Deset nejlepších britských čajoven

Wolseley, Londýn

Wolseley, poklidná čajovna na rušné londýnské třídě Piccadilly, byla původně ve 20. letech 20. století navržena jako autosalon ve stylu art deco. Dnes se v tomhle nádherném prostoru s klenutými stropy v černozlaté servíruje jeden z nejlepších čajů v Londýně. Objednejte si v této impozantní, ale překvapivě příjemné čajovně čaj a koláčky či cukroví s domácí marmeládou.

Bettys, Harrogate

Kouzlu historie se v čajovně Bettys, otevřené v roce 1919 švýcarským cukrářem Frederickem Belmontem, vyrovná i kvalita čaje, který tu podávají. Předtím, než vejdete, se zastavte pod tepaným železným baldachýnem a prohlédněte si slavnostní výzdobu výlohy, která se v každém ročním období mění. Vyberte si z nabídky padesáti čajů a neskutečné nabídky koláčků, dortíků, cukroví a sendvičů.

Attic, Bristol

Čajovna Attic je šik, jednoduchá a elegantní. Důraz je v této minimalistické čajovně kladen hlavně na kvalitu čaje, o kterou tu opravdu jde. Nenajdete tady hory zákusků ani přeplácanou výzdobu, jen čisté linie, designový porcelán a osvěžující čaj připravený mistry.

Tea Cosy, Brighton

Čajovna plná královských suvenýrů, The Tea Cosy v Brightonu, vám přináší výběr z královských čajů s názvy jako "Čaj s mlékem k památce stých narozenin Královny Matky". Zdejší pravidla zakazují namáčení sušenek v čaji, pokládání loktů na stůl a současní návštěvníci k nim zařadili i kýč. V Tea Cosy pochopíte, proč je Brightonu taková legrace.

Llangoed Hall, střední Wales

Sídlo ze 17. století na velšském venkově je skvělé místo pro čaj o páté. Zkuste velšský čaj s tradičními velšskými koláčky Welshcakes nebo si dejte kompletní anglický odpolední čaj s domácími koláčky, sendviči, sušenkami, ovocnými zákusky a cukrovím. Llangoed Hall je prvotřídní historická čajovna, kde kromě čaje servírují i šampaňské, pokud byste měli chuť na něco ostřejšího.

Time for Tea, Londýn

Time for Tea, něco pro fanoušky čaje i časů minulých, je obchod s čajem ze 40. let 20. století v londýnském East Endu. Čeká vás tu bezvadně renovovaný interiér ze 40. let, šálky z jemného porcelánu, starožitný nábytek a jazzové retro melodie. Konají se tu i různé akce a večírky. Zajděte v sobotu nebo neděli od 12 do 19 na čaj a koláč.

Tchai-Ovna, Glasgow

Tchai-Ovna zastrčená v uličce glasgowského West Endu je příjemný podnik s eklektickým inventářem v příjemných tmavých koutech. Tahle "magická čajovna" nabízí 80 druhů čajů a lahodné vegetariánské jídlo. Objednejte si šálek Darjeeling First Flush (nebo něco podobného), pohodlně se usaďte a zahrajte si deskovou hru, přečtěte si knihu a užijte si příjemný den v bohémské atmosféře.

Balmoral, Edinburgh

Dejte si čaj v elegantním hotelu Balmoral Hotel v Edinburghu. Číšníci v dokonalých fracích snášejí k vašemu stolu dobroty - to je čaj, jak má být. Čaj v baru Bollinger (Palm Court) je tradiční a prvotřídní. Skvělý způsob, jak zakončit den strávený objevováním elegantních ulic Edinburghu.

Leaf Tea Bar, Liverpool

"Punková" čajovna spojuje čaj a DJská vystoupení, Wi-Fi a víno v příjemném moderním prostředí v liverpoolské umělecké Elevator Building. Nabízejí tu 24 sypaných čajů a také ochutnávky čaje, živou hudbu a výstavy. Zamiřte do Leaf Tea Bar, zůstaňte celý den a sledujte, jak se mění z příjemné čajovny na skvělý noční klub.

Rose, Oxford

Únik před rušnými ulicemi Oxfordu nabízí čajovna Rose, která se chlubí tím, že nabízí jen to nejlepší - ať to znamená ingredience přímo z místní produkce nebo exotické čaje z trochu větší dálky. Dokázali byste odolat čaji zvanému Phoenix Pearl Dragon? Klasický odpolední čaj je servírován s uzeným lososem s okurkou a sendviči se smetanovým sýrem, domácími koláčky a dortem.

Autor:

VisitBritain.cz