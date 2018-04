Deset nejlepších kluzišť ve Velké Británii

Přírodovědné muzeum

Bruslení na kluzišti před Přírodovědným muzeem. Více informací najdete zde.

Tower of London

Vezměte brusle a zamiřte do Londýna k jedné z nejslavnějších britských památek. Prohánějte se na bruslích mezi hradbami, věžemi a cimbuřím jedinečné normanské pevnosti, kde jsou uschovány korunovační klenoty, historické zbraně a brnění a která zažila už téměř 1 000 let britské historie.

Kluziště u Tower of London

Somerset House, Londýn

Jedno z nejkrásnějších míst, které se v zimě proměňují v kluziště. Somerset House je neoklasická stavba ležící mezi Temží a Strandem. Kluziště se nachází na nádvoří a nad ním se tyčí nádherný strom od Tiffanyho. Letos vás tu čekají i vystoupení DJs, bruslení pro ranní ptáčata a kořeněné svařené víno a dobrůtky z Tiffany Tuck Shopu. Zvláštní prostory jsou vyhrazeny pro děti a vozíčkáře.

Somerset House

Edinburský hrad

Bruslete na jednom z největších evropských kluzišť pod středověkým Edinburským hradem a buďte u toho, když se rozsvítí vánoční světla nad Ediburghem. Užívat si můžete i další zimní aktivity jako je sváteční hudba, divadlo a vánoční speciality.

Edinburský hrad

Eden Project, Cornwall

Zahřejte se v jednom z impozantních edenských biodomů a pak běžte mrznout na led cornwallského Eden Projectu. Kluziště v Edenu vypadá jako zimní les a je součástí oslav "času dárků". Kromě bruslení si tu můžete vyzkoušet i curling, něco jako kuželky na ledě.

Eden Project, Cornwall

Winchesterská katedrála

Winchesterské kluziště najdete hned u winchesterského vánočního trhu u katedrály z 11. století. Předveďte, co umíte na ledě, a pak ochutnejte vydatné horské zapečené casselore, sladký a lahodný štrůdl, domácí polévku, třešňový dort, svařené víno nebo horkou čokoládu v Ice Rink Café.

Winchesterská katedrála

Cardiff

Cardiffské venkovní kluziště je středobodem cardiffských vánočních oslav. A pokud bruslení zrovna nefandíte, můžete najít útočiště na vyhřívané vyhlídkové terase, svézt se na ruském kole a dát si svařené víno v café baru. O zábavu se postará i roztomilý animovaný lední medvěd v životní velikosti jménem Bjorn.

Cardiff Winter Wonderland

York

Bruslete kolem osvětleného dubu u Clifford´s Tower ze 13. století, soudní budovy a hradního muzea v historickém Yorku. Pro bruslení je to místo jako stvořené a odpočinout a zahřát se potom můžete v Ice Bar & Café.

Více informací najdete zde.

Glasgow

Vyražte na brusle na půvabné náměstí George Square, kde leží glasgowské kluziště a kde na vás čeká program plný sváteční zábavy zdarma, od filmových nocí a živé hudby po divadelní představení a zpěv koled.

Glasgow

Spinningfields, Manchester

Spinningfieldské kluziště, které se nachází nedaleko od pulzujícího centra Manchesteru, je skvělé místo, kde si odpočinout od vánočních nákupů. A až se projedete na ledě, zajděte do baru Severní pól a dopřejte si něco na osvěžení. Pokud si troufnete, vyzkoušejte Winter Crumble, koláč plněný vodkou.

Spinningfields, Manchester

Hampton Court Palace, Surrey

Nenajdete moc kluzišť v místě tak romantickém jako je Hampton Court Palace. Bruslete pod hvězdami před nejoblíbenějším palácem Jindřicha VIII. a nasávejte historickou atmosféru této ikony na Temži.

Hampton Court Palace

Autor:

VisitBritain.cz