Deset nejlepších zážitků ve stylu Robina Hooda v Británii

Nottingham, který vám bude bezpečnou základnou pro vaše vzrušující dobrodružství. Vyberte si z deseti nejlepších zážitků pro celou rodinu a nechte se unést do středověku.

Sherwoodský les

Podle pověsti žil Robin Hood v Sherwoodském lese, který býval královskou oborou. Slavný Velký dub – nejstarší strom v lese a podle pověsti Robinův úkryt – je jen jedním z mnoha starobylých dubů v 180hektarovém lese. Najdete tu i spoustu turistických a cyklistických stezek a v návštěvnickém centru si můžete prohlédnout výstavu "Robin Hood - The Movie".

Web: www.visitnottingham.com

Hospoda ve stylu Robina Hooda

Jedna z nejstarších hospod v Británii, Ye Olde Trip to Jerusalem, stojí v podhradí Nottinghamského hradu už od roku 1189 a prý byla shromaždištěm vojáků před třetí křižáckou výpravou. Hospoda vystupuje v románu Outlaw (Zbojník) od Anguse Donalda (vydaném v červenci 2009) jako místo, kde se Robin Hood setkával se svými informátory. Říká se, že právě tady se vyprávěly příběhy Robina Hooda a odsud se pověst o legendárním zbojníkovi šířila.

Web: www.triptojerusalem.com

Vyšplhejte se do korun stromů

Jaké to je být zbojníkem a žít v dutině stromu si můžete vyzkoušet v některém z britských center Go Ape. Vydejte se do korun stromů a zažijte vzrušující dobrodružství na lanech vysoko nad zemí.

Kurzy Go Ape najdete po celé zemi a můžete tu šplhat po stromech, vyzkoušet divokou jízdu po laně, procházet se v korunách stromů, balancovat na kladinách a houpat se na lanech.

Web: www.goape.co.uk

Středověké hostiny

Hodujte jako králové na bohaté středověké hostině. Středověké bankety se pořádají v Peckforton Castle v Cheshiru nebo na hradě ze 13. století St Briavels Castle v Gloucestershiru. V Nottinghamu si můžete na středověkém menu pochutnávat v Galleries of Justice. V Londýně se středověké bankety pořádají v historických St Katharine’s docks nedaleko Tower of London, kde budete hodovat s rytíři a bavit vás budou potulní zpěváci a kejklíři!

Web: www.galleriesofjustice.org.uk/sheriffs-banquets

Hrady

Hrady s bohatou historií ležící v romantické krajině jsou rozeseté po celé zemi a jsou skvělou připomínkou britské krvavé, romantické historie plné intrik. Robin Hood možná žil v lese, ale v jeho dobách byly hrady těmi nejdůležitějšími místy na zemi. Prohlédněte si majestátní hrady jako je Tower of London nebo Edinburský hrad nebo objevujte tajuplné ruiny jako je Corfe Castle v Dorsetu.

Jízda na koni

Každý zbojník (nebo zbojnice) s trochu cti v těle musí umět jezdit na koni a Británie je skvělé místo pro začátečníky i zkušené jezdce. Probuďte v sobě Robina Hooda a objevujte Británii z koňského hřbetu. Pro informace o kurzech jízdy a o tom, kde si v Británii můžete zajezdit, se podívejte na naše stránky o jezdectví.

Web: www.visitbritain.cz

Restaurace v koruně stromu

Prožijte své tajné fantazie o životě v dutině stromu v kouzelné restauraci Treehouse v zahradách Alnwick Garden. Pochutnejte si na specialitách z místních surovin v pohádkovém prostředí vysoko nad zemí. Treehouse je jedním z největších stromových domů na světě a v jídelně najdete kromě krbu i stromy, které rostou přímo z podlahy.

Web: www.alnwickgarden.com

Umění přežít v lese

Zdokonalte své schopnosti, jak přežít v divočině, naučte se rozdělávat oheň a stavět přístřešky s Woodsmoke a vyzkoušejte nově nabyté schopnosti v drsné krajině Lake District. Jak najít potravu v divočině vás naučí divoký muž Fergus the Forager.

Web: www.woodsmoke.uk.com

Lukostřelba

Všichni víme, že Robin Hood byl fantastickým lukostřelcem, ale jak jste na tom vy? Zkuste si zastřílet pod starobylými duby Sherwoodského lesa se společností Into the blue nebo vyzkoušejte některé z dalších míst v Británii s Adrenalin Jungle.

Web: www.adrenalinjungle.com/Activities2010/Archery.aspx

Lincoln

Lincoln, ležíc 65 km od Nottinghamu, byl centrem středověkého soukenického průmyslu a právě odsud pochází linkolnská zeleň, kterou nosil i Robin Hood. Lincolnská majestátní středověká katedrála se může pochlubit i nejstarší psaným záznamem Robinovi Hoodovi.

Web: www.visitlincolnshire.com/site/discover/city-breaks