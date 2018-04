Deset nejlepších turistických zážitků v olympijském Riu de Janeiru

1. Let helikoptérou nebo na rogalu

Samotné Rio de Janeiro je božské, ale jednoznačně nejkrásnější je shora. Vyplatí se vyhnout davům na klasických vyhlídkách a zaletět si nad městem v helikoptéře. „Doporučuji velký okruh s odletem z Cukrové homole anebo si připlatit za let rogalem nad městem s instruktorem. Je to bezpečné a je to pohled pro bohy,“ říká Jozef Zelizňák z cestovní kanceláře S.E.N., která se specializuje na exotiku. Z Cukrové homole je krásný výhled na celý oblouk slavné pláže Copacabana.



2. Vlakem až k nohám Krista

K jednomu ze sedmi divů světa, špičaté hoře Corcovado, jede i vlak. Turista se ocitne přímo u nohou obrovského Krista a naskytne se mu ten nejkrásnější pohled na město – na celé Rio, stadion Maracanã, Cukrovou homoli, mrakodrapy i slavné pláže Botafogo, Flamengo, Copacabanu i Ipanemu. Také se tu otevírá krásný pohled na jezero Lagoa s úžasnou botanickou zahradou.

3. Hurá na pláž

Na pláž Copacabana se chodí bez kabelky a jen s pár drobnými v kapse. Všechny věci by měly zůstat na hotelovém pokoji. „Doporučuji sledovat čilý život ve vodě i na suchu, prohlížet si krásná těla Brazilců i skromné bikiny sexy Brazilek,“ říká Jozef Zelizňák a doporučuje dát si skleničku koktejlu caipirinha (z cachaçy, třtinového cukru a limety), něco si koupit na bleším trhu, pak zažehnat hlad rybími kuličkami bolinhas de bacalhau a žízeň vodou z kokosu. Než turista vkročí na pláž, musí si koupit žabky, bez nich se tu totiž neobejde. Jejich cena je proti Evropě minimální a výběr neuvěřitelný.

4. Po stopách Franka Sinatry

Druhá nejznámější pláž Ipanema inspirovala Franka Sinatru ke složení písně Girl from Ipanema. Ta vznikla v nedalekém baru Garota de Ipanema, kam je možné se vypravit na oběd zakončený portugalským koláčkem. Liberálním duším lze doporučit vychutnat si západ slunce v nejotevřenější části pláže, která je vyhrazená pro lidi bez vyhraněného názoru na sexuální orientaci. Panuje tu geniální večerní atmosféra.

5. Muzeum zítřka

V centru města nedávno vyrostla překrásná moderní stavba od architekta Santiaga Calatravy s názvem Muzeum zítřka a jedná se o nekrásnější moderní stavbu Jižní Ameriky. Je krásná zvenku a zajímavá zevnitř, i když zatím chybí plánované expozice. Budovu, kolem níž se běží i oba maratonské závody, lze obdivovat s čerstvou ovocnou šťávou, připravují ji na každém kroku.

6. Dlaždičkové schody

Takové schody nikde jinde ve světě nejsou. Jsou celoživotním dílem umělce Selaróna, který je vlastnoručně obložil dlaždičkami dovezenými z celého světa. Dvě stejné se hledají marně, lze však zkusit najít nějakou z Čech. U schodů, které vedou do bohémské čtvrti Santa Teresa, se scházejí turisté z celého světa a baví se zde brazilská mládež.

7. Karneval a Silvestr

Olympiáda se koná jednou za čtyři roky a v Brazílii navíc poprvé. Rio však zažívá několik vrcholů každý rok. Ten největší nastává začátkem roku – jedná se o nejslavnější karneval na světě. Velkolepý je také Silvestr na Copacabaně, kde příchod roku oslavují dva miliony lidí oblečení v bílém.

8. Tipy pro sportovního turistu

Pokud se sem někdo vypraví mimo olympiádu, nesmí si nechat ujít fotbalový zápas na nejslavnějším stadionu světa Maracanã, nebo si jít zaběhat kolem jezera Lagoa, surfovat v místech, kde se potkává Copacabana s Ipanemou. Může také předvést své svalnaté tělo na hrazdách městských parků nebo si zahrát naboso fotbal či plážový volejbal v písku Copacabany. Slavná pláž je plná budoucích brazilských fotbalových hvězd.

9. Skvělé jídlo

Jídlo je tu skvělé. Tady je tip na gastronomickou vycházku. Kávu a koláč mají nejlepší v historické kavárně Colombo. Otevřeli ji před 120 lety a obrovská zrcadla sem přivezli z belgických Antverp. Na oběd se vyplatí sejít z turistických chodníčků a zastavit se v bohémské čtvrti Santa Teresa v tradiční restauraci Bar do Minheiro, anebo si koupit sendvič v hipsterské kavárně Cafecito. Kdo hledá větší luxus, ať zamíří do restaurace Lasai v čtvrti Botafogo. Má michelinskou hvězdu, leží mimo turistickou Copacabanu a nabízí jídla brazilské kuchyně.

Neturistický zážitek nabízí i poloostrov Urca ve stínu Cukrové homole. V baru se stejným názvem si objednejte krevety, ledové pivo, sedněte si na zeď a užívejte si s místními. Nikde jinde se nebudete cítit víc „carioca“, tak se říká místním.

10. Na co si dát pozor

Pas do zadní kapsy, peníze do ledvinky, do ruky foťák, na krk zlatý řetízek a hurá na Copacabanu. „Takový turista má stoprocentní jistotu velkého dobrodružství. Do hotelu se vrátí jen v trenkách a tričku,“ uvádí Jozef Zelizňák. V Riu je sice vyšší kriminalita, ale pokud se turista chová obezřetně, nic se nestane.

Také virus zika nepředstavuje pro většinu návštěvníků Brazílie nebezpečí. Cestu by měla zvážit čerstvě těhotná žena, případně žena ve třetím měsíci gravidity. Ostatní si ani nevšimnou, že nemoc překonali.