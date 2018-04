Deset tipů kam na velká i malá vinobraní a slavnosti vína na Moravě

Na jižní Moravě a na Slovácku pořádá vinobraní každá větší obec s vinařskou tradicí, o městech nemluvě. „Svou“ akci si proto můžete vybírat podobně jako oblíbené víno, jen místo barev, chutí a vůní bude hrát prim délka, program, lokalita a zázemí. Kam se vypravit na ty nejznámější a největší?

Znojmo & Mikulov: Dvě největší vinobraní se konají ve stejné době

Na Znojemském historickém vinobraní nikdy nechybí král s královnou a velkolepé kostýmované průvody.

Znojemské historické vinobraní a Pálavské vinobraní se tradičně pořádají ve stejném termínu, tedy od pátku 11. září do neděle 13. září. Řečeno ústy největšího Čecha Járy Cimrmana: můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Přestože pořádající města Znojmo a Mikulov od sebe nejsou tak daleko, nevyplatí se být chvilku tam a chvilku zase jinde, soustřeďte se raději na jedinou akci.

Královnou Pálavského vinobraní bývá Chantal Poullain, které Mikulov připomíná krásy její rodné Francie.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, může vás těšit, že jste si vybrali jedno z nejslavnějších vinobraní na jižní Moravě, které každý rok připraví návštěvníkům řadu překvapení. Prim hrají samozřejmě degustace vín a burčáku, hudba, tanec a zpěv, oběma městy projíždějí velkolepé královské průvody, užijete si i pochodňové a ohnivé show, rytířské turnaje, jarmarky lidových řemesel, vystoupení národopisných souborů i cimbálovou muziku.

Základní vstupenky v předprodeji na vinobraní ve Znojmě stojí 330 Kč, na vinobraní v Mikulově 550 Kč, přímo na místě pak koupíte vstupenky na jednotlivé dny.

Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Vinobraní je skvělou příležitostí pro setkání s přáteli.

V názvu Slováckých slavností vína a otevřených památek sice slovo vinobraní nenajdete, ale v podstatě nejde o nic jiného než velkolepou vinařskou slavnost a přehlídku slováckých vín. Probíhá o víkendu 12. a 13. září ve všech zákoutích Uherského Hradiště a vedle vín a burčáku ze Slovácké vinařské podoblasti si vychutnáte vystoupení desítek folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových kapel z více než šedesáti měst a obcí z okolí.

Řady památek ve městě i okolí zvou na volné prohlídky, v sobotu dopoledne se od vinných sklepů v Mařaticích na hlavní náměstí proplétá krojovaný průvod, koná se jarmark lidových řemesel, nechybí ani program a atrakce pro děti a volné prohlídky. Kuriozitou akce je mistrovství Slovácka ve stloukání másla. Vstupné se neplatí.

Krojované vinobraní v Bzenci

Město Bzenec proslavilo známkové víno Bzenecká lipka, pojmenované podle staré lípy v zámeckém parku. Na Bzeneckém krojovaném vinobraní ostatně můžete Lipku ochutnat, vyrábí se dodnes, a to z hroznů Ryzlinku rýnského z nejlepších tratí z okolí.

Kromě ochutnávek vín a burčáku vinobraní nabízí dvoudenní program v pátek a v sobotu 18. a 19. září s jarmarkem řemeslných výrobků, výstavami, koncerty, pouťovými atrakcemi, taneční veselicí a samozřejmě s nádherným krojovaným průvodem, který Bzencem projíždí během sobotního odpoledne. Vstupné se neplatí.

Vinobraní ve Valticích

Valtice pořádají vinobraní v pátek a v sobotu 2. a 3. října. I tady prochází městem krojovaný průvod, koná se vinařský jarmark a taneční zábava v zámecké jízdárně a ochutnávají se spousty vzorků valtického vína a burčáku. Zajímavostí je výstava hroznů různých odrůd révy vinné s ochutnávkou, kterou připravuje Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí společně se střední vinařskou školou a zahradnickým učilištěm.

Kam na malá vinobraní?

Toužíte po akcích s komornější atmosférou? Pak si vyberte některé z menších vinobraní. V sobotu 12. září se bude slavit vinobraní ve Strážnici a vinobraní v Moravské Nové Vsi, ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší, o týden později v sobotu 19. září se můžete vypravit na Nechorské krojované vinobraní do areálu vinných sklepů Nechory u Prušánek.

Ve stejný den se koná Den otevřených sklepů a vinobraní v Novosedlech, kde bude otevřeno třináct vinných sklepů včetně Vinařství Kovacs, v sobotu a v neděli 26. a 27. září se koná vinobraní v Drnholci.