lanovek. Ačkoliv komplex jen sotva přesahuje dvouapůltisícovou výšku, dopřává jak nenáročným, tak zdatnějším lyžařům.

Flims Laax, Švýcarsko

Nad ubytovacími středisky Flims, Laax a Falera se rozkládá obří lyžařský areál s 220 km sjezdovek, který je v Česku poměrně neznámý. Díky jednomu z nejlepších evropských snowparků ho vyhledávají zejména freestylisté. Svahy jsou sice orientovány jižním směrem, zato se táhnou až do výšky 3 000 metrů nad mořem, přičemž údolní vesnice leží téměř o dva kilometry níže.

Flims Laax, Švýcarsko

Areál se rozkládá na neobvykle velké ploše nejen vertikálně, ale také plošně, což má za následek i mnoho přejezdových cest. Najdete si tu přehledné pohodové dálnice, příjemně sportovní a členité tratě i dlouhou závodní černou trať.

Neobvykle uspořádaný terén má na svědomí i relativně mladá geologická nehoda, při níž se před 10 tisíci lety zřítil jeden z vrcholů a jehož sutiny daly vzniknout náhorní plošině, na níž dnes stojí právě Flims. Zřícený vrchol zformoval i hlubokou Rýnskou soutěsku, kterou lze projet vlakem, ale nikoliv po silnici. Flims a Laax přitahuje i freeridery, kteří v neobvykle tvarovaném terénu mohou hledat nové a nové lajny po mnoho týdnů.

Lenzerheide, Švýcarsko

Jedním z atraktivních a českými lyžaři zcela opomíjených švýcarských středisek se 155 km sjezdovek i velmi dobrou dopravní dostupnost ze střední Evropy je Lenzerheide, ležící jižně od Churu. Jeho přehledné, dlouhé a svižné sjezdovky potěší milovníka nekonečných oblouků.

Lenzerheide, Švýcarsko

Východně orientované svahy areálu jsou především "dálničního" typu, zatímco západně otočené terény s dominantním vrcholem Rothorn nabízejí i členitější a strmější tratě. Obě stráně jsou perfektně obsloužené především expresními sedačkovými lanovkami a jsou jednosměrně lyžařský propojené.

Hlavní ubytovací středisko Lenzerheide je situováno v plochém průsmyku ve výšce 1 500 m n. m., což samo o sobě zajišťuje slušnou sněhovou jistotu. Městečko nemá na švýcarské poměry nijak výrazné charisma, ale ve své přehlednosti a univerzálnosti se bude líbit tomu, kdo hledá na prvním místě praktičnost a dobré lyžování. Přímo v Lenzerheide je i sportovní a wellness centrum včetně venkovního vyhřívaného bazénu.