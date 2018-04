Deset nejlepších alpských středisek letošní zimy

Tři údolí, Francie

Do našeho výběru nelze nezařadit. Šest set kilometrů tratí všech obtížností, sen každého lyžaře. Společně s Portes du Soleil asi největší propojená lyžařská zóna světa. Zároveň jedno z nejlepších lyžování planety. Les Menuires, Val Thorens, Meribel, La Tania a superluxusní Courchevel. Dlouhé a upravené sjezdovky s hotely a apartmány přímo na svazích. Lyžuje se tu od 1 300 do 3 300 metrů nad mořem. Střediska se nacházejí ve vysokých nadmořských výškách (Val Thorens je nejvýše položené zimní centrum v Evropě) a nabízejí luxus ubytování přímo u tratí. Za jediný den se tohle království absolutně nedá zvládnout.

Kdo chce obsáhnout za týden celou oblast, měl by se ubytovat v prostředním údolí, ve středisku Meribel/Mottaret. Případně v údolí pod nimi, v lázeňském městečku Brides-les-Bains, které s Meribelem spojuje kabinová lanovka. Či v La Tania. Tato střední poloha umožní projet postupně celý areál i přizpůsobovat trasy aktuálním povětrnostním podmínkám.

Nejdelší sjezdovka ve Val Thorens měří 12 km a má převýšení 1 400 metrů. Nejtěžší jsou půlkilometrový Couloir Emile Allais v Courchevelu, Piste Leo Lacroix v Les Menuires nebo šestikilometrový Combe de Caron ve Val Thorens.

Víc informací na www.les3vallees.com, www.franceguide.com

St. Anton, Rakousko

Toto je pro mnohé odborníky nejlepší sjezdování v Rakousku. St. Anton nabízí úžasné horské výhledy, parádní sjezdovky, závratný volný terén, hodně sněhu (na nejvyšším dostupném vrcholu Valluga teď leží skoro šest metrů), skvělé služby a zázemí. Jen jediné nás může na St. Antonu štvát. Je drahý. Ale není nutné bydlet přímo tady.

St. Anton je součástí velké zóny Arlberg na pomezí Tyrolska a Vorarlberska, k níž patří ještě propojená oblast Lech Zürs. Ski atlas ADAC dává tomuto báječnému lyžařskému cirkusu maximální počet pěti hvězdiček, zábavě a après ski taky. Můžeme potvrdit, že právem. Samotná oblast St. Anton, která spojuje ještě místa St. Christoph a Stuben, má dohromady 133 propojených kilometrů sjezdovek a další hektary terénů pro freeride (Lech Zürs má dalších 220 km).

Kdo chce superlyžařské městečko s veškerým zázemím a hojností zábavy, ať zůstane v St. Antonu. Kdo potřebuje klidný luxus s perfektním přístupem k nejvyšším lyžařským pasážím, měl by si vybrat malý St. Christoph. Kdo na St. Anton nemá, a přesto tam chce, najde snesitelnější ceny za ubytování i stravování kolem nedalekého městečka Landeck.

Víc na www.tyrolsko.cz, www.stantonamarlberg.com

Kronplatz, Itálie

Americká hora hor v Jižním Tyrolsku je místem neskutečné lyžařské zábavy. Většina lanovek končí na vrcholu hory, z něhož padají desítky sjezdovek do údolí. Přesněji řečeno, rozbíhají se do pěti různých směrů, přičemž každý je pro někoho jiného. Celkem 117 km tratí, které se v případě potřeby ze 100 procent uměle zasněžují. Mají tu také asi nejhustší síť kabinových lanovek na světě. Je jich 22, některé z nich s vyhřívanými sedačkami. Jsou tu pozvolné široké rodinné sjezdovky, báječné rovné svahy pro učebnicový carving. Ale i klikaté náročnější červené či dvě pětikilometrové, místy hodně prudké a těžké černé.

Komu je velehora malá, může se posunout za deset minut autobusem do dalšího sjezdařského království Alta Badia. K tomu neuvěřitelná národnostní a kulturní směsice. Italové, Jihotyroláci, Češi, Slovinci, Britové, Rusové, Chorvaté, Maďaři... A navíc historické městečko Bruneck, kde to přes den i večer krásně žije. Kdo chce učit děti, najde ideální místo na modré sjezdovce Miara, která míří do St. Vigil.

Náročnější, červené terény jsou na Ruis, Pre da Peres, Col Toron a Piz de Plaies ve směru na St. Vigil nebo tříkilometrové tratě končící v Olangu. Nejtěžší sjezdovky v příkré stěně padají k městu Bruneck.

Víc informací naleznete na www.suedtirol.info/cs

Kitzbühel, Rakousko

Na úvod jedno malé tajemství. Kitzbühel v podstatě nepatří mezi desítku nejlepších rakouských středisek. Přesto se však v žebříčcích skimagazínů objevuje. Kitzbühel je totiž Kitzbühel a každý lyžař by sem měl jednou zajet. Je to nejklasičtější alpské středisko, navíc s největším závodem světa, mužským sjezdem Hahnenkamm.

Obávanou sjezdovku Streif je možné si projet zhruba týden či dva po závodě na přelomu ledna a února a pak v únoru. V jinou dobu bývá sjezdovka nebo aspoň její část uzavřena. Buď proto, že se připravuje závod, nebo proto, že po závodě je trať ještě příliš nebezpečná – a nebo proto, že kvůli počasí jsou některé úseky už téměř bez sněhu.

Mnohem lepší a volnější ježdění než nad Kitzbühelem je v zóně kolem lanovky 3S v poklidnější, jižní části střediska. Lanovka 3S se v nejvyšším místě nad roklinou Hochsaukasergraben vznáší 400 metrů nad zemí. Vyznavači freestylu mají svůj ráj pod vrcholem Kitzhorn, kde je kvalitní snowboardový park. Odtud vede i nejdelší sjezdovka, která měří sedm kilometrů a převýšení má téměř 1 200 metrů. Je třeba ocenit i investice z posledních let do moderního přepravního systému.

Víc info www.tyrolsko.cz, www.kitzbuehel.com

Ischgl-Samnaun, Rakousko, Švýcarsko

Tyrolský Ischgl je luxusní, až snobský. A samozřejmě i patřičně drahý, s mondénními après ski bary a obchody, které je třeba aspoň jednou navštívit. Ale zároveň dostatečně sportovní, se skvělými sceneriemi a navíc je tu takřka vždy hodně sněhu. Sousední lanovkami propojené Samnaun ve Švýcarsku, které je mimochodem bezcelní zónou, je o poznání levnější, sportovnější, skromnější a tím na druhé straně mnohem dostupnější pro české lyžaře.

Lyžařská propojená zóna Silvretta Arena stojí každopádně za hřích. Víc než 200 km tratí všech obtížností se dá projet tak akorát za týden. Nejdelší je zhruba desetikilometrový sjezd z Palinkopfu až dolů do Ischglu s převýšením 1 500 metrů. Nejtěžší více než kilometrový Pardatschgrat Nordabfahrt. K tomu díky velké nadmořské výšce a vhodnému terénu i skvělé možnosti pro freeride. Zážitek je například sjezd v oblasti Höllenkar.

Velkou výhodou je, že z Česka to sem není zdaleka tak daleko, jak by se mohlo zdát. Je to vlastně nejdostupnější Švýcarsko: rychlou jízdou z Prahy přes Plzeň a Mnichov okolo šesti hodin.

Víc info na www.ischgl.com, www.tyrolsko.cz

Nejlepší středisko rakouských Korutan a zároveň jedno z nej v celém Rakousku, má přes 100 km krásných členitých sjezdovek všech obtížností. Ideální klidné místo pro sportovně založené rodiny s dětmi. Protože Nassfeldu chybí nějaké výrazné centrum s nočním životem, bary, restauracemi a obchody, je tu levněji a v okolí se dá také snáze najít levnější apartmán.

Celá zóna na hranici s Itálií se však chlubí stabilním počasím a mnoha slunečnými dny. Atraktivní alternativou lyžování může být bruslení na nedalekém zamrzlém jezeře Weissensee. A když už byla řeč o těch barech, kdo si chce aspoň trochu zapařit, toho uspokojí hotel Cube pro mladé, v těsné blízkosti dolní stanice lanovky.

Další informace naleznete na webu www.kaernten.at

Přímo fantastické, trochu "utajené" lyžování v rakouském Arlbergu. Propojená zóna Warth-Schröcken má tu nevýhodu, tedy vlastně výhodu, že se krčí ve stínu megastředisek St. Anton a Lech-Zürs. To znamená méně lidí a nižší ceny jak za lyžování, tak za ubytování. Údaj 60 km sjezdovek je vlastně nepřesný, protože jsou tu navíc nekonečné freeridové terény.

A další výhoda je, že za rok tu napadne šest metrů sněhu. Právě v těchto dnech leží na horních stanicích lanovek sněhová pokrývka tři a půl metru. Takže podtrženo a sečteno, Warth je skvělou levnější alternativou pro sportovní lyžaře, kteří milují jízdu ve volném terénu. Ale je třeba si pospíšit. Brzy má být centrum propojeno s luxusním centrem Lech-Zürs, což určitě přinese zdražení.

Víc na www.vorarlberg.travel

Když píšeme pro mladé, myslíme tím pro skupinky i mladé rodiny. Alpe d'Huez, místo tradiční horské superprémie při Tour de France, má dlouhé a široké sjezdovky a výborné možnosti pro náročný freeride. Ale také mladé, moderní městečko s veřejným bazénem, kluzištěm a zajímavým futuristickým betonovým kostelem, kde se často pořádají i koncerty. Doporučujeme návštěvu včetně prohlídky unikátních varhan.

Ubytování je tu skromnější, ale lyžař tady najde hodně kavárniček, obchodů a restaurací. My doporučujeme menší rodinný podnik Altibar na heliportu. Vaří tu skvěle "francouzsky" a možná vás majitelka překvapí i nějakým slůvkem v češtině. Částí střediska projíždí legrační "klecová lanovka", z níž je hezký výhled na všechny strany.

Víc info na www.alpedhuez.com, www.franceguide.com

Je levnější, ale dobré. Mnoho Čechů už Livigno zná, ale mnoho dosud ne. Takže: Livigno je jedno středně velké relativně vysoko položené (1 800 metrů) údolí. Dole leží do délky roztažené miniměstečko s ubytováním, obchody a restauracemi, ale také výborné běžecké trasy, které pozvolna stoupají až k údolí Valle della Forcola. Většina ze 115 km sjezdovek je po obou stranách údolí až do výšky 2 800 metrů. Některé pak přepadávají přes hřebeny.

Livigno je bezcelní zónou, takže se tu dá ušetřit na benzinu a některých druzích zboží, výhodné jsou například parfémy, hodinky... Do tohoto lombardského střediska se jede relativně dlouho, nejméně osm hodin, ale to je na druhou stranu pořád blíž než do Francie a většiny středisek ve Švýcarsku.

Další info na www.livignoweb.com

Oblast několika menších zimních středisek v kombinaci s krásnými panoramaty Sextenských Dolomit, vynikající sítí běžeckých stop, starobylými městečky a skvělou gastronomií přináší romantické zážitky.

Kolem malebného Innichenu je útulné, hezké a levnější lyžování, jež navíc v dalších letech dostane mnohem větší dimenzi.

Dnes hlavní středisko Helm (21 km tratí, nejdelší sjezdovka má pět kilometrů a překonává převýšení přes 1 000 metrů) a nedaleká centra Rotwand a Kreuzbergpass by měly brzy propojit tři lanovky a dvě sjezdovky přes dvoutisícový vrchol Stiergarten. Už dnes se této houpačce budoucnosti, která bude mít 80 propojených kilometrů sjezdovek, říká Giro delle Cime. Měla by konkurovat slavné Sella Rondě na hranici Jižního Tyrolska a Trentina.

Další informace na www.suedtirol.info/cs