Deset tipů na nejúžasnější koupání v Chorvatsku

Mala laguna na Mljetu za úplňku

Národní park Mljet na stejnojmenném ostrově se rozkládá úplně na jihu země. Dost daleko od pobřeží na to, abyste si jeho návštěvu rozmysleli, ale dost blízko na to, abyste nakonec překonali přirozenou lenost. Protože to, co zažijete tady, se vám jinde pravděpodobně nepodaří.

Naplánujte si výlet přes noc a nejlépe za úplňku měsíce. A pak už jen počkejte na ten správný okamžik, přehoďte si osušku přes ramena a vydejte se za vstupem do parku v osadě Polače tajemnou stezkou vzhůru. Po pár minutách jen zatajte dech a naskákejte na "Evu" nebo na "Adama" do nepřekonatelné Malé laguny.

Jezero září ve svitu měsíce, voda je průměrně o čtyři stupně teplejší a o něco méně slaná než volné moře. Pod sebou na relativně mělkém dně sledujete jen svůj stín. Tip na koupání v Chorvatsku jednoznačně číslo jedna.

Odysseův ostrov, jak se Mljetu říká, neboť podle pověsti inspiroval Homéra při popisu kouzelného ostrova Ogygia v příběhu o Odysseovi a nymfě Kalypsó, má laguny celkem dvě. Malo a Veliko jezero. Dva zářící diamanty uprostřed lesů spojuje přitažlivý kanál.

Více na: www.np-mljet.hr

Mljet

Rovinj – Zlatni rat s výhledem na perlu Jadranu

Takhle nějak si představuju dokonalou masovou turistiku. Dokonalá pláž v dokonalé zátoce a s dokonalým výhledem. To je Rovinj, symbol chorvatské dovolené.

Koupání v zátoce Uvala Lone nebo na mysu Rt Montauro s výhledem na jachetní přístav i staré město, to je přímořská pohádka. Tyhle pláže najdete v přírodním parku Zlatni rat. Park je napojený na město a kromě koupání nabízí i cyklostezky, in-line stezku vedoucí až do centra města, volný prostor pro fotbálek, kuželky, spoustu joggingových tratí i hospůdky.

Více na:www.tzgrovinj.hr, www.rovinj.info

Rovinj

Dopolední "karibská" zátoka na Rabu

Jestli chcete zažít Karibik na Jadranu, zamiřte na Rab, nejlépe do nějaké menší zátoky poblíž hlavního města ostrova. Pronajměte si v Rabu lodní taxi a nechte starého mořského vlka a kapitána v jedné osobě vybrat to nejlepší místo na koupání. Místní vědí.

A pak už se jen koupejte a koupejte a převalujte ve vodě, klidně i bez plavek. Užívejte si svého stínu na bílém mořském písku pod vámi. A nezapomeňte, že pro karibské koupání je důležité, abyste se na místo určení vypravili dopoledne. V odpoledních hodinách slunce mění polohu a voda už není tak karibsky zelená.

Více: www.rab.hr

Rab

Brač- Zlatni rat, který nemůžete vynechat

Zlatni rat v Bolu na ostrově Brač je snad nejslavnější pláží Chorvatska. Půl kilometru nádherné přírody.

V sezoně je tu ale hlava na hlavě, a tak je dobré jedno z nejúžasnějších koupání na Jadranu správně načasovat. Nejvhodnější doba je těsně před západem slunce, kdy turisté už z velké části sedí na hotelových večeřích a windsurfisté balí svoje "nádobíčko". Těsně před západem slunce se moře obvykle zklidní, bílé oblázky pláže zbarví pomerančová záře, kameny vydávají nahromaděné letní teplo. Skvělý okamžik! Stojí za to přijít i brzo ráno, kdy je zajímavé vidět, jak se tvar pláže od večera změnil.

Více: www.bol.hr

Brač, Zlatni rat

Limski fjord aneb jak se koupat přímo z lodě

Dlouhá úzká zátoka hluboce zařízlá do nitra poloostrova nabízí jedno z nejkrásnějších koupání na Jadranu. Limski fjord neboli Limský záliv je jedenáct kilometrů dlouhý, třicet metrů hluboký a až 600 metrů široký kanál mezi městy Vrsar a Rovinj na Istrii.

Sto padesát metrů vysoké skalní stěny a nezvyklé složení vody s mnoha spodními sladkovodními proudy proměňují zátoku v unikátní přírodní rezervaci. Nádherné koupání je tu možné pouze z paluby lodě.

Limski Fjord

Zapomenuté zátoky

Romantici, kteří touží po té svojí pláži, uzavřené co nejvíce od okolního světa, malé zátoce se skalami či oblázky nebo pískem, musí na ostrovy.

Recept je jednoduchý, stačí jít dál, jet déle, zajít hlouběji či níže. Téměř na každém ostrově, ať už je to Rab, Krk, Hvar, Korčula, Lošinj a mnohé další, především menší ostrůvky, najdete zapomenutou zátoku, která vám učaruje. Tyto poklady se najdou dokonce i na pevnině, jen je třeba hledat intenzivněji.

Makarská riviéra: kdykoli a kdekoli, pokud chybějí turisté

Není pochyb, že je to perla Jadranu. Dokonale ohlazené bílé oblázky, které ve stínu chladí a večer příjemně sálají nastřádané teplo. Piniové háje, jež provoní každou vteřinu vašeho pobytu. Horské panorama pohoří Biokovo i křišťálově průzračná voda, to je dokonalý prázdninový svět.

Pokud ale nestojíte o to dotýkat se na pláži lehátkem lehátek vašich sousedů, doporučuji vybrat si ke slunění čas a místo, které vám bude poskytovat přinejmenším prostor devíti metrů čtverečních. A je jedno, jestli se vydáte do Brely, Bašky Vody, Podgory, Tučep, Drveniku, Gradacu nebo samotné Makarské.

Více: www.makarska-info.hr

Makarská

Pláž v Cavtatu při západu slunce

Doporučujeme při západu slunce opustit malebné prázdninové letovisko Cavtat, ležící zhruba patnáct kilometrů jižně od Dubrovníku, a přesunout se na protější skalnatý poloostrov, na němž je již roky zabydlen hotel Croatia. Sejděte na jihozápadní stranu tohoto výběžku s výhledem na otevřené moře a pozorujte divy přírody.

Do vln neklidného volného moře se začínají opírat poslední sluneční paprsky, temně rudá masa se přelévá ze strany na stranu, slunce získává ruděoranžový nádech. Právě v tu chvíli je nejlepší okamžik pro poslední koupání dne.

Tip: V Cavtatu začínají Konavle, opuštěný kraj skrývající divokou horskou přírodu i původní vesničky, kterému se přezdívá Zahrada Chorvatska. Konavle se táhnou ve tvaru půlměsíce od Cavtatu až po Molunat. Najděte si agenturu, která vás sveze v jeepu a vyražte do nitra zapomenuté země.

Cavtat

Pakleni otoci, místo pekla ráj

Rozhodně to nejsou ostrovy zasvěcené peklu. Spíše jsou to ostrovy oblepené smůlou. Smůlou borovic. Právě od chorvatského výrazu pro smůlu (pakleni) se odvodil název pro 22 ostrovů nedaleko města Hvar - Pakleni otoci.

Pronajmete si lodní taxi nebo přijedete na vlastní jachtě, a pak už jen zakotvíte v některé z četných utajených zátok. A pokaždé máte na vybranou, buď s výhledem na Hvar nebo s výhledem na téměř volné moře. Na jedné straně Korčula, na druhé straně Vis a před vámi odpoledne naplněné samotou, máte-li štěstí, a jedinečným koupáním.

Pakleni otoci jsou také rájem nudistů, proslulý je především ostrov Jerolim. Jedním z největších ostrovů je Ščedro jižně od Hvaru. Je porostlý borovicemi a byly zde odhaleny ilyrské hroby a části římské vily. Další z ostrovů, Palmižanu a jeho marinu, vyhledávají hlavně jachtaři

Desítky zátok, kde nepotkáte živáčka, nabízí i samotný ostrov Hvar.

Více: www.tzhvar.hr

Pakleni otoci

Majáky pro Robinsony

A na závěr jeden tip, který se v posledních letech nabízí, ale osobně neznám nikoho, kdo by ho zatím využil. Majáky. Nabízejí přitom originální robinsonovskou dovolenou. My jsme ho vyzkoušeli na soukromé pozvání aspoň na dva dny.

Jen je nutné si vybrat ten správný maják, každý má totiž jinou atmosféru. Některé jsou utopené daleko v moři, např. Lastovo, jiné jsou blízko civilizačním vymoženostem na pevnině, jako třeba Savudrija u Umagu.

Pokud budete daleko od pevniny, přivezte si zásoby jídla a pití, nebo se dohodněte se správcem majáku na pravidelném zásobování či vaření. Čerstvé ryby a plody moře připravené místním člověkem jsou vždycky nejlepší.

V tuto chvíli je možné vybírat ze třinácti majáků. Za čtyřlůžkový apartmán na majáku zaplatíte v sezonní špičce od 700 eur za týden.

Kde si objednat dovolenou na majáku:

www.lighthouses-croatia.com

www.croatia.hr/hr-HR/Smjestaj/Svjetionici/

www.adriatica.net

Maják Sušac