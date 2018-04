Deset neobvyklých nocí v Británii

1. Noc v muzeu

V Británii je neuvěřitelných 2 500 muzeí a galerií, které nabízejí některé z nejlepších sbírek na světě ve slavných ikonických budovách. A to nejlepší je, že většina z nich je zdarma. Proč se nevyhnout dennímu ruchu a davům školních dětí a nevyrazit na návštěvu muzea v noci? Noční prohlídky se konají po celé Británii v nejlepších muzeích v Londýně, Cardiffu, Liverpoolu, Edinburghu, Glasgow i jinde.

2. Noc v edinburských sklepeních

Pod slavnou edinburskou Royal Mile se nachází celý labyrint tajných chodeb. Během 18. století místní komunita obchodníků (a někteří z nich byli méně ušlechtilé charaktery) prospívala až do doby, kdy při tragických záplavách všichni zahynuli a ve sklepeních začalo strašit nesčíslné množství duchů. I v nejlepších dobách je to strašidelné místo, ale během noci duchů Vaults Vigil tu strávíte dokonce celou noc... jestli si troufnete.

3. Noční vyhlídky

Mrakodrapy, katedrály, věže, hrady a mosty vše zalité světlem hvězd a blikajícími světly velkoměsta. Romantika, ne? Všechna města jsou v noci romantická. A dívat se nic nestojí. Tady je několik z našich nejoblíbenějších nočních vyhlídkových míst: Kite Hill v Hampstead Heath v Londýně, Calton Hill v Edinburghu, Cardiff Bay v Cardiffu, nejvyšší patro uměleckého centra Baltic v Newcastlu, St John's Tower v Liverpoolu a na závěr Cloud 23 Bar ve 23. patře manchesterského Hiltonu.

4. Dans le Noir Londýn

Restaurace Dans le Noir neboli "v temnotě" v trendy čtvrti Clerkenwell v londýnském East Endu dává večeři po setmění úplně nový smysl. V této jedinečné restauraci si užijete luxusní vytříbenou večeři v naprosté tmě. V černočerné temnotě! To může vypadat trošku divně, ale koncept je založen na představě, že potlačením dominantního smyslu zraku se vaše chuť a čich vystupňuje a vy si můžete jídlo vychutnat jako nikdy v životě.

5. Milgi Lounge Cardiff

Posláním Milgi je spojit jídlo, pití, hudbu, umění a kulturu pod jednou střechou. Je to jeden z nejlepších barů v Cardiffu, kde servírují fantastické koktejly, chutné jídlo a hraje se tu nejnovější hudba. Ale co ho dělá jedinečným, jsou inspirující akce a události, mezi které patří umělecké výstavy, každoměsíční trh retro oblečení, který se přelévá až na chodník, a dokonce vyprávění příběhů ve stanu nebo pletací klub.

6. Strašidelné noční prohlídky

Odhalte hrůzostrašná britská tajemství na vzrušující noční prohlídce města. Duchové, vlkodlaci, vrahové a darebáci, to je jen část z toho, s čím se tu setkáte. Temná prohlídka Edinburghu City of the Dead Tour kombinuje neobyčejné historické příběhy s kapkou humoru, na prohlídce Creepy Cardiff nebo yorské Ghost Trail uslyšíte strašidelné příběhy, ze kterých vám budou vstávat vlasy na hlavě, a uvidíte největší lákadla a nejskvělejší památky. V hlavním městě se můžete vydat po stopách nejslavnějšího sériového vraha všech dob, Jacka Rozparovače, na londýnské výpravě Jack The Ripper Tour.

7. Rybí trh v Billingsgate

Dobře, lidi pokřikující jeden na druhého a pach syrových ryb ve dvě ráno možná není vaše představa skvělého večírku, ale existuje několik míst, kde můžete nahlédnout do historie a podivné kultury East Endu v akci jako na rybím trhu Billingsgate Fish Market v Londýně. Bilingsgate je největší vnitrozemský rybí trh v Británii a má barvitou historii pokrývající více než čtyři století. Pracovat se tu začíná už v jednu hodinu po půlnoci, takže se sem můžete vydat kdykoli během noci a zažít obrazy, zvuky a poznat obyvatele tohoto kultovního místa.

8. Noční restaurace a nonstopy

Všichni to známe - vypotácíte se z baru v jednu ráno a zamíříte přímo k nejbližšímu okýnku s jídlem, kde si dáte mastný kebab samozřejmě s extra porcí chilli a ráno toho hluboce litujete. Dejte nočním večeřím trochu stylu a navštivte některou z mnoha britských restaurací a bister, které mají otevřeno pozdě do noci nebo nonstop. Mnoho tichých jídelen ožívá až po půlnoci po zavírací hodině barů, kdy sem dorazí davy lidí, pro které večírek ještě neskončil a chtějí se dál bavit. Hledejte on-line a do vyhledávače zadejte "late-night restaurants".

9. Disco na bruslích

Vyhrabejte svoje elasťáky, návleky, růžové afro, vzpomeňte si na ty nejšílenější taneční pohyby a vyražte na revival party na disco na bruslích. Nic kýčovitějšího a báječnějšího nenajdete. Nezáleží na tom, jestli jste osmikolečkový zázrak nebo úplný začátečník, disco na bruslích slibuje nezapomenutelnou noc plnou zábavy. V Británii je přes 50 míst, kde se bruslí, takže ať jste kdekoli, můžete na bruslích protančit celou noc (nebo se o někoho přerazit). Podívejte se, kde se bruslí v Británii.

10. Karaoke

Karaoke je hlavně o tom užít si spoustu legrace a zabít pár nejkrásnějších zamilovaných songů všech dob a rozhodně ne o dobrém zpěvu. Zajímá někoho ta slečna, která vyřvává I Will Always Love You hlasem, který by mohl soutěžit se samotnou Whitney? Ne. My chceme skupinku dam s hudebním hluchem, které piští Girls Just Wanna Have Fun a toho připitého kluka, který zpívá Three Times a Lady svojí přítelkyni, která se choulí v rohu. Karaoke bary najdete v každém městě, hledejte na webu.

Autor:

VisitBritain.cz