Deset procházek po stopách britských literárních velikánů

Jane Austenová – Steventon, Bath, Chawton

Autorku Pýchy a předsudku a Northangerského opatství proslavily vtipné a trefné popisy společnosti počátku 19. století. Jane Austenová se narodila v malé vesničce Steventonu nedaleko Andoveru, kde i dnes můžete navštívit kostel sv. Nicholase ze 13. století, kam se chodila modlit.

Později se přestěhovala do modernějšího domu v Bathu, kde najdete centrum Jane Austenové. Poslední roky života strávila na farmě v Chawtonu v hrabství Hampshire, i zde máte možnost navštívit muzeum.

William Wordsworth – Lake District

William Wordsworth žil v nádherné krajině Jezerní oblasti, kde složil jedny z nejlepších básní, které kdy byly v angličtině napsány. Navštivte jeho dva domovy v Lake District, Dove Cottage a Rydal Mount a pozorujte scenérii, která ho inspirovala. Pokud chcete vidět i "spousty zlatých narcisů", vydejte se do kraje jezer na jaře.

Beatrix Potterová – Lake District

Další významnou osobností Jezerní oblasti je Beatrix Potterová, pro kterou byla příroda opravdovou vášní. Navštivte její příjemný domov Hill Top, jež je plný upomínek na slavnou spisovatelku, jejích akvarelů i informací o jejích okouzlujících příbězích. Venku v zahradě není těžké si představit Petra Králíčka poskakujícího mezi květinami, zeleninou a ovocem, které tu stále roste.

Brontëovi – Pennines

I přesto, že život Charlotty Brontëové a jejích sester, Emily a Anne, byl krátký, tragický a nešťastný, dal vzniknout románům, které dodnes patří mezi naše nejoblíbenější. Fara v krásné vesnici Haworth v západním Yorkshiru, kde žily se svým otcem, je dnes muzeem a je přesně ve stejném stavu, v jakém ho rodina opustila. Leží nedaleko divokých vřesovišť Pennin, které jsou popsány v románu Na větrné hůrce.

Thomas Hardy – Dorset

Thomas Hardy strávil většinu života na dorsetském venkově. Navštivte malebný Hardyho dům, pod jehož střechou napsal romány Under the Greenwood Tree a Daleko od hlučícího davu (Far from the Madding Crowd), a město Dorchester, ve kterém poznáte Casterbridge ze Starosty casterbridgeského (Mayor of Casterbridge).

Robert Burns – Alloway, Ayrshire

Nejslavnější skotský bard Robert Burns je známý po celém světě. Autor básní jako Auld Lang Syne and Tam O' Shanter se narodil v Alloway, kde je dnes Burns National Heritage Park. Navštivte Alloway a prohlédněte si nejvýznamější Burnsovu sbírku na světě.

Dylan Thomas – Swansea a okolí

Charismatický básník, dramatik a autor povídek zanechal fenomenální dílo pozoruhodné oslnivou představivostí, inspirované zemí a obrazy jeho rodného jižního Walesu. Idealizoval energii přírody a rytmus vln dorážejících na velšské pobřeží ovlivnil i jeho jazyk. Zamiřte do Swansea a vydejte se po jeho stopách v krajině jeho mládí. Centrum Dylana Thomase představuje stálou sbírku věnovanou autorovi.

William Shakespeare – Stratford-upon-Avon

Nejhranější dramatik světa obohatil západní kulturu nejen novými slovy, ale hlavně fascinující představivostí, jakou neměl žádný autor před ním ani po něm. Jeho komedie i břitké tragédie odhalují hlubiny lidské duše. Navštivte historické město Stratford nad Avonou a pět domů spojených s Williamem Shakespearem, včetně jeho rodného domu a domu Anne Hathawayové. Podívat se můžete i na básníkův hrob.

James Herriot – Yorkshire

Ve svých půvabných románech popisuje James Herriot krásu severního Yorkshiru, radosti i smutky jeho obyvatel a bohatě zúročuje i zkušenosti venkovského zvěrolékaře. Thirsk leží v centru kraje dnes známého jako "Herriotův kraj", který obklopuje Národní park Yorkshire Dales na západě a Národní park North York Moors na východě. Na adrese Kirkgate 23 v Thirsku dnes najdete World of James Herriot Museum, muzeum vytvořené na počest Jamese Herriota.

Dr Johnson – Londýn

Velký básník, editor a slovníkář sestavil první úplný anglický slovník ve svém domě na Gough Square 17 v letech 1748-1759. Dům Samuela Johnsona je jedním z mála tak starých obytných domů, které se v Londýně ještě dochovaly. V domě uvidíte dobové borovicové schodiště, obložení a kolekci dobového nábytku, tisků a portrétů.