Deset tipů, kam za nejkrásnějšími vodopády

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Věděli jste o tom, že se naše země může pochlubit více než stovkou větších i menších vodopádů? Co do mohutnosti je samozřejmě nelze srovnávat se světovou konkurencí, na Niagaru či Viktoriiny vodopády sice nemáme, ale co do romantického kouzla či zajímavosti vzniku rozhodně srovnatelné jsou.