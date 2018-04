Deset technických skvostů Česka: tipy na hezké letní výlety

1. Les Království: naše nejhezčí přehrada jako z pohádky

Jedna z nejhezčích a nejnavštěvovanějších přehrad u nás stojí nedaleko Dvora Králové nad Labem. Zdálky vypadá jako zámek. Kamenné věžičky s červenou stříškou na koruně hráze evokují něco vznešeného, skoro pohádkového.

S její výstavbou se začalo po katastrofální povodni, která v roce 1897 zasáhla údolím Labe až Pardubice. Vodu z Krkonoš měly podle plánu zadržet dvě přehrady – Labská u Špindlerova Mlýna a Těšnovská, dnes zvaná Les Království. Náklady na její vybudování dosáhly 4,7 milionu rakouských korun, šlo o největší vodní dílo v tehdejší republice.

Až se sem vydáte, výlet spojte s návštěvou safari v zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Podívat se můžete i na Raisovu chatu s rozhlednou na kopci Zvičina nad přehradou nebo do nedalekého hospitálu Kuks, který je po několikaleté rekonstrukci a je jednou z nejvýznamnějších památek v Evropě. K tomu přináleží zatím zdevastovaný Braunův Lesní betlém nedaleko Kuksu.

2. Železniční muzeum v Lužné je největším u nás

Nemusíte být mašinkoví fajnšmekři, ale toto muzeum nadchne i ženy. Zastrčený areál s několika budovami proměnily České dráhy v roce 1999 v jedinečné muzeum, největší svého druhu u nás.

Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka

Na točnách tady najdete nádherné a vypulírované historické parní lokomotivy, zrovna jako jejich další novější náhradnice, k tomu řadu vagonů a železničního zařízení. Návštěvníci se také mohou svézt na úzkorozchodné trati o šířce 800 mm. V létě mají otevřeno kromě pondělí od 9:30 do 17 hodin.

V okolí najdete hrady Křivoklát nebo Krakovec, kde chvíli před odjezdem do Kostnice pobýval i kázal Jan Hus.

3. Petřínská rozhledna, česká Eiffelovka

Jedna z dominant Prahy, 65,5 metru vysoká Petřínská rozhledna, vznikla po návratu delegace Klubu českých turistů ze světové výstavy v Paříži roku 1889. Ti se tak nadchli pohledem na Eiffelovu věž, že se rozhodli její pětkrát menší napodobeninu přenést na vrch Petřín.

Petřínská rozhledna

V květnu 1891 začala montáž železné konstrukce o váze 175 tun a otevřena byla 20. srpna. K tomu ještě 15. června přibyla nejdelší pozemní lanovka v monarchii o délce 396,5 metru s metrovým rozchodem kolejí. Hitler při návštěvě Hradu 16. března údajně prohlásil, že rozhledna musí zmizet, protože hyzdí výhled na město. Zmizel jen Hitler.

Z rozhledny dohlédnete za jasného počasí na Říp, České středohoří i Krkonoše. Z Petřína je nejhezčí procházka buď na Pražský hrad kolem Strahovského kláštera, nebo sady na Malou Stranu. U rozhledny stojí oblíbené zrcadlové bludiště a poblíž pak Štefanikova hvězdárna.

Podívejte se, jak v roce 2014 Petřínská rozhledna zezelenala:

VIDEO: Petřínská rozhledna zezelenala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

4. Dlouhé Stráně jsou nazývány moravským mořem

Nejvýkonnější vodní elektrárna v Česku a zároveň i jedno z nejmonumentálnějších technických děl u nás se rozkládá na vrcholu Jeseníků, na dohled Pradědu.

Vodní nádrž pro přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně využívá půlkilometrového výškového rozdílu mezi přehradou na Divoké Desné a nádrží vyhloubenou na vrcholu Mravenečníku v nadmořské výšce 1 350 metrů. V noci ji čerpadla naplní vodou, která pak v době energetických špiček padá 1,5 kilometru dlouhým potrubím do spodní nádrže. Proud roztáčí dvě turbíny v elektrárně umístěné uvnitř hory v obří kaverně o rozměrech 88 krát 26 metrů a padesátimetrové výšce. Elektrárna o výkonu 650 MW slouží od roku 1996.

Elektrárna přitahuje ročně kolem 60 tisíc turistů, pořádají se tady exkurze. Dílo vyhrálo v anketě iDNES.cz jako největší technický div Česka. Ochránci přírody však mají na stavbu jiný názor, o tom jsme psali v článku: „Dlouhé Stráně: div Česka, nebo pohrobek socialismu?“

V blízkých Velkých Losinách můžete navštívit zámek známý z čarodějnických procesů na Šumperku, papírnu na výrobu ručního papíru i lázně. Z Červenohorského sedla můžete vyrazit na Praděd a odtud do Karlovy Studánky, klimatických lázní. Na druhou stranu se po hřebenovce dostanete na Šerák a Keprník, lanovkou pak do údolí a třeba vlakem do Jeseníku.

5. Králická pevnostní oblast měla zadržet německý útok

Na Králicku, v místě předpokládaného německého vpádu, je největší hustota druhorepublikového opevnění. Pěchotní sruby a tvrze jsou protkané pásmem kulometných řopíků, řada z nich funguje jako muzeum. Na některých objektech Němci po záboru zkoušeli své zbraně, ve stěnách např. uvidíte zbytky protibetonových pum.

Srub U cihelny s vojenskou expozicí

Z mnoha přístupných objektů mohou zájemci navštívit např. dělostřelecké tvrze Bouda nebo Hůrka, za exkurzi stojí vojenské muzeum v Králíkách. V oblasti se každoročně v srpnu odehrává akce Cihelna, s ukázkami bojové techniky a scénkami z přepadení čs. pohraničí.

Pokud se sem vydáte, nenechte si nad Králíky ujít působivé poutní místo Hory matky Boží, zvané místními Hedeč. Pod Králickým Sněžníkem leží sportovně relaxační centrum, výjimečný je Mamutíkův vodní park. Nyní otevřeli i dětský Lesní park a koncem léta se má otevírat stezka v korunách stromů, podobná té na Lipně.

VIDEO: K linii opevnění patří i bunkry v okolí Králík, například srub K-S-11 "Na svahu" Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

6. Areál Dolní Vítkovice, železné město Julese Vernea

Impozantní industriální dílo založil arcivévoda Rudolf Jan Habsburský. Katolický hodnostář byl výborným manažerem, prosadil postavení hutě ve Vítkovicích spolu s dalšími provozy. Železo se ve Vítkovicích tavilo nepřetržitě od roku 1830, kdy zapálili první pudlovací pec Rudolfovy huti. Mimochodem, arcivévoda byl nejen podnikatel, ale myslel také na zaměstnance, dříve než Baťa nechal ve Vítkovicích postavit dělnické domy, nemocnici, radnici, školu, vše v nádherné cihlové architektuře.

Dolní oblast Vítkovice

Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se přezdívá „Ostravské Hradčany“, komplex je zapsaný na seznamu Evropského kulturního dědictví. Pro návštěvníky mají připravenou prohlídkovou trasu, od loňska je v provozu také moderní vědecké centrum Svět techniky se čtyřmi ojedinělými expozicemi. Bývalý plynojem nyní slouží jako multifunkční společenská aréna Gong, kde se pořádají převážně hudební akce.

Nedaleká Ostrava nabízí mimo jiné zoo, městečko miniatur i sportovní vyžití.

7. Zámecké divadlo v Českém Krumlově obdivují návštěvníci z celého světa

Pokud zhlédnete představení v divadle českokrumlovského zámku, odnesete si zážitek na celý život. Jde totiž o nejkomplexněji dochovanou barokní divadelní scénu svého druhu na světě. Do dnešní doby se v téměř neporušeném původním stavu bez výraznějších pozdějších přestaveb dochovala původní divadelní budova, vybavení hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika a rozsáhlý divadelní inventář, který čítá na 600 kostýmů, 180 rekvizit, osvětlovací techniku i řadu strojů vytvářejících zvukové efekty.

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově

Největší slávu zažilo místní divadelnictví za vlády knížat z Eggenbergu ve 2. polovině 17. století a pak ještě v druhé polovině 18. století za vlády Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu.

Tipů na výlety v okolí je spousta - v blízkosti města leží kláštery Zlatá koruna nebo Vyšší Brod, zřícenina hradu Maidštejn/Dívčí kámen či zámek Rožmberk. Není to daleko ani na Lipno, což přijde v horkých dnech velmi vhod. Od Vyššího Brodu do Krumlova je Vltava oblíbenou řekou vodáků, u Zlaté Koruny stojí velký kemp.

8. Jindřichohradeckou úzkokolejnou dráhu zachránili nadšenci

Parta nadšenců zachránila úzkokolejku, která vede z Jindřichova Hradce dvěma směry – trať do Nové Bystřice v České Kanadě měří 33 kilometrů, do Obrataně pak 46 kilometrů.

Jindřichohradecká úzkokolejka

Tratě byly v rakousko-uherské monarchii postavené v úzkém rozchodu 760 mm z důvodu úspory a provozovaly je, za státní podpory, soukromé společnosti. Měly přinést do hospodářsky chudého kraje pokrok, pomáhaly zejména při svozu dřeva. Ačkoli se uvažovalo o jejich likvidaci, sdružení nadšenců, které později založilo akciovou společnost Jindřichohradecké místní dráhy, se nakonec podařilo nejen zprovoznit tratě, ale také opravit vagony a historické lokomotivy (jedna sloužila v rumunských dolech) a zbudovat i pomocné trakce na trati. Zážitek z jízdy je neopakovatelný.

A kam se vydat v okolí? Jindřichohradecký zámek je jedním z nejhezčích u nás, s rozsáhlými sbírkami. V okolí je mnoho rybníků vhodných ke koupání, vlak jede kolem Ratmírovského. U nedalekých památkově chráněných Slavonic pak najdete v lese pásmo lehkého opevnění z druhé republiky, některé kryty slouží jako muzeum.

9. Příbramské doly na Březových horách mají skvostný hornický skanzen

Hornické muzeum v Příbrami. Foto: www.kudyznudy.cz

Příbram zbohatla na těžbě stříbra a uranu, zašlou slávu dnes připomíná perfektně vedený hornický skanzen na kraji města. Areál má tři části - Ševčínský důl, důl Anna a Vojtěch. Expozice jsou umístěné v původních budovách, můžete se projet hornickým vláčkem, sestoupit do podzemí, sjet po skluzavce k obřímu vodnímu kolu a projít kilometry v podzemí. Nic pro klaustrofobiky.

Poslední raritou je nález a výstava desetikilogramového balvanu ryzího stříbra. Během vánočních svátků se tady tradičně pořádají výstavy betlémů, jejichž vyřezáváním si horníci vydělávali přes zimu.

A co si nenechat ujít v okolí? Nad Příbramí je známé poutní místo Svatá hora, za výlet stojí nedaleký vodní zámek v Blatné. Nebo zajeďte do Lnářů, kde kromě zámecké expozice najdete Muzeum kočky.

10. Ještěd, stavba století a národní kulturní památka

Rotační hyperboloid z dílny architekta Karla Hubáčka slavnostně otevřeli v roce 1973. Stavba, která spojuje horský hotel, restauraci a vysílač v jeden celek, je národní kulturní památkou. Karel Hubáček za tento projekt v roce 1969 získal prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Restaurace s panoramatickým výhledem nabízí jak českou, tak mezinárodní kuchyni, a vaří tu výtečně.

Televizní vysílač Ještěd

Z Ještědu se otevírá jedinečný výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Železné hory, směrem ku Praze, na Brdy, Lužické i Krušné hory. Je odtud vidět i kus příhraničního Polska. Na vrcholek vás vyveze kabinková lanovka, která je v provozu od roku 1933.

A kam na další výlety? Hřebenovkou lze doputovat do jednoho z nejmalebnějších údolí kraje, Kryštofova Údolí. Můžete také zavítat do obce Světla na jižním úpatí, kde přes 30 let žila spisovatelka Johana Mužáková, která si podle oblíbeného místa zvolila pseudonym Karolina Světlá. Liberec pak nabízí oblíbenou zoologickou i botanickou zahradu a vodní atrakce v aquaparku Babylon.