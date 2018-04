Deset soukromých hradů a zámků, kam se můžete vypravit právě teď

Na Horním Hradě sezona už začala, v březnu tu mají otevřeno každý den včetně pondělků od 10 do 17 hodin.

Někde mají otevřeno pravidelně, jinde vás rádi provedou po předchozím objednání. Celoročně je otevřený například zámek Dobříš, i když ve všedních dnech se prohlídky organizují podle zájmu návštěvníků a je lepší si zatelefonovat předem.

Po osobní domluvě se podíváte také do Nových Hradů ve východních Čechách, na hrad Český Šternberk anebo na zámek Lnáře. Rekordmanem mezi hrady je ovšem zámek Horní Hrad, původně středověký hrad Hauenstein, který má už v březnu otevřeno každý den včetně pondělků od 10 do 17 hodin.

Každou neděli na Orlíku...

Pro řadu lidí patří výlet na zámek Orlík ke klasické letní dovolené v jižních Čechách, zvlášť když se k němu přidá výletní plavba po Orlické přehradě nebo draví ptáci, předvádějící leteckou akrobacii nad zámeckým parkem. Víte však, že Orlík má otevřeno i přes zimu? Než se začátkem dubna otevřou brány zámku na celou sezonu, můžete se sem vypravit ještě během nedělí 6., 13. a 20. března. Prohlídky začínají vždy v 11 hodin, kvůli omezené kapacitě si však rezervujte místa předem.

...a každý víkend na Radimi

Do interiérů zámku Radim včetně sklepů s černou kuchyní můžete během března a dubna nahlédnout každý víkend od 10 do 16 hodin.

K zimním měsícům patří výživná a hutná jídla, a právě takhle – přes gastronomická potěšení renesančních šlechtických kuchyní – pojali zimní prohlídky na zámku Radim. Zámeček v Polabí se vyloupnul do krásy před několika lety, do interiérů včetně sklepních prostor s atraktivní černou kuchyní můžete během března a dubna nahlédnout každý víkend od 10 do 16 hodin. Pokud se však ocitnete před zámkem mezi 10. a 16. hodinou v kterýkoliv jiný den, zkuste telefonní domluvu – je téměř jisté, že budete provedeni.

Zámek Mělník nabízí zákusky a víno

Celou zimu mívá otevřeno také zámek Mělník. Provázejí tu jednotlivce a skupiny, a to denně vždy v celou hodinu. První prohlídka začíná v 9.30, poslední vychází v 16.15, v pátek a v sobotu v 17 hodin. Podíváte se i do zámeckých vinných sklepů Jiřího Lobkowicze, skupiny více než deseti hostů si mohou objednat řízenou degustaci vín pod vedením sklepmistra. K posezení láká rovněž zámecká cukrárna a restaurace s vyhlídkou do údolí Labe.

Za čerty, upíry a pohádkami do Dětenic

V Dětenicích se děti do 15 let podívají zdarma na zámek, do pekla i do pivovaru.

Každou sobotu a neděli až do konce března se můžete vypravit do Dětenic, kde dokonce nabízejí dětem do 15 let vstupy na zámek, do pekla a do pivovaru zcela zdarma. Sleva platí vždy pro jedno dítě v doprovodu jednoho dospělého. Každou neděli se konají netradiční prohlídky zámku s pohádkovým příběhem pro celou rodinu, denně kromě pondělí je otevřená i středověká krčma s programem Středověk na vlastní kůži a ve čtvrtek pak se speciálním programem plným upírů.

Na zimní prohlídky zve i zachráněný zámek

Do původní krásy se začal v posledních letech probouzet pozdně barokní zámek Vrbičany nedaleko Terezína. Loni v létě už tu měli otevřeno denně, stejná otevírací doba by měla platit i letos. Na prohlídku se sem můžete vypravit už v průběhu března a dubna, a to nejlépe od středy do neděle po předchozí dohodě. Těšte se také na řady akcí, například na květnový Den řemesel, červnové setkání kočárků, červencové Keltské setkání, letní noční prohlídky nebo podzimní Medovinobraní.