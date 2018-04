Prohlédněte si deset nejobdivovanějších železnic světa

Transsibiřská magistrála (Rusko)

Nejdelší trať vede z Vladivostoku do Moskvy, měří 9 288 kilometrů a jízda zabere 6 dnů. Pozor na zrádný detail při odjezdu z Dálného východu: všechny vlaky se řídí moskevským časem, ačkoli ve Vladivostoku je o 7 hodin více!

Každý vagon má vlastní průvodčí, snad i proto, že uniforma v Rusku platí coby autorita i na opilce.

Peking – Lhasa (Čína)

Nejvyšší železnice světa stoupá do výšky 5 072 metrů nad mořem. Od roku 2006 spojuje Čínu s Tibetem. Vagony na trase do Lhasy jsou přetlakové (podobně jako kabiny letadel) pro udržení „běžné atmosféry“ a jsou vybaveny kyslíkovými maskami.

Přímé vlaky z Pekingu vyjíždějí každý večer a třetí den odpoledne, po 45 hodinách, jste ve Lhase.

100 % elektřiny (Švýcarsko)

Nejekologičtější dopravou po kolejích se pyšní Švýcarsko. V roce 1960 tam dokončili kompletní elektrifikaci, což je světový unikát. Energii pro vlaky dodávají z velké části vodní elektrárny napájené z alpských ledovců. Velmi hustý jízdní řád přispívá k tomu, že Švýcaři jsou mistry světa v jízdě vlakem: každý obyvatel cestuje železnicí v průměru 55krát za rok.

Pilatus (Švýcarsko)

Nejstrmější dráha světa šplhá do dvoutisícové nadmořské výšky nad švýcarským městem Luzern pod úhlem až 48 % bez jištění lanem, jen s pomocí ozubnicového mechanismu. Inženýr Locher vyvinul pro tuto dráhu revoluční zubačku s horizontálně protiběžnými ozubenými koly.

Šanghaj (Čína)

Nejrychlejší trasa světa je letištní linka Maglev v Šanghaji, která právě letos slaví 10 let od uvedení do pravidelného provozu. Dosahuje cestovní rychlosti až 430 km/h. Je to však ještě železnice? Maglev ve skutečnosti nejezdí po kolejích, nýbrž levituje nad tratí díky odpudivým účinkům magnetického pole.

Gotthard (Švýcarsko)

Nejdelší tunel planety měří 57 km a najdete ho pod Gotthardským masivem ve švýcarských Alpách na trati z Curychu do Milána. Ještě se jím nesvezete, ačkoli je už pár let proražený v celé délce, zahájení pravidelného provozu se předpokládá na podzim 2016, jízdní doba na trase se poté zkrátí ze čtyř pod tři hodiny.

Ghan (Austrálie)

Nejodlehlejší trať planety spojuje dvě města na opačných koncích Austrálie, jižní Adelaide a severní Darwin. Zkraje 21. století byla dobudována v celé délce kvůli nákladní dopravě, ale dvakrát týdně se po ní můžete svézt i luxusním vyhlídkovým vlakem Ghan. Akorát tedy za oknem neuvidíte nic než buš, sem tam klokana či orla a v půlce cesty město Alice Springs.

Salto (Argentina)

Nejstrašidelnější koleje světa stoupají z argentinského města Salto na velkolepý viadukt La Polvorilla 4 200 metrů nad mořem. Výchozí stanice je o tři kilometry níže, ale i tak to stavitelé zvládli bez ozubnice!

Pro případ náhlé nevolnosti ve vysokohorském prostředí je ve vlaku k dispozici lékařská služba.

Šinkanzen (Japonsko)

Nejpřesnější vlaky světa najdete v Japonsku. Expresy šinkanzen letos slaví 50 let od zahájení provozu bez jediné fatální nehody, navíc jsou obdivuhodně přesné: ve špičce jezdí i po pěti minutách (jako pražské tramvaje!) a jízdní řád, rozpočítaný na sekundy, hlídají zřízenci v bílých rukavičkách, kteří v případě potřeby pěchují pasažéry do vagonů.

Kwai (Thajsko)

Nejproslulejší viadukt světa stojí v Thajsku nedaleko Kanchanaburi. Legendární most přes řeku Kwai, dlouhý 346 metrů, proslavil jak knižní bestseller, tak multioscarový film. Stavěl se za války na původní trati z Bangkoku do barmského Rangúnu, dodnes známé jako železnice smrti. Drsné práce pod knutou Japonců stály život víc než 100 tisíc lidí.