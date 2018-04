Deset nejvelkolepějších expozic Velké Británie obdivujte zdarma

Národní muzeum Skotska (National Museum of Scotland), Edinburgh

Krásně navržená výprava do skotské historie a kultury vypráví příběh národa, který má styl. Prohlédněte si Lewisovy šachové figurky vyřezané z mrožích klů, hrůzostrašné zbraně a brnění a kolosální parní stroj Newcomen.

National Gallery, Londýn

Národní galerie vlastní jednu z nejlepších sbírek umění západní Evropy na světě. Obdivujte oslnivá díla impresionistů, Van Goghovy Slunečnice nebo Eyckovu mistrovskou Podobiznu manželů Arnolfiniových.

Prohlédněte si obrazy sami, s průvodcem nebo s elektronickým průvodcem ArtStart. V Národní galerii portrétů National Portrait Gallery si můžete prohlédnout portréty slavných Britů od Shakespeara po Davida Beckhama.

Muzea Tate, Londýn, Liverpool

Muzea Tate nashromáždila sbírky neuvěřitelné šíře od současných instalací v Tate Modern a Tate Liverpool po skvělou kolekci britského umění od roku 1500 po současnost v Tate Britain.

Fitzwilliam Museum, Cambridge

Kochejte se ve Fitzwilliamově muzeu řeckou keramikou, egyptskými mumiemi a eklektickou sbírkou děl od Titiana, Veronese, Turnera a Hogartha po Moora, Hockneye, Freuda a Hepwortha.

Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow

Drahokam v kulturní koruně Glasgowa dominuje městskému West Endu a hostí enormní a eklektickou sbírku. Nenechte si ujít přepychové malby skotských koloristů, Daliho obraz Christ of St John of the Cross nebo Spitfire, který se vznáší nad hlavním sálem.

Námořní muzeum Merseyside Maritime Museum, Liverpool

Doplujte do Liverpoolského námořního muzea a ponořte se do naší ostrovní vodní historie. Nově otevřené Mezinárodní muzeum otroctví (International Slavery Museum) ve třetím patře je hrůzostrašné i informativní.

Pokud dáváte přednost suché zemi, podívejte se do nejoblíbenějšího muzea rodin s dětmi, World Museum Liverpool. Tady najdete bleší dům, vesmírnou raketu i dinosaury.

Imperiální válečná muzea (Imperial War Museums), Londýn a Manchester

Tato muzea nejsou jen sbírkou zbraní, ale představují i válečnou kulturu, neodvratné válečné hrůzy a způsob, jakým válka ovlivnila náš svět. Zažijte Blitz Krieg, život v zákopech 1. světové války a zjistěte, jak vypadala špionáž za "studené války".

Kensington Museums, London

Kensington v západním Londýně je domovem tří obrovských muzeí vzdálených od sebe necelou minutu.

Victoria a Albert Museum je největší muzeum umění a designu na světě, se sbírkami, jejichž šíře a rozsah nemá konkurenci. Obdivujte zářivé šperky, úžasné sochy, krásné malby a módní oblečení a navštivte British Galleries a podívejte se na obří postel "The Great Bed of Ware", kterou zmiňuje Shakespeare ve Večeru tříkrálovém.

Muzeum vědy (The Science Museum) nabízí sbírky, které potěší celou rodinu a v prostorném Přírodovědné muzeu (Natural History Museum) na vás čeká simulátor zemětřesení, galerie dinosaurů a velryba v životní velikosti.

Národní historické muzeum (St Fagans: National History Museum), Wales

Jedno z nejlepších evropských muzeí pod širým nebem. Skanzen v St Fagans je sbírka historických budov z celého Walesu rozkládající se na 100 akrech. Vydejte se na cestu časem při prohlídce šesti domů, jejich zařízení a zahrad, a sledujte, jak se změnily od roku 1805 do roku 1985 a navštivte i nejmenší poštu ve Walesu.

Národní muzeum železnice (National Railway Museum), York

I když vás vlaky jinak moc nezajímají, tohle místo vás rozhodně dostane. Ve velké síni uvidíte na 50 restaurovaných lokomotiv - od japonského vysokorychlostního vlaku po půvabnou viktoriánskou parní lokomotivu, která vás zaplaví aurou romantické nostalgie z doby páry.

Seznam všech muzeí, galerií a dalších událostí se vstupem zdarma naleznete na www.visitbritain.cz.