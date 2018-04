Deset nejlepších britských hudebních festivalů

Podívejte se na náš letošní výběr deseti nejlepších festivalů v Británii - domově hudebních festivalů – a vyberte si svůj styl. Na tento zážitek opravdu nemáte šanci zapomenout.

Festival Glastonbury



Kdy: 23. - 27. června 2010

Kde: Glastonbury ,Somerset

Proč: Glastonbury je ten nejfamóznější z hudebních festivalů, naprostá jednička. Glastonbury je opravdu jedinečný. Kromě nepřekonatelné sestavy interpretů jako jsou Bruce Springsteen, Neil Young, Blur, Lily Allen nebo The Prodigy je tu asi 2000 představení na 50 místech, hudba, kabaret, divadlo, cirkus, skvělé dětské hřiště, čtení poezie, dílny a mnoho dalšího.

Web: Glastonbury Festival

T in the Park



Kdy: 9.- 11. července 2010

Kde: nedaleko Kinrossu, Skotsko

Proč: V opravdu skotském stylu ukazuje tento festival zbytku Británie, jak si užívat - je to ten nejhlasitější, nejbláznivější a nejdivočejší festival v zemi. Letos se koná již šestnáctý ročník T in the Park, největšího skotského letního festivalu, na kterém vás kromě hudby Eminema, The Prodigy, Stereophonics, Faithless, The Black Eyed Peas a mnoho dalších čeká i fantastický jarmark, skvělé bio jídlo a pití a spousta stánků a barů.

Web: T in the Park

O2 Wireless Festival



Kdy: 2. – 4. července 2010

Kde: Hyde Park, Londýn

Proč: O2 Wireless Festival je nejlepší festival v Londýně. Dva dny se budou v londýnském Hyde Parku střídat nejlepší kapely, umělci a DJové z okolí. Letošní Wireless nabídne odlišný zvuk pro každý den – Pink, Missy Eliot, Lilly Alen, Jay –Z, DJ Shadow, Snoop Dogg a další jména světové hudební scény Vás rozproudí přímo v centru Londýna. Nenechte si ujít velkolepou přehlídku těch nejžhavějších interpretů.

Web: O2 Wireless Festival

Wakestock



Kdy: 2. – 4. července 2010

Kde: Pwllheli, Gwynedd, Severní Wales

Proč: Neúnavný Wakestock dává tradiční formuli válíme-se-v-blátě-a-posloucháme-kapely, kterou známe a milujeme, úplně nový rozměr. Wakestock dodává do směsi wakeboarding (něco mezi vodním lyžováním, snowboardingem a surfingem) a přináší víkend nadupané muziky a zábavy.

To, co začalo jako party na parkovišti po wakeboardinovém závodě, přerostlo v jeden z nejskvělejších festivalů v Evropě, kde hrají takové kapely jako Moby, N*E*R*D a Dizzee Rascal a zároveň se tu koná největší soutěž ve wakeboardingu v Evropě.

Web: Wakestock

The Eden Sessions



Kdy: červen - srpen 2010 (různé dny)

Kde: St Austell, Cornwall

Proč: Eden Sessions, které se konají v největší kryté "globální zahradě" - Eden Projectu, nabízejí festivalový zážitek jako žádný jiný. Uslyšíte světové interprety jako jsou Paul Weller, The Kooks nebo Kasabian na scéně, které se přezdívá osmý div světa. Jarvis Cocker popisuje Eden Sessions takhle: "žádné bláto, žádní vtíraví sponzoři, žádné pochybné hamburgery, jenom spousta zeleně".

Web: The Eden Sessions

The Big Chill



Kdy: 8.- 8. srpna 2010

Kde: Eastnor Deer Park, Herefordshire

Proč: Big Chill zahájil před 16 lety jako série party v Londýně. Dnes je jedním z nejimpozantnějších festivalů v zemi, který se koná na obrovské ploše na pozadí Malvern Hills. Proslavil se svým efektním vizuálním zpracováním a charakterem New Age - najdete tu spousty masérů, alternativních léčitelů a terapeutů (které asi budete na konci festivalu opravdu potřebovat). Big Chill je výjimečná akce, kde můžete poslouchat skvělou hudbu a zároveň, jak jméno napovídá, i odpočívat.

Web: The Big Chill

V Festival



Kdy: 21. - 22. srpna 2010

Kde: Chelmsford a Staffordshire

Proč: V festival přitahuje velká jména z celého světa, jako jsou Fatboy Slim, Oasis a Natalie Imbruglia stejně jako ty, které obyčejně na festivalech nepotkáte.

Akce se koná na dvou úžasných historických scénách, ve Weston Parku s jeho úchvatným panským sídlem ze 17. století a 1000akrovým parkem a Hylands Parku plném neoklasických památkově chráněných budov, které obklopuje 570akrový park, skrývající starobylé lesy, příjemné zahrady a jezírko. Tady uvidíte, jaké to je, když se spojí hudba a historie!

Web: V Festival

Festivaly v Leedsu a Readingu



Kdy: 28. -30. Srpna

Kde: Leeds, západní Yorkshire/Reading, Berkshire

Proč: Festival v Leedsu a Readingu je vedoucím britským rockovým, alternativním a indie festivalem, a věřte nebo ne, jedním z nejstarších festivalů na světě s historií sahající až do roku 1961. Koná se současně na dvou místech, mezi nimiž výjimečné hvězdy freneticky přejíždějí, takže uvidíte skvělé umělce jako jsou Kings of Leon, Paul Weller, Kasabian a The Kooks ať už se vydáte na kterýkoli z obou festivalů.

Web: Leeds Festival, Reading Festival

Creamfields



Kdy: 28.-29. srpna 2010

Kde: Daresbury, Halton (nedaleko Liverpoolu)

Proč: Creamfields se dostává spousty chvály za to, že na pole nedaleko Liverpoolu přivedl dunění electro, house, garage, acid a všech dalších druhů taneční hudby, které si jen umíte představit. Vrhněte se do rytmu s Davidem Guettou, Tiestem, Paulem Van Dykem, Ferry Corstenem a dalšími hvězdami taneční hudby na obrovské scéně pod širým nebem, nebo v některé z deseti dalších DJských stagí.

Creamfields získal obrovský mezinárodní úspěch i díky hostování v 15 zemích - ale jeho domov bude vždy v Liverpoolu!

Web: CREAMFIELDS

Bestival



Kdy: 9. – 12. září 2010

Kde: Newport, Ostrov Wight

Proč: Bestival je víc než jen festival, to je filozofie. A neexistuje lepší způsob, jak zakončit sezónu, než na tomhle komorním třídenním festivalu ověnčeném třemi cenami, který se koná v lesoparku přímo v srdci ostrova Wight!

Kreativní vize stojící za Bestivalem přináší nejen eklektickou směs světové hudby, ale také neobyčejný zážitek třeba v Bollywood Cocktail Baru, ze zábavných oblečků davu nebo dokonce Utajeného disca. Je to právě jeho jedinečnost, co dělá z Bestivalu podivuhodný svět plný objevů a zatraceně dobré zakončení léta!

Web: Bestival