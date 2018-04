Deset rad, jak se připravit a co dělat před cestou do hor

Před odchodem na běžky či na sjezdovku dejte vědět správcům horských chat či známým, kam máte namířeno. Předejdete tak vašemu zbytečnému hledání, nebo ho naopak usnadníte.2 - Na cesty je nejlépe vyrazit ve třech, v případě úrazu se o vás někdo může postarat a další vyhledat pomoc.3 - K dispozici je dostatek map, mějte alespoň základní přehled, kam vyjíždíte. Mobilní telefon jen vloni zachránil v Krušných horách život čtyřem lidem. Telefonní čísla na Horskou službu jsou k dispozici v každém lyžařském středisku.4 - První cesty za sportováním do hor bývají nejnáročnější. Sněhová vrstva nemusí být dostatečně silná, hrozí pád po najetí na drny, pařezy či větve. Žádný z výletů v tuzemských horách - jakkoli výjimečných - nestojí za omrzliny ani totální vyčerpání. Při plánování délky tras pro výlety počítejte s únavou, špatným počasím a s výběrem míst, kde po cestě můžete najít příjemnější azyl než v závětří závěje.5 - Od zraněných slušně vyprovoďte zvědavce, zraněné zajistěte proti prochladnutí, uklidněte je, nehýbejte s nimi a nenabízejte jim pití, dokud nezjistíte, jaký úraz utrpěli. Dobře míněná snaha pomoci totiž může například v případě poranění páteře způsobit i ochrnutí, zraněnému se zlomeninou nohy mohou kosti při zbrklém transportu zpřetrhat žíly.6 - Nad zraněnými na sjezdovce zkřižte dvě hole či lyže. Snažte se nezmatkovat, na většině sjezdovek je v blízkosti záchranář Horské služby. Vlekař ví, jak ho přivolat.7 - Není pozdě na to bědovat nad nevypínajícím vázáním uprostřed svahu či špatně ošetřenou skluznicí běžek uprostřed planiny při hustém sněžení bez čepice, rukavic a větrovky? Tuto otázku je dobré si položit dříve, než ke zmíněné situaci dojde.8 - Sjíždějící lyžař v běžecké stopě má přednost před lyžařem stoupajícím. Při vyhýbání v jedné stopě ustupujte vpravo, nezdržujte se v nepřehledných místech.9 - Přední běžkař není povinen uvolnit stopu zadnímu, pokud nehrozí nebezpečí úrazu.10 - Že je váš pes nejlepším přítelem člověka? Vysvětlujte to stovkám lidí, kteří pojedou v jeho exkrementech v poničené běžecké stopě či kteří okolo něj budou kličkovat na sjezdovce.S využitím zkušeností záchranářů Horské služby a správců běžeckých tratí.