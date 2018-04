Utajené krásy Česka. Deset tipů na hezké výlety od čtenářů

Čtenářské tipy na krásná či zajímavá a zároveň méně známá místa Česka jsou rozličné. Přiznejme, je to tak trochu holubník. A když už jsme u holubníku... „Široko daleko nejkrásnější holubník stojí nedaleko železničního přejezdu v Raspenavě,“ doporučil Václav Pilný z Liberce.

A proč vlastně ne? Výzva čtenářům neměla žádné omezení, kromě již vzpomínané „utajenosti“. Václav Pilný ostatně pilně přidal další místa, pilní byli také další čtenáři. Všem patří dík a některým i omluva, že se jejich tipy do vybrané desítky nedostaly.

Tipy na výlety

1. Kyjovské údolí

Kyjovské údolí, skalní stezka Doubice

Köglerova naučná stezka vás z Krásné Lípy dovede až do Kyjovského údolí, do přepychové přírodní „komnaty“ Národního parku České Švýcarsko. Dál lze jít do Doubice s množstvím dřevěných soch, nad Jetřichovicemi se naskytnou fantastické výhledy přes vrcholky skalních věží.

Tip na Kyjovské údolí přišel od čtenářky z Rumburka, dovolte ale tentokrát osobní postřeh: jestliže je skutečné Švýcarsko zemí přesných hodinek, v Českém Švýcarsku nejsou vůbec žádné hodinky potřeba, čas je tam směšnou veličinou. Nikde jinde v tuzemsku necítíte tak intenzivně přítomnost Boha (či přinejhorším iluzi jeho přítomnosti) a - řečeno písní skupiny Plastic People - v zahradě Boží je času dost.

2. Freudův dům

Freudův dům v Příboru

Vydejte se ulicí svažující se od malebného náměstí v Příboře a po pár desítkách metrů jste tam. Česko má samozřejmě spoustu slavných rodáků, ale kolik z nich má celosvětový přesah jako Sigmund Freud? Z jeho rodného domu v Příboře je vkusně renovované muzeum, kde vás do „kejklí“ mistra psychoanalýzy uvedou mimo jiné kresby Vladimíra Jiránka. Expozice v domě nese název „Sigmund Freud s námi“, a kdo tvrdí, že nikdy nepotřeboval položit své problémy na proslulou červenou pohovku, ten ji možná potřebuje ze všech nejvíc.

3. Opevnění Hlučín-Darkovičky

Opevnění Hlučín-Darkovičky

Víte, že na Opavsku je evropsky vysoce ceněný fortifikační systém z let 1935 až 1938? Na raritu upozornil čtenář Vladimír Polášek s dovětkem, že se mu zdá, že oblast severní Moravy je v souvislosti s turistikou neprávem podceňována. Pro milovníky vojenské historie je areál s pěchotními sruby a objekty s různými stupni odolnosti lákavou výzvou.

4. Letohrádek Mitrovských

Letohrádek Mitrovských v Brně

Když před časem vyšel ve Víkendu MF DNES článek, v němž nejznámější české hrady a zámky představovali jejich kasteláni, ozval se mírně rozladěně Petr Lukas, vedoucí produkce Letohrádku Mitrovských v Brně. „Je opravdu nutné, aby byly stále stejné objekty donekonečna opakovány?“ ptal se a svým způsobem měl pravdu, viz zajímavý objekt, o který se v moravské metropoli stará.

Elegantní stavba je vyvedena ve slohu pozdního baroka, v současnosti se tam můžete přenést do jiného uměleckého stylu: do 29. listopadu probíhá v letohrádku výstava Šťastný život v secesi, jejíž těžiště leží mezi lety 1900 a 1915.

5. Klatovy

Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Lékárnu zpravidla nevyhledává člověk v dobrém rozpoložení, výjimkou je ta na klatovském náměstí. Už v ní sice nic nekoupíte, zato zde potěšíte duši, to je pro zdraví taky důležité. Barokní lékárna U Bílého jednorožce ze 17. století dnes slouží jako lékárnické muzeum a v jeho kulisách by se klidně mohly natáčet epizody Harryho Pottera. Jen o kousek dál se dostáváme k hororovému nádechu, mumie ve zdejších katakombách jsou však spíš tichým mementem...

6. Rosa Coeli

Rosa Coeli

Čtenářka Jana z Ivančic nehorovala pro vlastní město, nýbrž pro nedaleké Dolní Kounice. Zmínila tamější zámek, především však kamenné a starobylé stěny tvořící torzo bývalého ženského kláštera Rosa Coeli: „Někdo mezi těmi zbytky zdí cítí tajemnou energii, atmosféra se každopádně těžko popisuje. Nutno vidět!“

VIDEO: Dolní Kounice. Místo, kde se dotknete nebes

7. Přehrada Les Království

Přehrada Les Království

Název vodního díla nelže: hráz s věžičkami vypadá jako cesta, po níž by se do svého sídla mohl se svatebním průvodem vydat za zvuku fanfár čerstvě ženatý král. Přehrada u Dvora Králové, národní technická památka od roku 1964, zadržuje vodu a vyráží dech. Je skoro záhadou, že není známější.

8. Rotunda v Budči

Rotunda v Budči

Nejstarší dochovaná kamenná architektonická památka na českém území je předrománská rotunda v Budči u Zákolan severovýchodně od Kladna. Učil se tam budoucí světec a patron země kníže Václav a Král Jiří má pro památku slabost. „Když ukazuji fotky rotundy známým, nechávají je chladnými,“ přiznal čtenář Jiří Král, ihned však přidal vysvětlení: „Musíte být přímo na místě, aby na vás mohl působit silný genius loci.“

9. Čertovy hlavy

Komu se stýská po létě, toho mohou až dojmout slova Lenky Švábové z Prahy: „Nikde nevoní prázdniny tak jako na Kokořínsku, po vlhkém pískovci a suchých borovicích.“

Čertovy hlavy

Útěchou pro ty, kdo se tam podívají mimo léto (a traumatem pro ty, jimž zůstane Kokořínsko z různých důvodů vždy nedostupné), může být, že i jiná roční období dovedou být kouzelná. Třeba když se vydáte po stopách soch Václava Levého v plenéru. Čertovy hlavy vytesané ve skalních útvarech v obci Želízy nebo Had a Harfenice u Liběchova. „A Klácelka - nezapomeňte na Klácelku!“ upozorňuje Lenka Švábová na reliéfní výzdobu v lesní stráni nad Liběchovem. Žádný strach, paní Lenko, nezapomeneme na Klácelku, nezapomeneme na léto...

VIDEO: Sem se vyplatí jít. Čertovy hlavy na Kokořínsku

10. Bezručovo údolí

Přírodní park Bezručovo údolí - Buky nad Kameničkou. Autor: Petr Kinšt, Wikimedia

Výstižně to napsal učitel Pavel Sekera z Chomutova: „Spousta lidí v Chomutově říká, že u nás na severu není příroda, přitom stačí popojít hned za Chomutov a konkrétně v Bezručově údolí, kterým protéká Chomutovka, je příroda totálně krásná.“

Díky výňatkům z dopisu pana učitele lze celé téma utajených krás Česka hezky ukončit: „Doslova kvetu, když žáci znají kdejaké moře, pomalu všechny státy USA, a když se zeptám na Lipenskou přehradu, Znojmo či Milešovku, tápou. U nás jsou přitom tisíce přírodních i technických perel, stačí je jen vidět.“