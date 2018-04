Deset opomíjených zámků v Česku: tipy na krásné letní výlety

1. Benešov nad Ploučnicí: ojedinělá stavba saské renesance

Benešov nad Ploučnicí, ležící v Ústeckém kraji asi 7 km jihovýchodně od Děčína, je vynikajícím příkladem saské renesance, který u nás nemá obdoby. Zámecký komplex (Horní a Dolní zámek) se tady zachoval z větší části ve své autentické podobě jako jediný z mnoha podobných staveb na území České republiky.

Benešov nad Ploučnicí - Horní zámek - nádvoří

Saskou renesanci do severních Čech přinesl před 500 lety šlechtický rod Salhausenů, kteří se vystěhovali z Míšně poté, co se přiklonili k Lutherově učení a tím upadli u katolické církve v nemilost.

V létě na zámku pořádají noční prohlídky (např. 4. 7., 18. 7.). V Benešově se navíc můžete vykoupat v termálním koupališti, asi 25 km dále jsou pak hřenské soutěsky a Pravčická brána.

2. Horšovský Týn: „český Krumlov západu“

Hrad a zámek Horšovský Týn, ležící v západních Čechách asi 10 km severně od Domažlic, byl původně biskupským hradem, založeným před polovinou 13. století. Po jeho vyhoření v roce 1547 ho Jan mladší Popel z Lobkovic přestavěl na monumentální renesanční sídlo.

Horšovský Týn

Jedním z největších magnetů zámku je expozice věnovaná hraběnce Mitsuko, Japonce, provdané za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi. Manželé bydleli na nedalekém zámku Poběžovice, Mitsuko přitom byla známá po celé západní Evropě.

Po návštěvě zámku se běžte projít do rozlehlého zámeckého parku s romantickými zákoutími, kde mimo jiné uvidíte nejstarší loretánskou kapli v Česku i největší sýpku v západních Čechách. Ve městě pak stojí za to vystoupat na 38 metrů vysokou vyhlídkovou věž kostela sv. Petra a Pavla. Rodiny s dětmi ocení návštěvu pštrosí farmy přímo ve městě. Svlažit se můžete v přírodním koupališti v Podhájí jen tři kilometry od města. Výlety můžete podniknout i na Chodský hrad v nedalekých Domažlicích nebo do Klenčí pod Čerchovem, odkud se pak můžete vydat na Čerchov, nejvyšší vrchol Českého lesa.

3. Dačice: nejsou pouze rodiště kostky cukru

Půvabný empirový zámek Dačice stojí ve stejnojmenném městě, které se zapsalo do dějin vynálezem kostkového cukru.

Historie zámku se píše od 16. století, kdy stavbu zahájili korutanští Krajířové z Krajku. Ve 30. letech 19. století, kdy byl zámek v držení rodu Dalbergů, tady proběhla velká přestavba pod vedením vídeňského architekta Karla Schlepse - např. schodiště bylo od doby svého vzniku považováno za jednu z nejskvělejších ukázek klasicistní architektury v našich zemích.

Empírový zámek Dačice.

Zámek je názorným příkladem zachovaného interiéru, jak žila šlechta v moderních časech, k vidění jsou nejen reprezentační místnosti, ale také pánské i dámské soukromé apartmány. Velkou chloubou jsou pak nádherné knihovny a lákavá je i nová expozice loutek a rodinných divadélek ze sbírek Národního muzea.

Vedle spousty historických památek si ve městě nenechte ujít pomník kostky cukru před kostelem sv. Vavřince jako připomínku vyrobení prvního kostkového sladidla na světě v roce 1843. Osvěžit se můžete na místním koupališti, k dalším tipům patří návštěva leteckého muzea. Na delší výlet pak můžete zamířit do České Kanady nebo se vydat po stopách starých mlýnů na Moravské Dyji.

4. Kratochvíle: nevídaný renesanční skvost Rožmberků

Vodní zámek Kratochvíle postavili Rožmberkové u Netolic v Jihočeském kraji v okrese Prachatice v bažinaté krajině na místě tvrze Jakuba Krčína. Honosná stavba je u nás naprosto ojedinělá.

Zámek Kratochvíle

Nádherná patrová vila s parkem je postavená na dřevěných pilotech, před okolím skrytá vysokou zdí. Vilém z Rožmberka (1535-1592), který ji postavil, ji nazval Kratochvílí, Měla sloužit „pro libost a pokochání,“ jak sám říkal, aby zde mohl odpočívat po náročných jednáních u císařského dvora.

Tenhle skvostný letohrádek předního českého šlechtického rodu musíte vidět. Pokud se sem vydáte, nenechte si ujít v okolí výlet do Holašovic s řadou usedlostí z doby selského baroka, která je na seznamu chráněných památek UNESCO, nebo návštěvu nedaleké Hluboké nad Vltavou.

5. Manětín: barokní perla západních Čech

Zámek Manětín s parkem, který leží na severním Plzeňsku, byl právem prohlášen národní kulturní památkou.

Zámek Manětín

Tři století panství hrabat Lažanských vytvořila zámek bohatý hlavně vnitřní výzdobou. Jedinečné, nedávno restaurované fresky i obrazy, spolu s bohatě zařízenými interiéry, lákají stále více návštěvníků, kteří nechtějí vidět panská sídla představovaná jen jako neživá muzea. Lažanští patřili mezi přední mecenáše umění a velmi pokrokovou šlechtu.

Památka je včleněna do nádherného městečka Manětín, kterému se přezdívá barokní perla západních Čech, a kde si lze prohlédnout i více než 80 jedinečných barokních plastik. Významný je i děkanský kostel sv. jana Křtitele s oltářním obrazem od českého malíře Petra Brandla.

Společně s nedalekým Rabštejnem nad Střelou je to jedinečný výlet za historií i přírodou.

6. Náměšť nad Oslavou proslavily gobelíny a hudební slavnosti

Půvabný renesanční zámek v Náměšti nad Oslavou v kraji Vysočina, ležící asi 20 km východně od Třebíče, přestavěli Žerotínové z původního gotického hradu. Největší rozkvět zámek i město zaznamenaly s příchodem nejvyššího kancléře Království českého Bedřicha Viléma Haugwitze v roce 1752, kdy se město postupně stalo centrem hudební kultury u nás. V držení tohoto starého moravského rodu zámek zůstal až do konce druhé světové války, poté ho museli na základě dekretů prezidenta Beneše opustit. Paradoxně právě Beneš si ho později vyhlédl jako svoje letní sídlo a nechal zde provést i úpravy, po abdikaci po komunistickém puči v roce 1948 ale všechny plány padly.

Zámek v Náměšti nad Oslavou

Zajímavá je někdejší hodovní síň, nyní zámecká knihovna, která návštěvníky překvapuje manýristickou výzdobou klenutého stropu. Najdete tu expozici o stolování, od obyčejné panské snídaně, až po svatební hostiny stolování u dvora. Při velké frekvenci televizních pořadů o vaření a stolování přitahuje výstava velký počet návštěvníků.

Přes Oslavu v Náměšti vede nádherný kamenný barokní most zdobený sochami svatých, evokující Karlův most v Praze. Výlet do Náměšti spojte s krásným putováním romantickým údolím řeky Oslavy, se zříceninami několika hradů.

7. Slatiňany: příběh klisny, která nikdy neprohrála

Na zámek ve Slatiňanech, městě v Pardubickém kraji na úpatí Železných hor, jen pár kilometrů od Chrudimi, láká návštěvníky hlavně příběh světoznámé klisny Kincsem, která absolvovala 54 nejtěžších dostihů a všechny vyhrála.

Zámek Slatiňany

Právě této klisně, kterou zpočátku pokládali za neduživou a tuctovou, ale její majitel v ní přece jen rozpoznal čtvernohý klenot, je věnována expozice v zámeckém hippologickém muzeu.

Moderní sídlo, zasazené uprostřed zeleně, proslulo díky Františku Josefu Auerspergovi, který koncem 19. století nechal postavit u zámku nejmodernější hřebčín rakousko-uherské monarchie. Pro koně tu dělali první poslední, zvířata měla mycí boxy s tekoucí vodou a perfektní péči. Když Auerspergům zámek po válce zkonfiskovali, odvezlo se odtud veškeré zařízení, které se pozvolna vrací zpět.

Kromě zámku si turisté mohou prohlédnout i anglický park a oboru s jeleny a muflony. V nedalekých Nasavrkách se pak nachází nejvýše položená alej jedlých kaštanů střední Evropy.

8. Velké Losiny provází temná čarodějnická minulost

Velké Losiny v Olomouckém kraji, ležící v podhůří Jeseníků kousek od Šumperka, mají za sebou temnou minulost. Zdejší půvabný renesanční zámek v podhůří Jeseníků přitahuje nejen architekturou s odkrytými arkádami a původním mobiliářem, ale zejména neblaze proslulými čarodějnickými procesy v letech 1678 - 1692, jak je známe z filmu Kladivo na čarodějnice.

Zámek Velké Losiny

Krvavou historii na losinském panství, které patřilo slavnému moravskému rodu Žerotínů, rozpoutal nenasytný a zdá se, že i sexuálně úchylný, inkvizitor František Boblig z nedalekých Zlatých Hor. Bylo zde popraveno 56 lidí, podle některých zdrojů 63.

Magnetem pro návštěvníky tohoto koutu Jesenicka není jen honosný třípatrový zámek, ale například i termální lázně, ruční papírna a muzeum papíru. Jinak naučná stezka po stopách čarodějnických procesů vede od Šumperka, přes Losiny, Jeseník až do Polské Nysy.

9. V Bučovicích skáčou po stropě zajíci

Zajíci, ne živí, ale na freskách, jsou jednou z atrakcí renesančního zámku v Bučovicích nedaleko Slavkova u Brna. Nic podobného nikde neuvidíte, zvířecí alegorie vystihuje lidské vlastnosti. Soudí se, bojují, stolují, loví.

Zámek Bučovice

Zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich renesančních zámků se nejedná o renesanční přestavbu staršího sídla, ale o realizaci originálního projektu italské pozdně renesanční stavby typu palazzo in fortezza a celého rozsáhlého areálu včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu.

Výjimečné je arkádové nádvoří s klenbou, kterou podpírá 90 sloupů, i ojedinělá manýristická kašna.

Pokud se sem vydáte, můžete návštěvu spojit s výletem do nedalekých Chřibů, podívat se na hrad Buchlov nebo do Moravského krasu a na Macochu.

10. Kuks, východočeský barokní skvost hraběte Šporka

Národní památku Kuks jsme na závěr našeho výběru zařadili proto, že i ona patřila dlouhá léta k opomíjeným - a to jak návštěvníky, tak i státem. Nakonec se našly peníze z dotací EU a dva roky tu probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Od letošního jara Kuks přitahuje každý den stovky, někdy i tisíce výletníků. Na ty čekají obnovené interiéry, renovované nádvoří, bylinková zahrada i nová expozice muzea farmacie. Novou atrakci představuje i cyklus nedávno objevených a restaurovaných nástěnných maleb Tanců smrti.

Barokní hospital Kuks

Lze jen doufat, že stejně jako se našly prostředky na rekonstrukci Kuksu, najdou se i brzy i finance na opravu nedalekého Braunova Betlému, unikátního souboru barokních soch, který čím dál víc chátrá.

A věříme, že se štěstí usměje i na některou z řady dalších památek, na které stát zapomíná - Slezské Rudoltice, zámek Jetřichovice, zámek Cetechovice, zámek Dřínov a další.