Deset nejrychlejších horských drah světa. Až 206 km za hodinu

1. Horská dráha Kingda Ka v zábavním parku Six Flags Great Adventure ve městě Jackson v New Jersey, USA

Na Kingda Ka se svezete rychlostí až 206 km/h. Vozík této horské dráhy zrychlí z 0 km/h na 206 km/h za neuvěřitelných 3,5 sekundy. Vysoká rychlost je však důvodem toho, že celá jízdy na horské dráze trvá pouze 28 sekund. V nejvyšším místě má dráha výšku 139,5 metru a z této výšky následuje prudký pád o 127 metrů. Tato dráha byla zprovozněna v roce 2005, informoval Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.





2. Horská dráha Top Thrill Dragster v zábavním parku Cedar Point Park ve městě Sandusky v Ohiu, USA

Na dráze, která v nejvyšším bodě dosahuje výšky 122 metrů a která byla postavena v roce 2003, se svezete rychlostí 193 km/h. V parku je celkem 14 horských drah.







3. Horská dráha Dodonpa v zábavním parku Fujikyu Highland u jezera Kawaguchi v Japonsku

Na dráze Dodonpa se svezete rychlostí 172 km/h. Vozík této horské dráhy zrychlí z 0 km/h na 172 km/h za neuvěřitelných 1,8 sekundy, což je v současnosti největší zrychlení mezi horskými dráhami na světě. Dráha byla postavena v roce 2001.







4.-5. Horská dráha Tower of Terror v zábavním parku Dreamworld v Queenslandu v Austrálii

Na nejrychlejší dráze na jižní polokouli, která byla postavena v roce 1997, se svezete rychlostí 161 km/h. Vozík zrychluje z 0 km/h na 161 km za 7 sekund a dráha má v nejvyšším bodě 115 m. Jízda střemhlav téměř kolmo dolů trvá cca 6,5 sekundy. Vozík zrychluje z 0 km/h na 161 km za 7 sekund a dráha má v nejvyšším bodě 115 m.





4.-5. Horská dráha Superman - The Escape v zábavním park Six Flags Magic Mountain v Kalifornii v USA

Na této dráze se svezete stejnou rychlostí jako na Tower of Terror - 161 km/h. Byla postavena v roce 1997.







6. Horská dráha Steel Dragon v zábavním parku Nagashima Spa Land ve městě Nagoya v Japonsku

Na této trati, která je se svými 2 479 m nejdelší na světě, se svezete rychlostí 153 km/h. "Tato dráha je umístěna v oblasti častých zemětřesení, proto bylo při její stavbě použito enormní množství oceli a náklady na výstavbu se vyšplhaly na rekordních 50 milionů dolarů," uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.







7. Horská dráha Millenium Force v zábavním parku Cedar Point ve městě Sandusky v Ohiu, USA

Na dráze Millenium Force se svezete rychlostí 150 km/h. Dráha je 95 metrů vysoká a jedna jízda trvá dlouhé 2 minuty 45 sekund, a to včetně dvou tunelů.





O 8. a 9. místo se dělí dvě dráhy v USA - Goliath v zábavním parku Six Flags Magic Mountain v Kalifornii a horská dráha Titan v zábavním parku Six Flags Over Arlington v Texasu.

Enormní síly způsobené odstředivým zrychlením, které vznikají na dvojité spirále horské dráhy Goliath při rychlosti 137 km/h, prý některým lidem způsobují chvilkové ztráty vědomí

Jízda na horské dráze Titan trvá celých 3 a půl minuty. Rychlost je 137 km/h.

10. Horská dráha Phantom's Revenge v zábavním parku Kennywood Park ve West Mifflin v Pennsylvanii, USA

Na této dráze, která je postavena ve svahu kopce, se jezdí rychlostí 132 km/h.