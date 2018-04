Deset tipů na adventní hrátky, akce a představení pro děti i rodiče

Divadelní představení, pohádkové hry a hříčky, předvánoční večírky v pyžamech – nabídka je podobně bohatá, jako jistě bude i vaše nadílka pod stromečkem.

České Vánoce na Švestkovém Dvoře

Švestkový Dvůr v jihočeských Malovicích poblíž Vodňan možná znáte jako místo, kde sídlí Divadlo Continuo a které je základnou pravidelných letních projektů, workshopů a setkání umělců z celého světa. V pátek 18. prosince sem můžete přijet na České Vánoce, pastýřskou hru o narození Páně s loutkami a pastorelami v podání pražských souborů Collegium Marianum & Buchty a loutky. Čeká vás fantaskní a zábavná inscenace plná barokní hudby a lidového humoru. Hraje se od 18.00 hodin, základní vstupné stojí 120 Kč, pro děti do 12 let 60 Kč.

Pohádky na ledě i na jevišti

V předvánoční Praze si užijete Disney on Ice, bruslařskou show s postavičkami Walta Disneyho.

Tipsport arena v Praze, sobota 19. a neděle 20. prosince a celkem pět představení – to je Disney on Ice, velkolepá bruslařská show s postavičkami Walta Disneyho. Představení i s přestávkou trvá přibližně dvě hodiny a lístky stojí od 390 do 1 100 Kč. Vstupné je jednotné, malé dítě můžete vzít na klín, ale jen pokud koupíte alespoň dva lístky.

Jiná známá pohádka a jiný kout Česka, to je příběh o Sněhurce, který začíná v neděli 20. prosince od 15.00 hodin v Kulturním domě ve Šternberku. Vstupenky za 120 Kč můžete zakoupit v předprodeji v Městském informačním centru ve Šternberku, Uničově a Olomouci nebo na portálu Ticketpro.

Další divadelní pozvánka míří do Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze, kde v neděli 20. prosince v 15.00 hodin začíná pohádka O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi – ano, právě o tom, který každé Vánoce nosí Ježíškovi. Dozvíte se, co se stane, když zaspí a všechno poplete. Vstupenky za 220 Kč seženete přes síť Ticketportal.

Kde létají andělé

Vyvrcholením adventu v Úštěku je tradiční slet andělů, kteří se na náměstí snesou z kostelní věže.

Psaníčkový anděl nás přenese k dalším andělským tématům – třeba na advent do Úštěku. Koná se v sobotu 19. prosince v centru města, k prohlídce zve kromě jarmarku šatlava, několik výstav, svět ryb a vodníků, muzeum čertů nebo muzeum pohlednic. Zlatým hřebem bývá tradiční slet andělů, kteří se snesou přímo z nebe (s mezipřistáním na kostelní věži). Létat se bude třikrát denně kolem 11.00, 14.00 a 17.00.

V klášteře Teplá si můžete vyrobit originální betlém z přírodnin.

Anděla si ovšem můžete sami vyrobit, třeba 19. prosince v klášteře Teplá, kde na adventní soboty připravili tvořivé výtvarné dílny. Poslední adventní sobotu budou rodiče i děti společně pracovat na vlastním betlému z přírodnin. Začíná se v 15:00 a končí v 17:00, vstupné stojí 50 Kč a v ceně je zahrnutý materiál. Přednost mají rezervovaní účastníci!

Anděly můžete také vidět v živých betlémech, které někde nachystali už před Vánocemi. K jesličkám můžete přijít třeba do Hotelu Zámek Berchtold anebo do Borovan na tradiční představení betlémářů v zámeckém parku. Obě akce se konají v sobotu 19. prosince.

Pohádkové hry

Ve čtvrtek 17. prosince vezměte děti do Mladé Boleslavi, kde pořádají podvečerní Putování za Ježíškem; tentokrát nezáleží na počasí, protože akce se odehrává v interiérech Vzdělávacího centra Škoda Auto. Začíná se v 16.00 hodin a zájemci se mohou zaregistrovat na webu Velká dobrodružství.

V Pohádkové vesničce na Vysočině stojí slavná pařezová chaloupka Křemílka a Vochomůrky.

V multifunkčním Sia Centru v Ústí nad Labem zašli ještě o kousek dál a vymysleli Pyžamovou párty aneb Vánoční večírek. Zábavný program s nočním přespáváním je určený pro děti od 5 do 12 let, chystá se pyžamotéka, promítání filmu, vánoční bojovka, soutěže, hry a další taškařice. Večírek začíná v pátek 18. prosince v 18.00 hodin a končí v sobotu 19. prosince dopoledne, vstupenka stojí 200 Kč a je nutná rezervace předem.

V sobotu 19. prosince se s dětmi můžete vypravit na prohlídku Pohádkové vesničky na Vysočině. Pro děti tu od 14.00 hodin připravili zábavný vánoční program se spoustou pohádkových bytostí, scének a soutěží, od 15.00 je nachystána tvořivá dílnička. Prohlídka vesničky stojí 120 Kč dospělé a 60 Kč děti, rodinné vstupné vás vyjde na 280 Kč. Tvořivá dílnička je za 50 Kč pro jednoho.