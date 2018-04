Deset tipů na jarní prázdniny: výlety do oblak, za zvířaty a na pouť

Prázdniny se dají využít jak k návštěvě míst, kam se jinak během všedních dnů s dětmi nepodíváte, tak k výletům za zajímavými novinkami. Víte například, že Stezka korunami stromů na Lipně má od prosince sestřičku?

Stezka v oblacích

Stezka korunami stromů na Lipně má od prosince kolegyni, Stezku v oblacích, která stojí nad sjezdovkou na Dolní Moravě.

Stezka v oblacích vyrostla v Relax & Sport Resortu Dolní Morava poblíž chaty Slaměnka v nadmořské výšce 1 116 metrů. Věž je 55 metrů vysoká a podobně jako na Lipně až na vrchol pohodlně vyjdete po široké dřevěné cestě. Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít 101 metrů dlouhý tobogan s okénky.

Stezka stojí nedaleko horní stanice lanovky Sněžník; vstupné včetně cesty lanovkou tam a zpět vyjde dospělé na 290 korun a děti od 3 do 15 let na 190 korun. Děti do tří let mají vstup zdarma, rodinné vstupné stojí 650 korun. Jedna jízda na toboganu stojí 50 korun. Otevřeno je tu denně od 10 do 16 hodin.

Využijte zajímavou slevu: do aquaparku za korunu

Do aquaparku Aquapalace v Čestlicích u Prahy mají až do konce března děti do 150 cm vstup za pouhou kačku.

Několik kilometrů dlouhé tobogány, vrak pirátské lodi, divokou řeku, vlnobití jako u moře a spoustu dalších vodních atrakcí si můžete užívat v aquaparku Aquapalace v Čestlicích u Prahy. Na jarní prázdniny tu nachystali animační programy plné her, zábavy a soutěží o prima ceny, navíc až do konce března mají děti do 150 cm vstup za korunu. Ke každé dětské vstupence za kačku je třeba koupit lístek pro dospělého; ten stojí na dvě hodiny 439 korun, na celý den pak 719 korun.

Matějská pouť v Praze

Vydejte se na Matějskou pouť a dopřejte si jízdu na klasických atrakcích i adrenalinové zážitky.

Pro pražské děti běžná zábava, pro mimopražské nevídaná akce plná barev a úžasných atrakcí. Alespoň jednou by se na Matějskou pouť mělo podívat každé dítě, tak proč ne právě letos, kdy zima za moc nestojí? Čeká vás tu přibližně sto dvacet atrakcí. Vedle obvyklých houpaček, autíček, skákadel, vláčků a kolotočů objevíte také ruské kolo, lochnesku nebo atrakce pro ty, co mají rádi adrenalin – třeba horskou dráhu či obrovský řetízkový kolotoč Around The World, který vás protočí ve výšce padesáti až šedesáti metrů nad zemí.



Matějská pouť bude na holešovickém Výstavišti otevřená až do neděle 17. dubna; ve všedních dnech kromě pondělí je otevřeno od 13 do 21 hodin, o víkendech od 10 do 22 hodin. Vstupné stojí 10 korun ve všedních dnech, 25 korun o víkendech, děti do 120 cm a senioři nad 65 let mají vstup zdarma. Vstupné na jednotlivé atrakce se pohybuje od několika desítek korun až po několik stovek.

Za zvířaty do zoo a na farmu

Nechce se vám sedět doma? Vydejte se do některé z velkých zoologických zahrad. Mají otevřeno i přes zimu a o jarních prázdninách budete mít čas projít i ta nejodlehlejší zákoutí a prozkoumat všechny novinky včetně nových mláďat. V jihlavské zoo se narodila koťata kočky pouštní, v plzeňské zoo můžete vidět dvouletou Marušku, mládě vzácného nosorožce indického, a v zoo Zlín-Lešná dvě mláďata pand červených. A až vám bude zima, zajděte si do některého z vyhřátých pavilonů, třeba do Zátoky rejnoků, do tropické haly nebo do pavilonu slonů.

Za zvířátky se můžete vypravit také na Farmu Blaník v Ostrově těsně pod bájnou horou Blaník. Od 11. do 13. března a od 18. do 20. března jste zváni na Strašidelné víkendy, kdy se farmou budou kromě zvířat prohánět hejkalové, strašáci, krotitelé hadů, močálníci, mátohy a další milá strašidla. Pro děti jsou nachystané strašidelné dílny, diskotékový rej strašidel a dokonce si mohou splnit bobříka odvahy!

Dále do hradu, dále!

Většina hradů a zámků chystá slavnostní otevření až na Velikonoce, ale někam se můžete vypravit hned – třeba na šumavský hrad Kašperk, který bude otevřený po celou dobu jarních prázdnin až do 12. března, a to každou středu a sobotu od 10 do 16.30 hodin.

Další hrad, kde mají o jarních prázdninách až do neděle 13. března otevřeno ve středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 10 do 17 hodin, jsou pohádkové Staré Hrady. Už vaše děti viděly dračí královskou komnatu, pohádkové sklepení, pohádkovou půdu a spousty živých zvířátek, havěti a potvůrek v Čarodějné Bestyjole? Pokud ne, těší se tu na vaši návštěvu!