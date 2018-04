Deset víkendových podzimních akcí pro malé i velké, běhavé i mlsné

O výlovu rybníka Rožmberk v Třeboni, o Husobraní a Cider festivalu na smíchovské náplavce nebo o Signal festivalu a světelných hrátkách v ulicích Prahy se dočtete v jiných článcích, ale věřte, že třetí říjnový víkend slibuje mnohem víc. Tak například...

Tři výlety pro milovníky vláčků

Na Festivalu čokolády v Táboře si vyzkoušíte čokoládové wellness s masážemi obličeje, rukou i nohou.

Cyklohráček je rodinný výletní vlak přestavěný na velké pojízdné hřiště pro děti, který jezdí o víkendech z Prahy na Okoř a do Slaného. V sobotu 15. října se s ním můžete vypravit na výlet, jehož cílem bude Havelský jarmark a Slánské štrůdlování na Masarykově náměstí ve Slaném. Od 9 do 17 hodin se budou předvádět různá řemesla, k dispozici budou kreativní dílny pro malé i velké, projdete si farmářský trh a prohlédnete i ochutnáte štrúdly, přihlášené do místní soutěže.

Vlakem se můžete vypravit také na poslední parní víkend v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka; vyjíždí v sobotu a neděli v 8.09 z Masarykova nádraží v Praze a do Lužné přijede pět minut po desáté. A pokud se vám z hlavního města nechce, vydejte se alespoň na prohlídku úžasného a obřího modelového kolejiště na nádraží Praha-Prosek.

Tři tipy pro rodiny s dětmi

Ve skanzenu v Zubrnicích poznáte práce, které se v hospodářství dělaly na podzim.

Cílem výletu, kde se bude bavit celá rodina, bývají pravidelně Staré Hrady v Českém ráji. V sobotu 15. října tu chystají Vepřové hody aneb Pohádkové posvícení. Tradiční lidová veselice nenabídne jen domácí zabijačkové pochoutky, posvícenské koláče a bohatý jarmark, ale také velký rytířský turnaj o největší jelito, soutěže v pojídání jitrnic, písničky, pohádkové soutěže, pasování ochránců starohradských pohádek a pohádková překvapení pro děti i dospělé.

O víkendu 15. a 16. října se na děti se nachystali i ve skanzenu v Zubrnicích, kde se bude slavit Podzim na vesnici. Co vás čeká? Uvidíte třeba, jak se mlela mouka, jak se zpracovával len, mléko a ovčí vlna, jak se pletly provazy anebo jak se mlátilo obilí cepy; tuhle náročnou práci si můžete navíc vyzkoušet na vlastní pěst. K vidění budou i historické traktory a v rámci dvacátého výročí od otevření skanzenu si děti užijí soutěže s vodníkem a další překvapení.

Plnění úkolů pro malé archeology, soutěže a zábava, ale také seriózní představení práce archeologů spojené s komentovanými projekcemi, práce s detektorem kovů, rekonstrukce pravěké nádoby nebo datování pomocí letokruhů stromů, to jsou Archeologické dny v Archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku. Přijet sem můžete o víkendu 15. a 16. října, program začíná vždy v 9 hodin a končí v 17 hodin.

Dva tipy pro milovníky všehochutí

Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích zaplní od čtvrtka 13. října do soboty 15. října Podzimní švestkové trhy.

S dětmi, ale i bez nich se můžete vypravit i na další místa – třeba na Podzimní švestkové trhy, které na tři dny od čtvrtka 13. října do soboty 15. října zaplní náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Samozřejmě ochutnáte švestkové knedlíky a koláče, ale trhy se nevěnují jen švestkám. V desítkách stánků si prohlédnete a nakoupíte výrobky tradičních řemeslníků, někteří nabídnou předvádění svého řemesla nebo dětskou dílničku. Chybět nebudou ani stánky s vínem, burčákem či medovinou, orientální čajovna, několik pražíren kávy, zabijačkové a grilované speciality či dobové i moderní atrakce pro děti.

Kdo má rád čokoládu, ten by o víkendu 15. a 16. října neměl chybět na Festivalu čokolády v Táboře. V hotelu Palcát, v Muzeu čokolády a marcipánu a na dalších místech historického centra města se uskuteční módní přehlídka čokoládových doplňků a šatů, soutěže profesionálních i amatérských cukrářů nebo čokoládové wellness s masážemi obličeje, rukou i nohou – čím jiným než čokoládou? Těšit se můžete i na čokoládové vaření, výrobu tabulkových čokolád a pralinek přímo před očima návštěvníků nebo speciální program pro děti.

Dva tipy pro aktivní

Neláká vás jídlo a raději byste se pořádně protáhli? V pátek a v sobotu 14. a 15. října se chystá dálkový pochod Stovka Podkrkonoším, který můžete pojmout také jako ultratrailový běh. Jak slibuje název, trasa měří přes sto kilometrů a celkové převýšení je asi 3 000 metrů. Startuje se v pátek v noci od Hotelu Pod Zvičinou v Dolní Brusnici, cíl je tamtéž v limitu 25 hodin od startu.

Pro účastníky závodu Night Run v sobotu 15. října v setmělých ulicích Olomouce je nezbytná čelovka.

Pokud je na vás taková trasa příliš dlouhá anebo to máte do Krkonoš trochu z ruky, vydejte se v sobotu 15. října na Night Run do Olomouce. Tradiční sportovní běžecká událost nabídne závody na 10 km a 5 km v centru města v Čechových a Smetanových sadech, chystá se i rodinný nezávodní běh na 2 km a dětské závody. Podmínkou je kromě registrace prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu v místě konání akce samozřejmě funkční čelovka – budete ji potřebovat, hlavní závod začíná před půl osmou večer.